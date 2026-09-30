Chờ mỏi mòn từ đầu tháng mới gặp một cuối tuần nắng đẹp lúc hoa Chi Pâu vào mùa nên nhiều du khách quyết định khăn gói leo Tà Chì Nhù. Thế nhưng, thay vì chỉ gặp núi rừng thì họ bất ngờ chứng kiến cảnh đông đúc, xếp hàng hệt như dưới phố.

Những ngày cuối tháng 9, Tà Chì Nhù bước vào một trong những khoảng thời gian đẹp nhất trong năm khi hoa Chi Pâu bung nở trên các triền núi. Sau những ngày mưa khiến nhiều đoàn phải hoãn lịch, thời tiết thuận lợi cuối tuần càng khiến lượng người đổ về đây tăng mạnh. Theo ghi nhận của địa phương, tháng 9-10 hằng năm vốn là mùa cao điểm của Tà Chì Nhù, khi du khách tìm đến để ngắm hoa, săn mây và chinh phục đỉnh núi cao 2.979 m.

Những hình ảnh ghi lại khung cảnh đông nghịt trên cung đường trekking nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một du khách sau khi hoàn thành hành trình leo Tà Chì Nhù cuối tuần chia sẻ hình ảnh các lán nghỉ và điểm dừng chân kín người, kèm lời nhắn: “Gặp cả Thế giới ở Tà Chì Nhù cuối tuần ngày 26-27/9”.

Hình ảnh ghi lại khung cảnh đông nghịt trên cung đường trekking tới Tà Chì Nhù. Ảnh: @bachaction

Người này cho rằng nếu có ý định lên núi để ngắm hoa hoặc trekking, du khách nên cân nhắc đi vào ngày trong tuần. Bởi vào cuối tuần, lượng người quá đông khiến hành trình trở nên vất vả hơn và có thể làm giảm trải nghiệm.

Từ lán nghỉ đến đường lên đỉnh đều kín người

Qua những hình ảnh được chia sẻ, các lán nghỉ giữa cung đường Tà Chì Nhù trở thành những “trạm tiếp sức” đúng nghĩa. Lán được dựng khá đơn sơ giữa núi rừng, với khung gỗ, mái tôn và những tấm bạt lớn màu xanh, cam, đỏ căng phía trên để che nắng, mưa.

Bên trong thường có những dãy bàn ghế gỗ dài để các đoàn trekker ngồi nghỉ, ăn uống, uống nước và lấy lại sức trước khi tiếp tục chặng đường. Trong cảnh đông khách, một số điểm nghỉ gần như kín chỗ; thậm chí có lán được cho là đã bị sập do quá tải.

Ảnh: @nhatkythat

Các lán nghỉ giữa cung đường Tà Chì Nhù chật kín người, có lán bị sập vì quá tải. Ảnh: @bachaction

Các lán nằm ven đường đất men theo sườn núi, xung quanh là cây rừng, cành khô và thảm thực vật tự nhiên. Mặt đường chủ yếu là đất đỏ xen đá, nhiều đoạn dốc và gập ghềnh. Vì vậy, giữa một hành trình vốn đã tiêu tốn nhiều sức lực, việc phải chờ đợi hoặc chen qua những đoàn người đông đúc càng khiến tốc độ di chuyển chậm hơn.

Không khí tại các điểm nghỉ cũng trở nên đặc biệt nhộn nhịp. Người tranh thủ uống nước, ăn nhẹ, tháo ba lô; người ngồi xoa bóp đôi chân đã mỏi; những nhóm khác trò chuyện, chỉnh lại đồ đạc hoặc chuẩn bị gậy trekking để tiếp tục lên cao.

Không chỉ đông trên đường, khu vực tập kết dưới chân núi cũng xuất hiện cảnh phương tiện và du khách tập trung đông. Tại khu vực dừng xe ở cổng Mỏ Chì Cang Chi Khúa, nhiều đoàn phải chờ trước khi tiếp tục di chuyển vào cung trekking. Ở một số đoạn đường hẹp theo hướng Nậm Nghiệp, các đoàn cũng phải dừng lại, nhường đường hoặc chờ nhau đi qua.

Một tài khoản khác lại chọn cách kể hài hước hơn. Đăng đoạn video ghi lại cung đường và khung cảnh trên đỉnh Tà Chì Nhù, người này viết: “Bố mẹ hỏi đi trekking trên rừng rú thế ít người có sợ không con? - Có mẹ ạ, con sợ nhất là tắc đường.”

Câu nói nhanh chóng trở thành cách mô tả khá đúng về khung cảnh Tà Chì Nhù những ngày cuối tháng 9: đi giữa núi rừng nhưng lại có cảm giác như đang chen giữa một “dòng xe” vào giờ cao điểm.

Cung đường giữa núi rừng nhưng không hề nhẹ nhàng

Trên video được chia sẻ, cung trekking Tà Chì Nhù hiện lên với những đoạn đường đất đỏ dốc, quanh co giữa cây rừng. Có nơi lối đi men theo sườn núi, có đoạn xuất hiện bậc đá hoặc những con suối nhỏ. Hai bên đường là cỏ cây, lau lách và thảm thực vật tự nhiên.

Khung cảnh vẫn giữ được vẻ hoang sơ đặc trưng của vùng núi Tây Bắc, nhưng trong mùa cao điểm, vẻ yên tĩnh ấy được thay bằng hình ảnh các đoàn trekker nối đuôi nhau.

Có những đoạn dốc, người phía trước vừa bước lên thì phía sau đã có thêm cả đoàn dài chờ di chuyển. Tại các điểm nghỉ dã chiến, du khách tranh thủ ngồi xuống uống nước, ăn nhẹ, bẻ gậy hoặc xoa bóp chân trước khi tiếp tục.

Ảnh: @iam.nguyentl

Tà Chì Nhù cao 2.979 m, thuộc khối núi Pú Luông của dãy Hoàng Liên Sơn và hiện nằm trên địa bàn xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai; trước đây khu vực này thuộc xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Đây là ngọn núi cao thứ 7 Việt Nam.

Đây cũng không phải cung đường có thể xem nhẹ về thể lực. Theo những người làm tour tại địa phương, Tà Chì Nhù khá mất sức đối với người ít vận động hoặc chưa chuẩn bị thể lực, nhất là khi phải di chuyển dưới trời nắng. Một số đơn vị tổ chức tour hiện đánh giá cung Nậm Nghiệp - Tà Chì Nhù ở mức thử thách, với hành trình thường kéo dài khoảng 2 ngày 1 đêm.

Bù lại, càng lên cao, cảnh sắc càng mở rộng. Những triền cỏ, núi rừng và biển mây dần hiện ra, đặc biệt vào sáng sớm hoặc những ngày thời tiết thuận lợi.

Lên đến đỉnh, biển mây mở ra giữa dòng người

Nếu cung đường phía dưới gây ấn tượng bởi cảnh người nối người, thì trên đỉnh Tà Chì Nhù, khung cảnh lại chuyển sang một trạng thái khác: rộng lớn, thoáng đãng và đầy sức hút.

Vào những thời điểm thời tiết đẹp, biển mây trắng cuồn cuộn trải dài dưới chân núi, bên trên là bầu trời trong xanh. Ánh nắng bình minh hoặc hoàng hôn phủ lên những lớp mây sắc vàng, cam, tạo nên khung cảnh tương phản với sự náo nhiệt của những đoàn người đang có mặt trên đỉnh.

Đỉnh Tà Chì Nhù cũng có nhiều du khách đứng chụp ảnh. Ảnh: @iam.nguyentl

Khu vực chóp inox đánh dấu đỉnh núi trở thành điểm check-in được nhiều người tìm đến. Du khách lần lượt xếp hàng, chụp ảnh lưu niệm, ngắm biển mây và ghi lại khoảnh khắc hoàn thành hành trình chinh phục độ cao 2.979 m.

Đây cũng là lý do Tà Chì Nhù đặc biệt đông vào khoảng tháng 9-10. Hoa Chi Pâu chỉ có một khoảng thời gian ngắn trong năm để khoe sắc, trong khi thời tiết những ngày đẹp lại tạo điều kiện để du khách kết hợp trekking, ngắm hoa và săn mây trong cùng một chuyến đi. Theo ghi nhận từ địa phương, thời điểm hoa đẹp nhất thường chỉ kéo dài khoảng 2-3 tuần.

Hơn 3.000 lượt khách từ đầu tháng 9

Sức hút của mùa hoa thể hiện rõ qua lượng khách đổ về Tà Chì Nhù. Từ ngày 21 đến 27/9, khu vực này đón khoảng 1.200 lượt khách; tính từ đầu tháng 9 đến ngày 27/9, tổng lượng khách đạt hơn 3.000 lượt.

Theo một hướng dẫn viên địa phương, riêng trong mùa cao điểm năm nay, đơn vị này đã đón khoảng 100 khách, với mỗi đoàn thường có 20-30 người. Để đảm bảo an toàn, các đoàn cũng bố trí hướng dẫn viên hoặc porter hỗ trợ theo nhóm nhỏ.

Trước lượng khách tăng mạnh, chính quyền xã Hạnh Phúc cho biết đã tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự, đồng thời đầu tư hệ thống bảo hộ tại những đoạn đường nguy hiểm và chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy. Từ tháng 5/2026, địa phương cũng đã hoàn thành tuyến dây cáp bảo hộ tại một số vị trí trên cung đường Tà Chì Nhù nhằm tăng thêm điểm tựa cho du khách.

Đi Tà Chì Nhù mùa nào đẹp?

Tà Chì Nhù có thể chinh phục vào nhiều thời điểm trong năm, nhưng nổi bật nhất là mùa thu và mùa xuân.

Khoảng tháng 9-10 là mùa hoa Chi Pâu. Những triền núi được phủ bởi sắc tím phớt đặc trưng, trong khi tiết trời bắt đầu se lạnh và khả năng gặp biển mây cũng khá hấp dẫn. Đây đồng thời là mùa cao điểm, vì vậy các ngày cuối tuần thường đông hơn đáng kể.

Ảnh: viettrekking.vn

Khoảng tháng 10 đến đầu năm sau là giai đoạn nhiều người lựa chọn để săn mây. Những buổi sáng trời quang, biển mây có thể xuất hiện dưới các sườn núi, tạo nên khung cảnh đặc trưng của Tà Chì Nhù.

Khoảng tháng 3-4, khu vực Nậm Nghiệp có mùa hoa Sơn Tra, mang đến một diện mạo khác cho cung đường.

Di chuyển và kinh nghiệm trekking Tà Chì Nhù

Với người từ Hà Nội, hành trình thường được tổ chức theo dạng 2 ngày 1 đêm, kết hợp xe đường dài với trekking. Có hai hướng tiếp cận phổ biến, trong đó tuyến qua Nậm Nghiệp được nhiều đơn vị khai thác, thường đi qua bản Nậm Nghiệp, lên đỉnh rồi xuống theo hướng Trạm Tấu; ngoài ra còn tuyến xuất phát từ khu vực Mỏ Chì.

Do địa hình nhiều dốc và thời tiết vùng núi thay đổi nhanh, người lần đầu trekking nên cân nhắc đi theo tour hoặc có porter, hướng dẫn viên địa phương đồng hành. Một số đơn vị khuyến nghị chuẩn bị balô gọn nhẹ, áo mưa, áo giữ ấm, găng tay, gậy trekking, đèn pin, nước uống và đồ ăn nhẹ.

Ảnh: @nhatkythat

Quan trọng nhất là không nên chỉ nhìn vào những bức ảnh hoa tím hay biển mây để đánh giá độ khó của cung đường. Tà Chì Nhù có nhiều đoạn dốc liên tục, có thể mất sức với người ít vận động. Thời tiết nắng, gió mạnh hoặc mưa cũng khiến trải nghiệm thay đổi đáng kể.

Nếu mục tiêu là ngắm hoa, nên theo dõi tình hình nở hoa trước chuyến đi và cân nhắc đi trong tuần thay vì cuối tuần. Còn nếu muốn săn mây, nên ưu tiên những ngày dự báo thời tiết thuận lợi và chuẩn bị quần áo đủ ấm cho sáng sớm.

Bởi sau tất cả, Tà Chì Nhù mùa hoa Chi Pâu có thể đẹp đến mức khiến người ta muốn lên núi ngay lập tức. Nhưng trong những ngày cao điểm như cuối tuần 26-27/9, một trải nghiệm trekking giữa rừng núi đôi khi lại bắt đầu bằng việc... xếp hàng, chờ đường và tránh “tắc” giữa những đoàn người đang cùng hướng về phía đỉnh.