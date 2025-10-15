Sự kiện hiếm vừa xảy ra giữa Nga-Ukraine: TST báo tin chấn động từ tiền tuyến, Kiev nhận tối hậu thư sinh tử

Sự kiện hiếm vừa xảy ra

Đài TST (Nga) và tờ Donbass Today ngày 15/10 đăng bài viết có tiêu đề "Tin chấn động từ tiền tuyến! Thế gọng kìm lớn nhất sau ba năm chiến tranh. Tối hậu thư gửi Kiev và sự sụp đổ được dự báo của Sloviansk".

Theo bài viết, các mặt trận của chiến dịch quân sự đặc biệt đang sục sôi. Theo các phóng viên chiến trường Nga, những thắng lợi chiến thuật đang dần chuyển hóa thành ưu thế chiến lược

Quá trình hình thành "thế gọng kìm khổng lồ" – được cho là lớn nhất trong suốt 3 năm chiến sự – đã gần hoàn tất, với việc tuyến hậu cần của Ukraine bị cắt đứt hoàn toàn. Giới quan sát nhận định, đây có thể là bước ngoặt của toàn bộ chiến dịch.

Các chuyên gia quân sự gọi đây là một sự kiện hiếm trong toàn bộ xung đột ba năm qua – khi các mũi tiến công của Nga đồng loạt khép lại với quy mô, tốc độ và mức độ phối hợp chưa từng có. Nhiều nguồn chiến trường cho rằng đây chính là "thế bao vây hoàn chỉnh đầu tiên" kể từ khi chiến sự bùng nổ.

"Thế gọng kìm khổng lồ" – được cho là lớn nhất trong suốt 3 năm chiến sự – đã gần hoàn tất. Ảnh: TST

Tại hướng Pokrovsk, quân Nga tiếp tục mở rộng kiểm soát về phía tây các khu định cư Kotlyarivka và Muravka, đánh bật đối phương khỏi Molodezhne và giao tranh ác liệt ở khu mỏ phía bắc Udachne. Các đơn vị Nga tiến dọc tuyến đường sắt và đã giải phóng khu Balagan, đồng thời tấn công khu vực Dobropillia – Shakhove – Nikanorivka.

Phóng viên chiến trường Yevgeny Lisitsyn cho biết: "Trên toàn hướng, quân Nga đang áp sát các vị trí then chốt, mở ra khả năng khép gọng kìm chiến thuật quy mô lớn."

Ở hướng Konstantinivka, giao tranh tiếp tục tại Pleshcheevka và Ivanopillia. Quân Nga đã tiến vào ngoại ô thành phố, song việc giữ vững vị trí còn gặp khó khăn.

Phía bắc Chasiv Yar, họ tấn công Novomarkove; trong khi tại hướng Vuhledar, chiến sự diễn ra quyết liệt quanh Poltavka và Uspenivka. Không quân Nga (VKS) tăng cường không kích các cứ điểm, còn Alekseevka gần như đã nằm trong tầm kiểm soát.

Nhà báo quân sự Alexey Sukonkin nhận định:

"Quân Nga đã tiến sát Novoselivka – khu vực giáp ranh giới hành chính của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Các mũi tấn công từ Pokrovsk và Dobropillia đang dần hợp nhất. Có thể nói, đây là thế gọng kìm lớn nhất trong ba năm chiến tranh".

Trên mặt trận Zaporizhzhia, quân Nga vẫn giữ thế chủ động. Sau khi chiếm khu Plavni, lực lượng đổ bộ Nga kiểm soát khoảng hai phần ba Primoske, dọc theo bờ hồ chứa Kakhovka.

Quân Ukraine liên tục phản công từ hướng tây bắc nhưng không đạt kết quả. Ở Stepnohorsk, lính dù Nga đã chiếm một số tòa nhà cao tầng để làm bàn đạp tiến sâu hơn, trong khi giao tranh giành từng căn hộ vẫn diễn ra quyết liệt.

Bên cạnh đó, một sự kiện hiếm gặp được ghi nhận ở mặt trận phía Bắc: theo nguồn tin RSChS Prigranichye, lực lượng Nga đã bắt giữ một lính đánh thuê da màu tại khu vực biên giới tỉnh Bryansk.

Kênh Sinyaya Boroda cho biết đây là "trường hợp đầu tiên" một lính đánh thuê gốc Phi bị bắt tại khu vực này – một chi tiết được coi là bất thường và cho thấy khả năng đối phương đang tăng cường hoạt động trinh sát gần biên giới Nga.

Tình hình chiến trường bế tắc với Kiev. Ảnh: TST

Tối hậu thư gửi Kiev – Tướng Syrskyi trong thế bế tắc

Tình hình chiến sự tại mặt trận Pokrovsk đang khiến Kiev rơi vào thế bế tắc nghiêm trọng. Dù đã điều động lượng lớn quân dự bị từ các khu vực khác – bao gồm cả Sumy và Chernihiv – song Ukraine vẫn không thể ổn định chiến tuyến hay ngăn chặn đà tiến của Nga.

Theo các nhà phân tích, đây là một "tối hậu thư thầm lặng" dành cho Tướng Oleksandr Syrskyi, khi quân đội Ukraine liên tục phải lựa chọn giữa hai hướng phòng thủ: hoặc giữ Dobropillia, hoặc tập trung toàn lực cho Pokrovsk.

Trang Voennaya Khronika nhận định:

"Chiến thuật của Nga là buộc Ukraine phải liên tục 'giật quân' giữa các mặt trận, khiến hệ thống phòng thủ của Kiev bị kéo giãn đến mức nguy hiểm."

Nguồn tin từ Ukraine thừa nhận rằng, dù đã bổ sung quân, kế hoạch "cắt mũi nhô Dobropillia" vẫn chưa thể thực hiện được. Tướng Syrskyi phải đối mặt với áp lực lớn khi các mũi tấn công của Nga đang đồng loạt áp sát từ nhiều hướng – đặc biệt là từ Pokrovsk, nơi được xem là "chìa khóa" của toàn bộ tuyến phòng thủ miền Đông.

Ông Zelensky đang đứng trước nhiều lựa chọn khó khăn. Ảnh: CNN

Sự sụp đổ được chờ đợi của Sloviansk – Pokrovsk bên bờ vòng vây

Cựu Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Igor Romanenko thừa nhận Pokrovsk đang ở trong tình thế gần như bị bao vây hoàn toàn. Ông cho biết, toàn bộ tuyến hậu cần của khu vực này đã nằm trong tầm hỏa lực của Nga, đặc biệt sau khi Balagan thất thủ và quân Nga mở thêm hướng tấn công về Mirnograd.

Romanenko cảnh báo:

"Pokrovsk là cửa ngõ chiến lược dẫn tới tuyến phòng thủ kéo dài qua Mirnograd, Konstantinivka, Druzhkivka, Sloviansk và Kramatorsk. Nga coi Pokrovsk là chìa khóa để phá vỡ toàn bộ tuyến này. Đáng lo hơn, các đòn tấn công đang đồng thời xuất phát từ cả Seversk và Lyman."

Theo ông, đây là một phần trong chiến lược tổng thể của Nga nhằm củng cố quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã được ghi vào Hiến pháp.

Giới quan sát nhận định, nếu các mũi tấn công từ Pokrovsk, Dobropillia và Konstantinivka hội tụ, cụm đô thị Sloviansk–Kramatorsk – trung tâm công nghiệp và phòng thủ quan trọng bậc nhất của Ukraine ở Donbass – sẽ không thể trụ vững.

Với việc "thế gọng kìm khổng lồ" đang khép lại từng bước, nhiều chuyên gia đánh giá sự sụp đổ của Sloviansk chỉ còn là vấn đề thời gian, đánh dấu giai đoạn mới trong chiến dịch kéo dài suốt ba năm qua.

(Theo TST, Donbass Today)