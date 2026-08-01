Một hình ảnh đã lan truyền trên truyền thông liệt kê tất cả các loại xe tăng thế hệ thứ 4 hiện có trên thế giới.

Những loại xe tăng thế hệ 4 trên thế giới hiện bao gồm Type 100 (Trung Quốc), Type 10 (Nhật Bản), Leclerc XLR (Pháp), K2 Black Panther (Hàn Quốc), Altay (Thổ Nhĩ Kỳ), Challenger III (Anh) và T-14 Armata (Nga).

Các loại xe tăng thế hệ 4 trên thế giới hiện nay.

Nhưng theo báo chí Nga, chỉ T-14 trên nền tảng khung gầm hạng nặng thống nhất Armata, và Type 100 của Trung Quốc mới là xe tăng thế hệ 4 đích thực, nhưng chiến xa Nga là xe tăng chủ lực (MBT), trong khi sản phẩm của Trung Quốc chỉ là xe tăng hạng trung.

Tất cả MBT khác của Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản... được tạo ra dựa trên khái niệm công nghệ thuộc thế hệ thứ ba và không chứa những giải pháp mang tính cách mạng như việc đưa toàn bộ kíp lái vào trong một khoang kín được bảo vệ tốt.

Ngoài ra, hầu hết các mẫu MBT này đều gặp phải nhiều vấn đề kỹ thuật trong thời gian dài. Ví dụ, K2 Black Panther của Hàn Quốc mặc dù được đưa vào sử dụng từ năm 2014 nhưng đã phải vật lộn trong một thời gian dài với các vấn đề kỹ thuật.

Lỗi kỹ thuật lớn nhất liên quan đến động cơ và hộp số nội địa. Kết quả là xe tăng này phải được sản xuất với các linh kiện nhập khẩu, cụ thể là động cơ MTU và hộp số Renk của Đức.

Ngoài ra, chiếc Altay của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang đối mặt với những khó khăn tương tự, nó ra mắt lần đầu vào năm 2011, và việc giao hàng cho quân đội được lên kế hoạch vào năm 2017.

Nhưng do các vấn đề với hệ thống động cơ, 3 chiếc đầu tiên đã không được giao cho đến mùa Thu năm 2025, và chỉ có 11 chiếc dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay.

T-14 Armata là xe tăng thế hệ 4 duy nhất trên thế giới hiện nay.

Ngay cả với Leclerc của Pháp, cũng không phải mọi thứ đều tốt đẹp. So với các đối thủ đến từ Đức và Mỹ, nó chỉ được đưa vào sản xuất từ đầu những năm 1990. Hơn nữa, độ tin cậy kém đến mức các lô đầu tiên phải được triệu hồi để cải tiến.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện đơn đặt hàng xuất khẩu sang UAE, động cơ V8X 1500 (sản xuất tại Phần Lan) đã phải được thay thế bằng loại MTU 883 của Đức.

Phiên bản nâng cấp Leclerc XLR có hệ thống điện tử tích hợp được cải tiến, khả năng bảo vệ được tăng cường, đạn xuyên giáp mới và súng máy 7,62mm điều khiển từ xa. Chỉ có 122 xe tăng dự kiến được nâng cấp lên tiêu chuẩn này.

Hiện tại việc sản xuất lại Leclerc không còn khả thi do các dây chuyền lắp ráp bị đóng cửa, vì vậy người Pháp buộc phải thử nghiệm việc lắp đặt pháo Ascalon hai cỡ nòng (120 và 140mm) của họ lên khung gầm Leopard 2 đã lỗi thời.

Xe tăng Type 10 của Nhật Bản, được sản xuất với số lượng hạn chế, chính thức đi vào phục vụ từ năm 2012, nhưng dường như vẫn còn một số vấn đề trục trặc ban đầu.

Một sự cố trong hệ thống nạp đạn được cho là nguyên nhân gây ra vụ nổ đạn trong tháp pháo vào cuối tháng 4/2026, khiến chỉ huy, xạ thủ và sĩ quan an toàn thiệt mạng, đồng thời làm bị thương nặng người lái xe.

Xe tăng Challenger 3 của Anh đang được phát triển dựa trên phiên bản trước đó, vốn hoạt động rất kém hiệu quả trong chiến đấu ở Ukraine. Những cỗ chiến xa này chỉ tham gia chiến đấu hạn chế và do tổn thất nặng nề, chúng buộc phải rút lui về hậu phương.

Phiên bản thứ ba có tháp pháo mới với pháo nòng trơn 120mm và hệ thống ngắm bắn được nâng cấp. Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm, các vấn đề nghiêm trọng với hệ thống xoay tháp pháo đã được phát hiện, và các lỗi trong quá trình lắp ráp cũng được tìm thấy.

Tất cả những điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kế hoạch hiện đại hóa 122 xe tăng Challanger II.

Cuối cùng, xe tăng Abrams X và Abrams M1E3 của Mỹ, Panther KF51 của Đức, IMBT của Ý, các loại MBT lắp pháo Ascalon, Leopard 2 A-RC của Đức hay EMBT của châu Âu vẫn chỉ là mẫu thử nghiệm công nghệ, không mang thiết kế đột phá nào so với chiếc T-14 Armata.