Subeo và bạn gái "khẳng định chủ quyền"

Liên Hoa |

Subeo và bạn gái nhận được nhiều sự chú ý sau khi cùng lộ diện trong sự kiện mới đây.

Vừa qua, Subeo bất ngờ trở thành tâm điểm khi lần đầu công khai xuất hiện cùng bạn gái tại một sự kiện của gia đình. Không cần những hành động quá phô trương, chỉ với loạt cử chỉ nhỏ như nắm tay, đứng cạnh hay chủ động chăm sóc giữa chốn đông người, cậu đã khiến netizen chú ý. Đặc biệt, khoảnh khắc Subeo đeo túi giúp bạn gái, giữ đồ cho đối phương giữa không gian đông đúc được xem là điểm cộng lớn, tạo nên hình ảnh vừa tinh tế vừa tự nhiên.

Subeo ghi điểm với những cử chỉ tinh tế khi dẫn bạn gái đến sự kiện

Nếu như màn xuất hiện tại sự kiện khiến nhiều người bất ngờ, thì những động thái trên mạng xã hội sau đó lại càng khiến câu chuyện được chú ý hơn. Cụ thể, tài khoản mạng xã hội của Subeo để bio gắn thẳng tài khoản bạn gái kèm dòng trạng thái thể hiện tình cảm rõ ràng. Không dừng lại ở đó, phía bạn gái cũng có động thái đáp lại khi để thông tin gắn với đối phương trên trang cá nhân.

Không chỉ dừng ở việc "tag nhau", cả hai còn sử dụng ảnh chụp chung làm ảnh đại diện. Trong khung hình, họ xuất hiện gần gũi, thoải mái, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo trong cách thể hiện tình cảm riêng.

Subeo và bạn gái thể hiện tình cảm vô cùng dễ thương

Subeo tên thật là Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 2010, từ lâu đã được nhắc đến như một trong những nhóc tỳ "ngậm thìa vàng" của Vbiz. Là con của người nổi tiếng và doanh nhân, Subeo ngay từ nhỏ đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Thời gian đầu, hình ảnh của cậu khá kín tiếng, chủ yếu xuất hiện qua những chia sẻ hạn chế từ gia đình. Tuy nhiên, khi lớn dần, những khoảnh khắc đời thường cũng được hé lộ nhiều hơn, giúp công chúng có cái nhìn rõ nét hơn về hành trình trưởng thành.

Nếu như lúc nhỏ gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu thì càng lớn, Subeo lại càng "lột xác" rõ rệt. Ở tuổi 16, cậu bước vào giai đoạn trổ mã mạnh về ngoại hình với chiều cao nổi bật, được cho là đã vượt mẹ và chạm ngưỡng trên 1m8. Gương mặt cũng dần thay đổi, không còn nét tròn trịa mà chuyển sang đường nét gọn gàng, hài hòa hơn, tạo cảm giác sáng và ăn hình hơn hẳn mỗi lần xuất hiện.

Subeo ngày càng chững chạc, ra dáng thiếu niên điển trai, khí chất ngời ngời

Cận visual của thiếu gia nhà Cường Đô La

Từ nhỏ, Subeo theo học trường Quốc tế Anh (BIS), thuộc hệ thống giáo dục Nord Anglia Education. Đây là trường quốc tế có học phí cao bậc nhất ở TP.HCM. Trường dạy chương trình chuẩn quốc tế với việc đào tạo ngoại ngữ từ nhỏ. Trong năm học 2023-2024, học phí của BIS dao động 305 - 863 triệu đồng. Riêng với khối 9 của Subeo, học phí cả năm là 753 triệu đồng. Ngoài học phí đắt đỏ, các khoản phụ thu khác của trường BIS cũng cao không kém. Để cho con nhập học, phụ huynh cần đóng 70,8 triệu đồng phí nhập học không hoàn lại và 23,6 triệu đồng tiền đặt cọc.

Sau khi hoàn thành chương trình học cấp 2, Subeo quyết định du học tại New Zealand. Vào tháng 5/2025, theo những gì mà doanh nhân Cường Đô La hé lộ, thì ngôi trường mà Subeo theo học có tên Auckland Grammar - là một trong những trường trung học danh tiếng tại New Zealand. Auckland Grammar được biết đến là ngôi trường dành riêng cho nam sinh với lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển. Đây là nơi đào tạo ra hàng loạt cá nhân thành công ở nhiều lĩnh vực, nổi bật trong hệ thống giáo dục bậc trung học quốc tế.

Tìm hiểu trên các diễn đàn du học uy tín, mức học phí tại Auckland Grammar là con số không tầm thường. Theo đó, mức học phí 1 năm tại trường dao động từ 22.500 - 25.000 đô New Zealand (khoảng 345 - 384 triệu đồng). Ngoài ra còn có các khoản chi phí khác như nội trú, quản lý, đồng phục và ngoại khoá, tổng số tiền cho 1 năm từ 20.000 đô New Zealand trở lên (hơn 307 triệu đồng). Vậy ra, chi phí cho 1 năm học tại nước ngoài của Subeo rơi vào con số trên dưới 650 triệu đồng.

Subeo hiện đang du học tại New Zealand

Ảnh: Tổng hợp

