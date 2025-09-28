Suất chiếu cuối cùng của 'Mưa đỏ'

Trước khi chính thức rời rạp vào ngày 29/9, Mưa đỏ đã có hơn 8,1 triệu lượt người xem. Con số này mang nhiều ý nghĩa khi bộ phim được lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu ở Quảng Trị.

Những ngày cuối cùng chiếu phim Mưa đỏ trên toàn quốc, đạo diễn Đặng Thái Huyền lặng lẽ ra rạp, chọn một góc để ngắm nhìn khán giả xếp hàng vào xem phim và tận hưởng bộ phim trong phòng chiếu.

"Mưa đỏ những ngày chiếu cuối, tôi đứng một góc ngắm nhìn mọi người xếp hàng vào xem phim, chọn ghế cuối trong rạp để ngắm nhìn toàn cảnh không gian tuyệt đối Mưa đỏ này. Khoảng 8.100.000 lượt khán giả đã tới rạp - theo công bố của nhà phát hành vào tối nay. Với tôi và ê-kíp, hành trình này là tuyệt đẹp", đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền hòa cùng dòng người xem Mưa đỏ lần cuối ở rạp.

Đến ngày 27/9, doanh thu của Mưa đỏ là hơn 709 tỷ đồng. Theo Box Office Vietnam , Mưa đỏ là bộ phim có doanh thu ngày cao thứ hai sau Tử chiến trên không . Dù đã ra mắt hơn một tháng, doanh thu ngày của phim vẫn đạt trên mốc một tỷ đồng với khoảng 40.000 vé/1.000 suất chiếu.

Thành tích của Mưa đỏ ngoài rạp chiếu đến nay được nhiều chuyên gia, nhà phê bình điện ảnh đánh giá là "vô tiền khoáng hậu". Mưa đỏ ghi dấu ấn đặc biệt khi là phim chiến tranh cách mạng nhưng vẫn tạo "cơn sốt" doanh thu không kém các tác phẩm giải trí thuần túy.

Ngay từ khi ra mắt, Mưa đỏ nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé Việt.

Trước đó, Đại tá Kiều Thanh Thúy - Giám đốc sản xuất phim - nêu lý do rút phim khỏi rạp trong khi suất chiếu mỗi ngày còn khá nhiều. Theo đó, việc phim kết thúc chiếu rạp nằm trong kế hoạch tổng thể đã được xác định từ đầu.

"Chúng tôi rất trân trọng tình cảm của đông đảo khán giả và phấn khởi khi bộ phim tạo nên hiệu ứng xã hội rộng lớn, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị vừa có sức lan tỏa mạnh mẽ. Sau khi rời rạp, Mưa đỏ tiếp tục đến với khán giả qua các hình thức chiếu phục vụ bộ đội, nhân dân và phát trên nền tảng số để giá trị của bộ phim còn lan tỏa lâu dài", Đại tá Kiều Thanh Thúy nói.