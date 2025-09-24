Danh tính nàng hậu Việt Nam vừa được người đẹp Cuba công khai xin lỗi

Tỏa sáng ở đấu trường nhan sắc quốc tế

Tối 20/9 tại Thái Lan, Miss International Queen 2025 – cuộc thi sắc đẹp lớn nhất dành cho người chuyển giới – khép lại với chiến thắng thuộc về Midori Monét (Mỹ). Đại diện Cuba Olivia Lauren giành Á hậu 1, còn Việt Nam – Hà Tâm Như – xuất sắc lọt top 3, đăng quang Á hậu 2.

Thành tích này được xem là niềm tự hào mới cho nhan sắc Việt, khi Hà Tâm Như ghi dấu bằng phong thái tự tin, kỹ năng trình diễn cuốn hút và phần ứng xử thuyết phục.

Top 3 cao nhất cuộc thi Miss International Queen 2025 từ trái qua phải gồm đại diện Cuba, Mỹ, Việt Nam.

Người đẹp Cuba đăng bài xin lỗi.

Ồn ào “bắt nạt” và lời xin lỗi bất ngờ

Ngay sau chung kết, Á hậu 1 Olivia Lauren (Cuba) chia sẻ rằng cô từng cảm thấy bị Hoa hậu Midori Monét và Á hậu 2 Hà Tâm Như “bắt nạt”, khiến cô không thoải mái.

"Hai người đang đứng cạnh tôi (tân hoa hậu và á hậu 2) khiến tôi không thể tận hưởng hành trình vừa qua. Họ biến cuộc thi trở thành trải nghiệm cay đắng với tôi khi liên tục bắt nạt, ném đá, chế giễu tôi và cả những thí sinh khác mỗi ngày. Thật đáng buồn khi những hành vi như vậy vẫn được trao phần thưởng cao nhất", theo Tuổi trẻ đưa tin.

Thông tin này lập tức gây chú ý, đưa tên tuổi Hà Tâm Như vào vòng tranh cãi.

Trong khi Midori Monét kêu gọi sự tích cực thì Hà Tâm Như chọn cách im lặng, không phản hồi. Chỉ ít ngày sau, Olivia Lauren lại bất ngờ đăng tải lời xin lỗi công khai, thừa nhận phát ngôn trước đó có thể gây hiểu nhầm và khẳng định không muốn làm tổn hại đến các thí sinh khác.

Hà Tâm Như.

Á hậu Việt Nam vừa bị tố vừa được xin lỗi là ai?

Người đẹp ấy chính là Hà Tâm Như, tên thật Hà Minh Vương, sinh năm 1998 tại Vĩnh Long. Trước khi bước lên sân khấu sắc đẹp, cô là một huấn luyện viên thể hình (PT gym), sở hữu chiều cao 1m81 cùng số đo 84-64-90 cm.

Hành trình của Hà Tâm Như gắn liền với nghị lực phi thường. Là người chuyển giới, năm 2023 cô thực hiện phẫu thuật để sống đúng với bản dạng giới. Với sự ủng hộ từ gia đình và quyết tâm bản thân, cô vượt qua nhiều định kiến, trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Năm 2025, Hà Tâm Như đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam, từ đó đại diện Việt Nam chinh chiến quốc tế và mang về ngôi vị Á hậu 2 Miss International Queen 2025.

Dấu ấn của Hà Tâm Như

Không chỉ nổi bật ở hình thể, Hà Tâm Như còn ghi điểm bằng quan điểm sống rõ ràng. Trong phần thi ứng xử tại Miss International Queen Vietnam, khi được hỏi: "Trong một xã hội đa dạng, theo bạn sự khác biệt là điểm yếu hay sức mạnh?", cô tự tin trả lời:

“Tôi nghĩ, ở xã hội hiện đại, sự khác biệt là sức mạnh. Tôi là một người phụ nữ chuyển giới nhưng chưa bao giờ xem đó là khác biệt mà luôn nghĩ đó là sự nổi bật. Tôi cho rằng, bên trong mình luôn có sự cố gắng, còn bên ngoài là sự hoàn thiện. Tôi muốn người khác khi nhìn vào Tâm Như sẽ nhận ra sự cố gắng để hoàn thiện từng ngày, nỗ lực làm việc và hoàn thiện tri thức", nguồn Vnexpress.

Câu trả lời này thể hiện triết lý sống tích cực của người đẹp sinh năm 1998, đồng thời lý giải vì sao cô được khán giả yêu mến.