Trong quá khứ, Volkswagen từng nhiều lần trình diễn khả năng kéo máy bay trên những mẫu xe thuộc tập đoàn. Để tạo khác biệt, thương hiệu Denza thuộc BYD đã cho mẫu SUV Denza B5 kéo một chiếc Boeing 747-400 chỉ bằng hai bánh xe.

Mẫu SUV Trung Quốc B5 (Bao 5) trình diễn kéo máy bay. Video: Denza

Màn trình diễn diễn ra tại sân bay Dunsfold, hạt Surrey (Anh), nơi mẫu SUV hybrid sạc ngoài (PHEV) này kéo chiếc máy bay có trọng lượng khoảng 180 tấn.

Denza tuyên bố đây là lần đầu tiên một mẫu ô tô thương mại có thể kéo máy bay khi chỉ sử dụng hai bánh xe, đồng thời cũng là lần đầu tiên Boeing 747 được kéo hoàn toàn bằng năng lượng điện.

Thử thách được thực hiện qua ba lượt riêng biệt. Ban đầu, Denza B5 kéo máy bay bằng cả bốn bánh, sau đó chuyển sang cấu hình ba bánh. Ở màn thử cuối cùng, các kỹ sư tháo bỏ hai bánh xe bên phải.

Tổng quãng đường Denza B5 di chuyển trong cả ba lần thử nghiệm đạt 1.600 m, tương đương khoảng bốn vòng chạy trên một đường chạy điền kinh tiêu chuẩn.

Khác với một số màn trình diễn sức kéo trước đây trong ngành ô tô, chiếc Denza B5 tham gia thử thách không phải phương tiện được cải tạo sâu về mặt kỹ thuật. Denza sử dụng xe nguyên bản ở phiên bản Ultimate, chỉ thực hiện một số điều chỉnh cần thiết để đáp ứng yêu cầu đặc biệt.

Các kỹ sư chế tạo bộ móc kéo chuyên dụng để kết nối SUV với máy bay. Hàng ghế hành khách cũng được tháo bỏ nhằm tạo không gian bổ sung trọng lượng, tăng tính ổn định.

Cụ thể, xe được bổ sung 2.000 kg đối trọng khi vận hành với ba bánh và tăng lên 4.500 kg trong lần thử nghiệm cuối cùng với hai bánh. Ngoài ra, các bộ phận ổn định nhỏ được lắp đặt tại trục bánh xe để bù đắp cho việc tháo bỏ những bánh còn lại.

Xe cũng giữ nguyên bộ hệ truyền động PHEV, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L với ba mô-tơ điện, trong đó một mô-tơ dẫn động mỗi cầu và mô-tơ thứ ba đảm nhiệm vai trò máy phát điện. Ở phiên bản Ultimate, hệ truyền động này sản sinh tổng công suất 544 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm.

Trong đó, mô-tơ điện phía trước có công suất tối đa 272 mã lực, mô-men xoắn 360 Nm. Mô-tơ phía sau mạnh 388 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Đây là thông số quan trọng trong màn trình diễn, bởi khả năng phân bổ mô-men xoắn lớn tới các bánh chủ động giúp chiếc SUV có thể khởi động và kéo chiếc máy bay.

Theo Denza, quá trình kiểm tra sau thử nghiệm không phát hiện dấu hiệu quá tải bất thường trên hệ truyền động, khung gầm hay lốp xe. Đây là kết quả đáng chú ý nếu xét đến cường độ làm việc mà chiếc SUV vừa trải qua.

Chiếc Boeing 747-400 được sử dụng trong màn trình diễn đã ngừng khai thác thương mại từ năm 2020, nhưng vẫn giữ nguyên động cơ và khoang hành khách được trang bị đầy đủ.

Trong khi đó, thông số về khả năng kéo của Denza B5 được công bố ở mức 2.500 kg. Điều này nghĩa là trọng lượng chiếc Boeing 747-400 mà Denza B5 vừa kéo lớn gấp khoảng 72 lần khả năng kéo tối đa được công bố chính thức của mẫu SUV này.

Mẫu xe Denza B5 PHEV có hai phiên bản: Elegance và Ultimate. Phiên bản tiêu chuẩn có giá 92.570 USD (gần 2,4 tỷ đồng). Phiên bản cao cấp nhất có giá 104.910 USD (khoảng 2,7 tỷ đồng).