Sức mạnh chinh phục châu Âu từ hộp đường 800gr "Made by Vietnam": Nắm kỷ lục đầu tiên tại Việt Nam

Sản phẩm đường organic của TTC Sugar niêm yết trên website của công ty với giá 82,300 đồng. Ảnh: TTC Sugar



Chỉ với chưa đầy 83.000 đồng, bạn có thể mua về hộp đường trọng lượng 800 gram này. Người dùng tại 17 quốc gia ở châu Âu và châu Á hiện nay cũng đang tin dùng đường organic của TTC Sugar và trầm trồ khen ngợi.

Đằng sau những tinh thể màu mật mía mang hương vị ngọt ngào đạt chuẩn châu Âu và Mỹ cực kỳ khắt khe này là cả một hành trình dài không ngừng nỗ lực, cải tiến của doanh nghiệp Việt - TTC Sugar, thuộc Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS) từ gần chục năm trước.

Loại đường đạt chuẩn organic đầu tiên tại Việt Nam

Ngược về khoảng thời gian cách đây 7 năm, vào tháng 12/2018, ngành công nghiệp đường Việt Nam đã ghi dấu ấn quan trọng trên bản đồ thế giới khi những lô hàng đường organic mang thương hiệu TTC Sugar lần đầu tiên xuất khẩu thành công sang châu Âu.

Ảnh minh họa.

Đây không chỉ là bước ngoặt cho TTC Sugar - khi trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam sản xuất đường đạt chuẩn organic - mà còn là minh chứng cho khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực nông sản cao cấp.

Điều đáng nói, sản phẩm đường organic của TTC Sugar đạt hàng loạt tiêu chuẩn quốc tế như FSSC 22000, ISO 9001, ISO 14001, Halal, và Organic (USDA, EU, Lào).

Vì sạch, vì ngon và vì khác biệt nên đường organic của TTC Sugar được thực khách tại riêng 6 nước là Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Czech, Malta, Pháp và Ý đánh giá rất cao.

"Thủ phủ" mía đường 100% hữu cơ tại Lào

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết, sản phẩm đạt chuẩn Organic đòi hỏi nhiều quy trình khắt khe từ khâu trồng trọt đến khâu sản xuất; đặc biệt phải tuân thủ nghiêm tiêu chí "3 Không": Không thuốc trừ sâu, không phân bón hóa học và không biến đổi gen.

Với tầm nhìn bền vững, trước năm 2018, TTC Sugar đã đầu tư mạnh mẽ vào nông nghiệp bền vững, đặc biệt tại nhà máy TTC Attapeu ở Lào – nơi sản xuất đường organic Golden Cane Sugar.

Nông trường TTC Attapeu, Lào. Ảnh: TTC Sugar

Vùng nguyên liệu rộng lớn hơn 6.500 hecta (dự kiến mở rộng lên 12.000 hecta) được canh tác theo tiêu chí "3 Không" theo USDA đề ra: Không sử dụng giống mía biến đổi gen, không phân bón hóa học, không thuốc bảo vệ thực vật.

Quy trình sản xuất khép kín, từ trồng trọt đến chế biến, loại bỏ hoàn toàn chất tẩy trắng và hóa chất độc hại, đảm bảo sản phẩm giữ nguyên hương vị tự nhiên của mật mía với màu vàng óng ánh và vị ngọt thanh.

Để đạt chuẩn organic, TTC Sugar đã tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm được tổ chức Control Union chứng nhận theo quy định của USDA và Liên minh châu Âu (EU), đồng thời đạt các chứng chỉ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, FSSC, HALAL và Kosher.

Chưa kể, bao bì sản phẩm cũng được thiết kế thân thiện với môi trường, giảm thiểu chất thải nhựa. Những tiêu chí này không chỉ đáp ứng yêu cầu xuất khẩu mà còn phản ánh cam kết của TTC Sugar với phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu Net Zero của công ty vào năm 2035.

Thực khách châu Âu đánh giá cao

Hành trình vươn ra biển lớn của đường organic TTC Sugar bắt nguồn từ hợp tác chiến lược với ED&F Man Sugar – tập đoàn Anh Quốc thành lập năm 1783, chuyên cung cấp nông sản toàn cầu với mạng lưới hơn 15.000 khách hàng.

Ngày 26/10/2018, hai bên ký biên bản ghi nhớ (MOU) kéo dài 5 năm, theo đó ED&F Man chịu trách nhiệm bao tiêu và phân phối đường organic Golden Cane Sugar cùng các sản phẩm khác từ niên vụ 2018-2019.

Trước đó, TTC Sugar đã chinh phục thị trường Bắc Mỹ vào tháng 6/2018, nhưng châu Âu – với tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và môi trường – là thử thách lớn hơn.

Nông trường mía hữu cơ TTC Attapeu được TTC Sugar đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại để sản xuất thành công sản phẩm đường organic. Ảnh: TTC Sugar

Lô hàng đầu tiên sang Bỉ, Pháp, Ý... được đón nhận tích cực nhờ chất lượng vượt trội: Đường tinh khiết 100% từ mía, không chất tạo màu hay mùi, phù hợp với xu hướng sống xanh của người tiêu dùng châu Âu.

Đánh giá từ thị trường châu Âu rất khả quan.

Tại Bỉ và Pháp – hai quốc gia hàng đầu về tiêu thụ thực phẩm hữu cơ – sản phẩm TTC Sugar được trầm trồ khen ngợi vì độ tinh khiết cao, hương vị tự nhiên và lợi ích sức khỏe, như giảm nguy cơ tiểu đường nhờ chỉ số đường huyết thấp.

Các nhà nhập khẩu tại Bulgaria và Cộng hòa Czech đánh giá cao tính bền vững, với quy trình sản xuất giảm phát thải CO2 và bảo vệ hệ sinh thái.

Tại Malta và Ý, đường organic TTC được sử dụng rộng rãi trong ngành bánh kẹo và đồ uống cao cấp, nhận phản hồi tích cực từ người tiêu dùng về giá trị dinh dưỡng.

Theo báo cáo ngành, sản phẩm Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng với đường organic từ Brazil hay Ấn Độ, nhờ giá thành hợp lý và chất lượng ổn định.

Thành tựu này mang lại tác động kinh tế sâu rộng. Đối với TTC Sugar, xuất khẩu organic không chỉ giúp tăng doanh thu mà còn thể hiện cam kết bền vững vì con người, vì môi trường của công ty.

Nhìn xa hơn, thành tựu năm 2018 khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ nông sản toàn cầu. TTC Sugar không dừng lại, tiếp tục mở rộng thị trường sang Nhật, Hàn Quốc và Mỹ, với vùng nguyên liệu hữu cơ lớn nhất khu vực.

Với đà này, đường organic TTC Sugar không chỉ là sản phẩm, mà còn là biểu tượng cho sự vươn mình của nền kinh tế xanh Việt Nam.