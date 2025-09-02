Sun Group muốn hoàn thành casino trong tổ hợp Vân Đồn trị giá 2 tỷ USD vào giữa năm 2027

Công ty Cổ phần Mặt Trời Vân Đồn (thuộc Sun Group,) chủ đầu tư của dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino tại Khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh) trị giá 51.636 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD), đang xin đánh giá tác động môi trường của dự án này.

﻿Trong báo cáo, Sun Group cho biết việc triển khai dự án là rất cấp thiết và phù hợp với hiện tại. Dự án là giải pháp mấu chốt góp phần tạo lực thu hút mạnh đối với du khách quốc tế, nhất là các nước Đông Bắc Á, nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ du lịch với các nước trong khu vực.

Ngoài ra, hệ thống hạ tầng kết nối “không – thủy – bộ” với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và Vân Đồn – Móng Cái cũng đã được hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch trong và ngoài nước đến với Vân Đồn.﻿

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 244,45 ha và quy mô khách du lịch dự kiến khoảng 7.000 người và tối đa khoảng 10.500 người.

Về tiến độ, dự án có 3 phân kỳ, trong đó phân kỳ 1 dự kiến hoàn thành vào quý 2/2027, phân kỳ 2 hoàn thành vào quý 4/2030, và phân kỳ 3 hoàn thành vào quý 2/2032.



﻿Trong đó, khu 1 là thành phần có casino. Khu này có diện tích khoảng 36,7 ha chiếm 20,1% tổng, gồm các công trình khách sạn cao tầng có tính chất hỗn hợp có vui chơi có thưởng casino; thương mại dịch vụ, nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo, vui chơi giải trí cao cấp.



Khu 2 khoảng 74,6 ha chiếm 40,9% tổng, là tổ hợp khách sạn đa năng, trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch cao tầng; khu hội thảo, trung tâm tài chính, văn phòng, vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.



Khu 3 khoảng 71,2 ha chiếm 39% tổng, sẽ bố trí các khu khách sạn thấp tầng, thương mại dịch vụ thấp tầng, resort, khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp các không gian triển lãm, nhà hát trên nước, bảo tàng văn hóa nghệ thuật, khu phố lễ hội, du lịch hội thảo, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, công trình công cộng với hạ tầng đồng bộ.

﻿Báo cáo cho thấy khu vực casino là khu lớn gần nhất của tổ hợp, quy mô khoảng 26 hecta, chỉ thua kém một số nơi như đất rừng hay khác.

Công trình Casino và khách sạn dự kiến có 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, sẽ bố trí khoảng 214 bàn chơi casino và khoảng 2.140 máy chơi casino.﻿

Báo cáo dự án cho biết việc thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino tại Vân Đồn trong vòng 3 năm đầu kể từ khi Dự án được phép kinh doanh casino là phù hợp với chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 16-TB/TW ngày 15/9/2016.

Trường hợp không được tiếp tục thí điểm cho người Việt vào chơi thì dự án vẫn đảm bảo được triển khai và hoạt động có hiệu quả, tuy nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian thu hồi vốn và làm giảm hiệu quả đầu tư.﻿

Siêu tổ hợp này cũng sẽ là nơi quy tụ các show diễn nghệ thuật quốc tế quy mô lớn, những điểm chơi giải trí sôi động cả ngày lẫn đêm, với kỳ vọng đưa Vân Đồn trở thành điểm đến có sức hút tương tự như Macau (Trung Quốc) hay Las Vegas (Mỹ), một biểu tượng du lịch nghỉ dưỡng – giải trí casino đẳng cấp tại Quảng Ninh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Khu kinh tế Vân Đồn cũng như nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch và giải trí quốc tế.