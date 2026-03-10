Tài khoản phát sinh 95 giao dịch, người phụ nữ “mất trắng” hơn 2,9 tỷ đồng rồi thắng kiện ngân hàng nhờ 1 bằng chứng đắt giá

95 giao dịch bất thường nhưng chủ tài khoản không hề hay biết

Theo hồ sơ vụ việc, nửa cuối năm 2015, bà Trình sống tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, mở một thẻ ghi nợ tại ngân hàng và gửi vào tài khoản 770.000 NDT (hơn 2,9 tỷ đồng) để mua một sản phẩm quản lý tài chính. Đến ngày 1/9/2015, khi sản phẩm tài chính đến hạn, bà Trình đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền thì bàng hoàng phát hiện số dư trong tài khoản chỉ còn lại 1 NDT.

Lịch sử giao dịch do ngân hàng cung cấp cho thấy, từ ngày 24/8 đến 31/8/2015 – tức trong vòng 8 ngày – hơn 700.000 NDT trong tài khoản của bà Trình đã bị rút sạch thông qua cả giao dịch ngân hàng trực tuyến và các máy ATM. Tổng cộng có 95 giao dịch được thực hiện.

Đáng chú ý, có những giao dịch diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng lại xuất hiện ở các tỉnh, thành khác nhau – dấu hiệu rõ ràng của hành vi rút tiền trái phép bằng thẻ giả. Dù tài khoản phát sinh tới gần 100 giao dịch trong thời gian ngắn, bà Trình hoàn toàn không nhận được bất kỳ tin nhắn cảnh báo giao dịch nào từ ngân hàng.

Luật sư của bà Trình, ông Lữ Giang, cho biết đây chính là điểm mấu chốt của vụ án. Theo ông, trong suốt quá trình 95 khoản tiền bị rút khỏi tài khoản, điện thoại của thân chủ không hề nhận được một tin nhắn thông báo nào. Khi yêu cầu ngân hàng kiểm tra dữ liệu hệ thống, phía luật sư phát hiện số điện thoại đăng ký với tài khoản đã bị thay đổi từ trước đó.

Nghi ngờ có sai sót từ phía ngân hàng, bà Trình đã gửi đơn phản ánh đến Cục Giám sát Ngân hàng tỉnh Vân Nam để yêu cầu điều tra. Sau nhiều lần thương lượng không đạt kết quả, bà quyết định khởi kiện ngân hàng ra tòa, yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền bị mất.

Tuy nhiên, tại phiên xét xử sơ thẩm, tòa án địa phương đã bác yêu cầu khởi kiện của bà Trình. Tòa cho rằng bà Trình chưa chứng minh được dòng tiền bất thường xuất phát từ trách nhiệm của ngân hàng, do đó kết luận nguyên đơn “không hoàn thành nghĩa vụ chứng minh”.

Không đồng ý với phán quyết này, bà Trình tiếp tục kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.

Chứng cứ mới làm thay đổi toàn bộ vụ án

Tại phiên phúc thẩm, những chứng cứ mới do bà Trình cung cấp đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện vụ việc. Kết quả điều tra của cảnh sát và cơ quan giám sát ngân hàng cho thấy, ngày 21/8/2015 – tức vài ngày trước khi tiền bị rút – một phụ nữ đã sử dụng CCCD giả mang tên bà Trình đến một chi nhánh ngân hàng để mở thẻ ghi nợ mới.

Không chỉ vậy, người này còn thay đổi số điện thoại đăng ký với tài khoản của bà Trình tại ngân hàng. Chính việc thay đổi thông tin liên hệ này đã khiến toàn bộ tin nhắn thông báo giao dịch của ngân hàng được gửi tới một số điện thoại khác.

Sau khi xem xét các chứng cứ mới, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Côn Minh xác định ngân hàng đã có sai sót trong quá trình quản lý thông tin khách hàng.

Cụ thể, ngân hàng đã cho phép thay đổi số điện thoại đăng ký với tài khoản khi chưa xác minh đầy đủ danh tính người thực hiện giao dịch. Điều này khiến bà Trình không thể kịp thời phát hiện biến động tài khoản và mất quyền kiểm soát đối với tiền gửi của mình.

Ngoài ra, chi nhánh ngân hàng cũng không chứng minh được rằng họ đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn khi chi trả số tiền trong tài khoản. Trên cơ sở đó, tòa án phúc thẩm quyết định hủy bản án sơ thẩm và tuyên bà Trình thắng kiện, buộc ngân hàng phải bồi thường toàn bộ tiền gốc và lãi của khoản tiền 770.000 NDT.

Sau phán quyết của tòa, bà Trình đã nhận được đầy đủ khoản bồi thường, trong khi cơ quan công an địa phương vẫn tiếp tục điều tra để truy tìm thủ phạm thực sự đứng sau vụ việc.

Cơ quan chức năng Trung Quốc cho rằng những vụ rút trộm tiền trong thẻ ngân hàng ngày càng tinh vi, vì vậy người gửi tiền cần đặc biệt chú ý bảo mật thông tin cá nhân. Người sử dụng thẻ ngân hàng không nên tùy tiện cung cấp số căn cước, thông tin thẻ, tin nhắn giao dịch hoặc mã xác thực cho bên thứ ba. Đồng thời, cần tránh truy cập vào các đường link lạ hoặc trang web không rõ nguồn gốc.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường trong tài khoản, chủ thẻ nên nhanh chóng gọi điện cho ngân hàng để khóa thẻ, đồng thời lưu giữ chứng cứ và trình báo cơ quan công an địa phương càng sớm càng tốt để hạn chế thiệt hại.

