Sun Group vào cuộc làm khu du lịch 1.000ha, điểm duy nhất của Việt Nam cho phép du lịch xuyên biên giới không cần visa

UBND tỉnh Cao Bằng và Tập đoàn Sun Group vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác Khu du lịch thác Bản Giốc tại xã Đàm Thủy.

Theo biên bản ghi nhớ, Sun Group sẽ phối hợp cùng tỉnh trong việc nghiên cứu, lập và điều chỉnh quy hoạch, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù và nghiên cứu đầu tư Khu du lịch thác Bản Giốc.

Dự án sẽ gắn phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên, quốc phòng - an ninh quốc gia, giữ vững chủ quyền biên giới. Đồng thời, phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh, gắn với bản sắc văn hóa Tày - Nùng.

Về quy mô đầu tư, dự kiến có nhiều loại hình nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thương mại và du lịch cộng đồng.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường khẳng định: Nếu triển khai thành công, đây sẽ là "cơ hội vàng" để Cao Bằng bứt phá, biến tiềm năng thành động lực phát triển, đồng thời mong muốn Tập đoàn Sun Group đầu tư thực chất, hiệu quả, triển khai dự án theo từng giai đoạn phù hợp.

Tại buổi làm việc, ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group chia sẻ, doanh nghiệp có kinh nghiệm từ nhiều dự án lớn tại Đà Nẵng, Phú Quốc, Quảng Ninh và tin tưởng vào tiềm năng khác biệt của vùng đất Cao Bằng khi có giá trị cảnh quan, lịch sử và văn hóa tầm cỡ quốc tế.

Sun Group muốn cùng địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế – xã hội của tỉnh. Tập đoàn cam kết làm đẹp thêm cho vùng đất biên cương bằng những công trình du lịch đẳng cấp, bền vững và mang dấu ấn riêng.

Trước đó vào ngày 23/7, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã đến làm việc với Sun Group tại Hà Nội nhằm kêu gọi đầu tư vào các khu du lịch trọng điểm, bao gồm Khu du lịch thác Bản Giốc.

Tại buổi gặp này, lãnh đạo tỉnh đã giới thiệu tiềm năng phát triển của Khu du lịch thác Bản Giốc là khu vực có quy mô 1.000 ha, nằm trong vùng lõi Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng.

Với vị trí biên giới đặc biệt, tiếp giáp Khu du lịch Đức Thiên (Trung Quốc), thác Bản Giốc là điểm đến duy nhất của Việt Nam đang triển khai mô hình du lịch xuyên biên giới không cần visa, giúp thu hút khách quốc tế.

Tuy nhiên, hạ tầng du lịch còn thiếu đồng bộ, sản phẩm còn đơn điệu, chưa đủ sức hấp dẫn dòng khách cao cấp.

Để khắc phục, tỉnh đã được Chính phủ giao 220 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan Khu du lịch thác Bản Giốc; đồng thời đang tích cực điều chỉnh quy hoạch chi tiết để phù hợp với thực địa, bảo đảm kết nối và phát triển theo Hiệp định hợp tác với Trung Quốc.



