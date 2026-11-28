Suzuki Fronx facelift dự kiến ra mắt vào năm 2027 với nhiều thay đổi đáng chú ý bên trong khoang lái. Mẫu SUV đô thị này có thể được bổ sung ghế thông gió, phanh tay điện tử, màn hình giải trí lớn hơn và gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2.

Những hình ảnh chạy thử mới nhất của Suzuki Fronx facelift 2027 tại Ấn Độ đã hé lộ một số thay đổi trong khoang nội thất. Đây là lần đầu tiên khu vực cabin của phiên bản nâng cấp được ghi lại tương đối rõ nét, sau nhiều lần mẫu xe xuất hiện trên đường thử với những thay đổi chủ yếu ở ngoại thất.

Suzuki Fronx facelift 2027 xuất hiện trên đường thử tại Ấn Độ. Ảnh: Harsh VLOGS

Theo hình ảnh được đăng tải bởi RushLane ngày 25/11, tổng thể thiết kế nội thất của Suzuki Fronx facelift vẫn duy trì cách bố trí tương tự phiên bản hiện hành. Tuy nhiên, hãng xe Nhật Bản dự kiến điều chỉnh một số trang bị nhằm tăng tiện nghi cho người sử dụng.

Nội thất bổ sung nhiều trang bị mới

Điểm đáng chú ý nằm ở cách phối màu nội thất hai tông đen và đỏ Burgundy, xuất hiện trên bảng táp-lô, táp-pi cửa và ghế ngồi. Phần rìa ghế có thể được bọc vật liệu giả da, trong khi khu vực trung tâm tiếp tục sử dụng chất liệu vải.

Suzuki Fronx facelift được cho là sẽ lần đầu có ghế thông gió. Các nút điều khiển chức năng này xuất hiện tại khu vực bệ trung tâm. Đây là trang bị chưa từng có trên phiên bản hiện hành.

Khoang nội thất Suzuki Fronx facelift 2027 với cách phối màu đen và đỏ Burgundy. Ảnh: Harsh VLOGS

Một thay đổi khác là sự xuất hiện của phanh tay điện tử tích hợp chức năng Auto Hold. Nếu được giữ lại trên phiên bản thương mại, đây sẽ là nâng cấp đáng kể so với cấu hình phanh tay cơ hiện tại.

Màn hình giải trí trung tâm cũng có thể tăng kích thước từ 9 inch lên 10,1 inch. Các trang bị khác như màn hình hiển thị trên kính lái HUD, gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động, vô-lăng tích hợp phím chức năng, đồng hồ bán kỹ thuật số, điều hòa tự động và cửa gió hàng ghế sau dự kiến tiếp tục được duy trì.

Ngoài ra, Suzuki có thể nâng cấp bộ sạc điện thoại không dây Qi. Tuy nhiên, hình ảnh xe chạy thử chưa cho thấy rõ sự xuất hiện của hệ thống cảnh báo điểm mù tích hợp trên gương chiếu hậu.

Có thể bổ sung ADAS cấp độ 2, thay đổi động cơ 1.2L

Ở ngoại thất, Suzuki Fronx facelift dự kiến được điều chỉnh thiết kế lưới tản nhiệt cùng cản trước và cản sau. Một số chi tiết ốp thân xe có thể chuyển sang màu đen bóng, trong khi hệ thống đèn chiếu sáng nhiều khả năng không thay đổi lớn.

Đáng chú ý, hình ảnh xe chạy thử cho thấy sự xuất hiện của một mô-đun radar ở phía trước. Chi tiết này làm dấy lên khả năng Fronx facelift được trang bị hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2. Tuy nhiên, danh sách tính năng cụ thể vẫn chưa được xác nhận.

Suzuki Fronx facelift 2027 có thể được bổ sung hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2. Ảnh: Harsh VLOGS

Hệ thống phanh cũng có thể được nâng cấp với phanh đĩa phía sau, thay cho phanh tang trống trên phiên bản hiện hành.

Về động cơ, Suzuki được cho là đang cân nhắc thay thế máy xăng 1.2L 4 xi-lanh K-Series bằng động cơ 1.2L 3 xi-lanh Z-Series trên các phiên bản tiêu chuẩn. Hộp số sàn 6 cấp có thể được bổ sung thay cho cấu hình hiện tại.

Trong khi đó, động cơ xăng tăng áp 1.0L 3 xi-lanh Boosterjet dự kiến tiếp tục được duy trì, kết hợp hộp số sàn hoặc hộp số tự động 6 cấp. Công suất của động cơ tăng áp cũng có thể được điều chỉnh từ 100 PS lên 110 PS.

Suzuki Fronx facelift 2027 có thể duy trì động cơ tăng áp 1.0L Boosterjet. Ảnh: Harsh VLOGS

Hiện những thông tin trên vẫn chủ yếu dựa trên hình ảnh xe chạy thử và các dự đoán từ truyền thông Ấn Độ. Suzuki chưa công bố thông số kỹ thuật hay danh sách trang bị chính thức của Fronx facelift. Mẫu xe dự kiến ra mắt trong năm 2027 tại thị trường này.