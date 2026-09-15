SUV điện Mitsubishi ngang cỡ Xforce có giá quy đổi từ 990 triệu đồng, đầy pin đủ chạy Hà Nội - Huế

Mitsubishi Eclipse Cross EV được bổ sung pin LFP 67 kWh, tăng tầm vận hành với bản 89 kWh và giảm giá đáng kể, trong bối cảnh mẫu SUV điện này chuẩn bị mở bán trở lại.

Trong khi nhiều thị trường vẫn phải chờ đợi với Mitsubishi Eclipse Cross thế hệ cũ, khách hàng châu Âu đã có một thế hệ mới chạy điện. Sau một năm ra mắt, mẫu xe được bổ sung tùy chọn pin và giảm đáng kể giá bán tại Hà Lan.

Những thay đổi này tương tự nâng cấp kỹ thuật trên Renault Scenic E-Tech, mẫu xe được xem là "anh em song sinh" của Eclipse Cross EV tại châu Âu. Xét về kích thước, Eclipse Cross có thể đặt chung "mâm" Xforce.

Eclipse Cross thêm tùy chọn pin dung lượng cao hơn

Eclipse Cross có các cấu hình pin "khủng" hơn. Ảnh: Mitsubishi

Đáng chú ý nhất là bộ pin 67 kWh mới. Pin sử dụng công nghệ lithium-sắt-phosphate (LFP). Với bộ pin này, Eclipse Cross EV có thể di chuyển tối đa 472 km theo chuẩn WLTP. Loại pin 67 kWh cũng đang được sử dụng trên Renault Megane E-Tech bản nâng cấp.

Tùy chọn pin lớn tiếp tục sử dụng công nghệ nickel-mangan-cobalt (NMC). Dung lượng pin được tăng từ 87 kWh lên 89 kWh. Nhờ đó, tầm vận hành tối đa theo chuẩn WLTP tăng thêm 15 km, lên 650 km, tức bằng khoảng cách Hà Nội - Huế.

Cả hai phiên bản pin đều hỗ trợ sạc nhanh DC. Thời gian sạc từ 15% lên 80% mất lần lượt 24 phút với pin 67 kWh và 28 phút với pin 89 kWh.

Công suất động cơ điện tăng nhẹ

Bất kể sử dụng bộ pin nào, Eclipse Cross EV đều được trang bị một mô-tơ điện đặt ở cầu trước. Mô-tơ này cho công suất 220 mã lực (164 kW/223 PS). Con số này tăng 5 mã lực, tương đương 4 kW, so với phiên bản trước.

Công suất động cơ xe cũng tăng nhẹ. Ảnh: Mitsubishi

Thiết kế gần như giữ nguyên

Sau một năm bán ra, Mitsubishi không thay đổi thiết kế ngoại thất của Eclipse Cross EV. Nội thất cũng được giữ nguyên. Xe tiếp tục sử dụng hai màn hình 12,3 inch. Hệ thống thông tin giải trí vận hành trên nền tảng phần mềm dựa trên Google của Renault.

Như vậy, những thay đổi lần này chủ yếu tập trung vào hệ truyền động và pin, thay vì thiết kế.

Thiết kế tổng thể xe không đổi. Ảnh: Mitsubishi

Giá giảm mạnh

Mitsubishi Eclipse Cross EV nâng cấp sẽ bắt đầu được nhận đơn tại các thị trường châu Âu từ tháng 11/2026.

Tại Hà Lan, phiên bản Mid-Range sử dụng pin 67 kWh có giá khởi điểm 32.990 euro (khoảng 990 triệu đồng). Mức giá này đã bao gồm khoản ưu đãi 3.000 euro (khoảng 90 triệu đồng) dành cho xe điện. Phiên bản Long-Range sử dụng pin 89 kWh nâng cấp sẽ được bán sau đó.

Trong thời gian chờ đợi, phiên bản hiện tại vẫn có giá từ 40.490 euro (khoảng 1,21 tỷ đồng). Đáng chú ý, khi ra mắt tại Hà Lan vào năm ngoái, Eclipse Cross EV có giá khởi điểm 45.690 euro (khoảng 1,37 tỷ đồng).

Như vậy, giá khởi điểm của mẫu xe đã giảm tới 12.700 euro (khoảng 381 triệu đồng) so với thời điểm ra mắt.

Mức giảm này khá đáng kể, đặc biệt khi Mitsubishi gần như không thay đổi thiết kế ngoại thất và nội thất của Eclipse Cross EV.

Một số hình ảnh khác của Mitsubishi Eclipse Cross:

Ảnh: Mitsubishi