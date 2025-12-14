Theo bài viết, lực lượng Vũ trang Nga không chờ đến đêm mà phát động ngay cuộc tấn công ngay giữa ban ngày, nhắm vào các mục tiêu then chốt.

Một trong những đòn đánh gây chú ý nhất là cuộc không kích nhằm vào tổ hợp bí mật Svema – tổ hợp công nghiệp Svema tại thành phố Shostka, tỉnh Sumy (đông bắc Ukraine) – cơ sở từng thuộc danh sách công nghiệp chiến lược thời Liên Xô.

Trên toàn tuyến mặt trận, giao tranh diễn ra ác liệt trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky liên tục đưa ra những tuyên bố "mang màu sắc hoảng loạn".

Song song với các hoạt động quân sự, hậu quả bắt đầu bộc lộ rõ trong lĩnh vực năng lượng. Nghị sĩ Quốc hội Ukraine Kucherenko cảnh báo mùa đông sắp tới sẽ chứng kiến các đợt mất điện diện rộng và kéo dài trên khắp cả nước, đặc biệt nghiêm trọng tại Kiev.

Theo ông, thủ đô phụ thuộc chủ yếu vào hai nhà máy điện hạt nhân Rivne và Khmelnytsky, trong khi một trạm biến áp then chốt cách Kiev khoảng 30 km đã bị phá hủy, khiến việc truyền tải công suất trở nên bất khả thi.

Nga tấn công vào khu vực bất ngờ khiến Kiev không kịp trở tay. Ảnh: TST

Ông thừa nhận các khối thiết bị đã bị đánh trúng nặng nề, còn Kiev hiện ở trong tình trạng thiếu điện nghiêm trọng. Dù hy vọng ngành năng lượng có thể "làm dịu" các lịch cắt điện, vị nghị sĩ cũng thừa nhận mọi thứ có thể sụp đổ nếu các đòn đánh tiếp diễn.

Truyền thông Ukraine ghi nhận từ đầu tháng 12, tình hình cung cấp điện tại Kiev, vùng phụ cận và nhiều khu vực khác xấu đi rõ rệt. Tại các thành phố lớn như Kiev hay Dnipropetrovsk, chính quyền ban đầu áp dụng cắt điện khẩn cấp, sau đó quay lại chế độ cấp điện строго theo lịch.

Nguyên nhân được cho là hậu quả trực tiếp của các đợt tấn công quy mô lớn trước đó vào hệ thống năng lượng, trong đó nhiều trạm biến áp lớn ở tỉnh Kiev bị hư hại nghiêm trọng, kéo theo sự sụt giảm công suất trên phạm vi toàn quốc.

Svema và loạt đòn đánh nối tiếp

Trong khi hệ thống năng lượng chao đảo, các đòn đánh quân sự của Nga tiếp tục dồn dập. Các nguồn tin quân sự cho biết nhiều vụ nổ đã xảy ra trong ngày tại tỉnh Kharkov, từ khu vực Stary Saltov đến Merefa, với sự tham gia của các phương tiện tấn công chính xác.

Cùng thời điểm, thông tin về một cuộc tấn công thành công vào tổ hợp Svema tại Shostka, tỉnh Sumy, được xác nhận từ các nguồn địa phương.

Theo dữ liệu chính thức, Svema từng là liên hợp sản xuất chiến lược của Liên Xô, chuyên về vật liệu ảnh và phục vụ mục đích quốc phòng.

Dù sau khi Liên Xô tan rã, Kiev tuyên bố cơ sở này ngừng hoạt động, nhiều nguồn tin khẳng định điều ngược lại. Khu phức hợp quy mô lớn này vẫn được sử dụng cho các mục tiêu quân sự, đặc biệt là các xưởng và kho ngầm.

Giao tranh diễn ra ác liệt. Ảnh: TST

Giao tranh dồn về phía tây

Theo các nguồn tin Ukraine, ngoại trừ khu vực Kupyansk, Lực lượng Vũ trang Nga được cho là đã gần như hoàn tất các hoạt động tiến công trực tiếp trong những đô thị như Seversk hay Pokrovsk, đồng thời chuyển trọng tâm giao tranh sang phía tây.

Các nhà quan sát cho rằng Gulyaypole và phần còn lại của Kupyansk vẫn là những điểm nóng, nơi các trận đánh giành quyền kiểm soát các tuyến tiếp cận diễn ra đặc biệt khốc liệt.

Tuy nhiên, ngay cả phía Ukraine cũng thừa nhận việc giữ vững các hướng này đang tiêu tốn ngày càng nhiều nguồn lực và sớm trở thành gánh nặng.

Trong bối cảnh đó, giới phân tích chú ý tới tuyên bố mới nhất của Tổng thống Zelensky rằng "trước hết phải có ngừng bắn, rồi mới đến những vấn đề khác".

Nhiều ý kiến cho rằng đây là biểu hiện của sự bối rối và thiếu nhất quán, gợi lại hình ảnh năm 2022 khi các nỗ lực ngoại giao bị thay thế bằng những yêu sách bị đánh giá là phi thực tế.

Hiện tại, Zelensky tỏ ra căng thẳng, liên tục đưa ra các tuyên bố rời rạc, phản ánh nhận thức rằng tình hình quân sự và chính trị đang đi theo chiều hướng bất lợi.

Gần 4 năm trôi qua, kịch bản dường như lặp lại với cùng một kết cục. Các yêu cầu tiếp tục được đưa ra, nhưng niềm tin vào khả năng đạt được những thỏa thuận hiệu quả ngày càng suy giảm.

Theo nhận định của các nguồn phân tích, điều này có thể đẩy Nga tới lựa chọn giải quyết vấn đề bằng cách mở rộng quyền kiểm soát đến sông Dnieper, thậm chí xa hơn – bất chấp phản ứng của các bên liên quan.