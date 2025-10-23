Tá hỏa nhận thông báo tài khoản có 6 tỷ đồng, công an vào cuộc mới lộ ra sự thật

Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đăng tải thông tin, ngày 13/10, ông Ngô V.L. (72 tuổi, trú tại thôn Minh Tiến, xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là “chú Anh, cán bộ Công an xã Kỳ Anh”.

Người này thông báo rằng ông L. đang “liên quan đến một vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng” và có thực hiện một giao dịch 58 triệu đồng liên quan đến vụ án này.

Đối tượng còn cho biết trong tài khoản ngân hàng của ông L. có tới 6 tỷ đồng, được cho là “liên quan đến đường dây ma túy”, đồng thời đe dọa rằng nếu ông không hợp tác, cơ quan điều tra sẽ khởi tố và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát.

Người dân cần hết sức cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ Công an. (Ảnh minh hoạ)

Sang ngày 14/10, nhóm lừa đảo tiếp tục liên hệ qua Zalo, gửi cho ông L. hình ảnh và video một người mặc trang phục Công an đang “làm việc” cùng với nhiều loại “giấy tờ, văn bản tố tụng” giả mạo để tạo lòng tin. Chúng yêu cầu ông chuyển 100 triệu đồng để “không bị xử lý hình sự”, sau đó tiếp tục gọi điện, nhắn tin thúc giục chuyển trước 20 triệu đồng đặt cọc nếu không muốn bị truy tố.

Liên tiếp nhận những cuộc gọi đe dọa, ông L. hoang mang và lo sợ, tin rằng cơ quan Công an thật đang làm việc với mình. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh suy nghĩ, ông đã trực tiếp đến Công an xã Kỳ Anh trình báo để xác minh sự việc.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ Công an, lợi dụng tâm lý sợ hãi của người dân để chiếm đoạt tài sản. Công an xã đã kịp thời trấn an tinh thần, giải thích rõ bản chất vụ việc và hướng dẫn ông L. không thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Nhờ đó, vụ việc được ngăn chặn kịp thời, giúp bảo vệ an toàn tài sản cho người dân.

Công an xã Kỳ Anh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi hoặc tin nhắn tự xưng là Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án... yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay chuyển tiền để “phục vụ điều tra”.

Cơ quan Công an khẳng định không bao giờ yêu cầu nộp tiền qua điện thoại hay mạng xã hội. Khi gặp trường hợp tương tự, người dân nên liên hệ ngay với Công an địa phương để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.