Suýt mất sạch tiền tiết kiệm vì nghe lời "quý nhân tự phong": Bài học tỉnh thức giúp tôi nhận ra ai mới là người mang năng lượng vượng tài

Có một dạng người mà phụ nữ thường gặp khi đang yếu lòng nhất: họ tự xưng là "quý nhân", nói những lời thấu hiểu đến nao lòng, và rồi tự nhiên... bạn thấy mình bỏ tiền ra mua một thứ gì đó mà bạn không thực sự cần.

Tôi muốn kể câu chuyện này. Không phải để than, không phải để cảnh báo ai, chỉ là vì sau khi đi qua, tôi nhận ra rằng đây có lẽ là bài học mà rất nhiều phụ nữ tuổi 28 đến 40 đã, đang hoặc sẽ gặp phải. Và nếu đọc kịp, có thể bạn sẽ giữ được số tiền tiết kiệm mà tôi từng suýt mất.

Đầu năm nay, tôi vừa chia tay người yêu sau gần năm năm bên nhau. Đó là khoảng thời gian tôi mong manh nhất trong đời. Mọi cuộc trò chuyện với người lạ đều như muối xát vào vết thương, mọi lời khuyên từ bạn bè đều nghe như sáo rỗng. Tôi không muốn nghe ai nữa. Tôi chỉ muốn có một câu trả lời, rằng vì sao mình lại đến nông nỗi này, và bao giờ thì hết.

Đúng lúc ấy, qua một người quen giới thiệu, tôi gặp chị. Chị bảo chị là "người có duyên với cõi trên", có thể nhìn thấy năng lượng vây quanh từng người. Chỉ sau ba câu chuyện, chị đã nói trúng tới mức tôi rùng mình: chuyện tình cảm vừa đổ vỡ, chuyện công việc đang chững lại, chuyện mẹ tôi vừa ốm. Tôi ngồi nghe mà nước mắt cứ rơi. Cảm giác như cuối cùng cũng có người thật sự hiểu mình .

Rồi chị bảo: "Em đang vào hạn ba năm. Nếu không giải thì tiền bạc tiêu tan, tình duyên không tới, công việc lao dốc". Chị nói có một bộ vật phẩm phong thủy "duyên" với mệnh tôi, giá khoảng bốn mươi triệu. Chưa hết, còn một khóa lễ giải hạn ở chùa do chị giới thiệu, thêm hai mươi triệu. Tổng cộng sáu mươi triệu, đúng số tiền tôi đã dành dụm gần một năm để dự định mua một chiếc xe máy mới và đóng tiền học thạc sĩ.

Tôi đã định chuyển khoản. Thật sự đã định.

Khi "quý nhân" đến đúng lúc bạn yếu lòng nhất

Tối hôm ấy, tôi gọi điện cho mẹ. Tôi không định kể chuyện sáu mươi triệu, tôi chỉ định nghe giọng mẹ một lúc cho đỡ trống. Nhưng mẹ tinh ý hỏi: "Mấy hôm nay con sao thế? Có chuyện gì không?". Tôi kể nhỏ giọt. Mẹ im lặng một lúc rồi bảo một câu rất đơn giản: "Mẹ không biết phong thủy, nhưng mẹ biết một điều: nếu chị ấy thực sự thương con, sao chị ấy không bảo con cứ giữ tiền lại, để mẹ con mình ăn bữa cơm với nhau cho khỏe trước đã?".

Câu hỏi của mẹ khiến tôi giật mình. Bởi đúng là chị "quý nhân" ấy chưa bao giờ hỏi tôi ăn cơm chưa, ngủ được không, có cần gì ngoài việc bỏ tiền ra không . Mọi cuộc nói chuyện của chị đều rất sâu sắc, rất thấu hiểu, nhưng câu cuối luôn dẫn về một việc duy nhất: một sản phẩm cần mua, một dịch vụ cần đóng tiền, một "lễ" cần làm.

Tôi tỉnh ra trong đêm hôm đó. Hôm sau tôi không chuyển khoản. Tôi chặn số chị. Và tôi ngồi nhìn lại cả mấy tuần vừa qua, tự hỏi: vì sao mình lại tin một người mới quen được mười ngày hơn cả mẹ ruột, hơn cả bạn thân cấp ba, hơn cả chính bản thân mình?

Câu trả lời rất giản dị, và rất đau. Bởi vì lúc ấy tôi yếu. Bởi vì lúc ấy tôi tuyệt vọng. Bởi vì lúc ấy ai chịu khó nghe tôi nói nửa tiếng, gọi đúng tên những vết thương trong lòng tôi, là tôi sẵn sàng trao niềm tin tuyệt đối.

Đó chính là cách mà những "quý nhân tự phong" tồn tại. Họ không xuất hiện ngẫu nhiên. Họ xuất hiện đúng lúc bạn đang rơi, đúng lúc bạn cần một bàn tay, đúng lúc bạn sẵn sàng nắm bất cứ thứ gì để khỏi rơi tiếp. Và họ đưa tay ra. Nhưng cái giá của bàn tay ấy, hóa ra, đắt hơn rất nhiều so với chính cú ngã ban đầu.

Có một câu mà giới tâm linh chân chính vẫn nói nhỏ với nhau: quý nhân thực sự không bao giờ tự nhận mình là quý nhân . Người tự nhận, đa phần là người bán hàng giỏi mặc áo tâm linh.

Người mang vượng tài thật sự không bao giờ tự gọi mình là quý nhân

Sau biến cố ấy, tôi dành cả tháng để suy nghĩ lại về khái niệm "quý nhân". Trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là tử vi và phong thủy, quý nhân được hiểu là người mang đến vận may, mở đường, nâng đỡ tinh thần lẫn vật chất cho người khác. Tôi từng tin rằng quý nhân là một dạng "phép thuật" hiếm hoi, phải đi tìm, phải cầu mới gặp. Nhưng giờ tôi hiểu, sự thật ngược lại hoàn toàn.

Quý nhân thực sự, trong đời mỗi người, thường đã ngồi ngay đó từ lâu . Chỉ là chúng ta không nhận ra, vì họ không nói những lời đao to búa lớn về "duyên cõi trên", không nhìn vào mắt ta mà thì thầm "em đang vào hạn".

Quý nhân của tôi là mẹ. Người đêm ấy bằng một câu hỏi đã giữ lại sáu mươi triệu tiền tiết kiệm cho tôi.

Quý nhân của tôi là cô bạn thân từ cấp ba, người không bao giờ phán xét tôi chia tay vì ai sai ai đúng, chỉ rủ tôi đi ăn bún đậu mỗi tối thứ Sáu cho đến khi tôi cười lại được.

Quý nhân của tôi là chị đồng nghiệp lớn tuổi, người không nói câu nào về tử vi của tôi nhưng âm thầm đề xuất tôi lên dự án mới, nơi tôi thực sự bứt phá được.

Quý nhân của tôi là người shipper sáng nào cũng giao trà sữa cho tôi với một lời "chúc chị ngày mới vui vẻ", một câu nói tử tế mà chính tôi không hiểu vì sao lại khiến mình thấy dễ thở hơn trong những buổi sáng tệ nhất.

Không một ai trong số họ tự gọi mình là "quý nhân" của tôi. Không một ai trong số họ đòi tôi một xu nào. Không một ai trong số họ phải dùng những lời tiên tri để có chỗ trong đời tôi. Họ chỉ có mặt . Và sự có mặt ấy, hóa ra, mới là loại năng lượng vượng tài thật sự.

Vì khi bạn được bao quanh bởi những người chân thành, bạn ngủ ngon hơn. Khi bạn ngủ ngon hơn, đầu óc bạn minh mẫn hơn. Khi đầu óc bạn minh mẫn hơn, bạn ra quyết định tốt hơn. Khi bạn ra quyết định tốt hơn trong công việc, trong đầu tư, trong mua sắm, trong các mối quan hệ, tài chính của bạn tự nhiên đi lên . Đó không phải phép thuật, đó là quy luật rất đời thường.

Người ta hay nói "năng lượng vượng tài". Tôi nghĩ năng lượng ấy không nằm ở một viên đá phong thủy, không nằm ở một lá bùa, không nằm ở một khóa lễ. Nó nằm ở những người xung quanh bạn. Nếu họ làm bạn an lòng, bạn sẽ làm ra tiền. Nếu họ khiến bạn lo sợ và phải chi tiền liên tục để "giải hạn", họ chính là cái hạn của bạn .

Hai dấu hiệu để bạn nhận ra "quý nhân tự phong"

Sau lần ấy, tôi rút ra hai dấu hiệu rất đơn giản mà bất kỳ phụ nữ nào cũng nên ghi nhớ.

Thứ nhất, quý nhân tự phong luôn dẫn câu chuyện về phía ví của bạn . Họ có thể bắt đầu bằng những câu thấu hiểu, những lời tiên tri đúng đến rùng mình, nhưng đến cuối, luôn có một sản phẩm cần mua, một khóa lễ cần đóng, một viên đá cần thỉnh. Quý nhân thật, ngược lại, không bao giờ đòi bạn tiền, càng không hối bạn ra quyết định trong nỗi sợ.

Thứ hai, quý nhân tự phong cần bạn yếu để họ tỏa sáng . Họ thường vẽ ra một bức tranh tăm tối về tương lai bạn, để rồi bán cho bạn ánh sáng. Quý nhân thật làm điều ngược lại: họ cho bạn cảm giác bạn đã đủ rồi , bạn có thể tự đứng dậy , họ chỉ ngồi đây để bạn không thấy cô đơn khi đứng dậy mà thôi .

Hai dấu hiệu này nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi bạn đang yếu lòng, chúng sẽ bị che mờ bởi cảm giác "cuối cùng cũng có người hiểu mình" . Đó là lý do vì sao, trước khi xuống tiền bất cứ điều gì cho ai đó nhân danh tâm linh, phong thủy, mệnh số, bạn hãy thực hiện một bước rất đơn giản: gọi điện cho mẹ, cho bạn thân, cho một người đã ở bên bạn từ lâu. Không phải để xin lời khuyên. Chỉ để nghe giọng họ một lúc. Nếu sau cuộc gọi ấy, bạn vẫn muốn chuyển khoản, hãy chuyển. Nhưng tôi cá rằng, mười người thì chín người sẽ tỉnh ra.

Vì sự tử tế, nếu thật sự là tử tế, không bao giờ vội vàng. Chỉ có việc lừa đảo mới luôn cần bạn quyết định ngay.

Số tiền sáu mươi triệu của tôi, sau đó, tôi vẫn dùng đúng kế hoạch ban đầu: mua xe máy và đóng tiền học thạc sĩ. Một năm trôi qua, công việc tôi tốt lên không phải nhờ một viên đá phong thủy nào, mà nhờ tấm bằng tôi đang theo học. Tình cảm tôi cũng dần ổn định, không phải vì khóa lễ giải hạn nào, mà nhờ những buổi bún đậu thứ Sáu với cô bạn thân, nhờ những bữa cơm cuối tuần với mẹ.

Quý nhân của tôi chưa bao giờ đòi tôi một xu. Họ chỉ có mặt, lặng lẽ, đều đặn, trong những năm tháng quan trọng nhất. Và giờ, khi nhìn lại, tôi hiểu rằng đó mới là loại năng lượng vượng tài mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng cần học cách nhận ra: không phải năng lượng đến từ một người tự xưng, mà từ những người đã yêu thương ta mà chẳng cần xưng gì cả.