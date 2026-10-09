Sony WH-CH520 học online, xem phim ổn không với pin 50 giờ và kết nối 2 thiết bị?

Sony WH-CH520 nhắm tới người học online, xem phim với pin tối đa 50 giờ, sạc nhanh 3 phút nghe 1,5 giờ và kết nối hai thiết bị cùng lúc.

Người học online cần gì ở tai nghe Bluetooth?

Với học sinh, sinh viên hoặc người làm việc tại nhà, tai nghe Bluetooth không nhất thiết phải có chống ồn mạnh hay chất âm phòng thu. Điều quan trọng hơn là kết nối ổn định, pin đủ dài, đeo không quá nặng và chuyển đổi giữa điện thoại với laptop thuận tiện. Một buổi học online có thể kéo dài vài tiếng, sau đó người dùng lại xem YouTube, nghe nhạc hoặc gọi nhóm.

Nỗi lo thường gặp là tai nghe giá dễ tiếp cận có bị lệch hình tiếng khi xem phim, bị ngắt khi chuyển thiết bị hoặc hết pin giữa buổi học không. Đây là những câu hỏi thực tế hơn nhiều so với thông số âm thanh phức tạp. Đáp ứng tốt những nhu cầu này, một chiếc tai nghe đã đủ dùng với phần đông người học online.

Multipoint giúp chuyển giữa laptop và điện thoại mà không phải ghép nối lại

Sony WH-CH520 hỗ trợ kết nối hai thiết bị cùng lúc thông qua Multipoint. Với người học tập, làm việc tại nhà, đây là tính năng dùng hằng ngày. Người dùng có thể kết nối laptop để học online, đồng thời giữ điện thoại kết nối để nhận cuộc gọi. Khi có cuộc gọi đến, việc chuyển ngữ cảnh sẽ tự nhiên hơn so với phải ngắt Bluetooth thủ công.

Tai nghe kết nối cùng lúc với laptop và điện thoại, vừa học online vừa không lỡ cuộc gọi. Ảnh: Sony

Tính năng này cũng hợp với người vừa xem bài giảng trên máy tính, vừa dùng điện thoại để tra cứu hoặc nghe nhạc sau giờ học. Tuy vậy, Multipoint không trộn âm thanh từ hai nguồn: khi laptop đang phát, người dùng cần dừng phát ở máy này thì tai nghe mới chuyển sang âm thanh từ điện thoại. Tính năng cũng cần được bật trong ứng dụng Sony | Sound Connect. Trải nghiệm còn phụ thuộc thiết bị, hệ điều hành và ứng dụng đang dùng. Người dùng nên kiểm tra cài đặt Bluetooth trên cả hai thiết bị để tránh trường hợp laptop vẫn dùng micro mặc định thay vì micro tai nghe.

Độ trễ khi xem phim và chơi game: nên kỳ vọng ở mức nào?

Khi xem YouTube, Netflix, TikTok hay học online, người dùng thường khó nhận ra lệch hình tiếng trong điều kiện bình thường, vì nhiều ứng dụng xem video trên điện thoại và laptop đã xử lý đồng bộ âm thanh khá tốt. Nhưng với game nhịp nhanh, đặc biệt là game bắn súng hoặc game âm nhạc, tai nghe Bluetooth phổ thông vẫn có thể không phản hồi tức thì như tai nghe có dây.

Vì vậy, WH-CH520 phù hợp hơn với học online, xem phim, nghe nhạc, gọi video và giải trí nhẹ. Nếu mục tiêu chính là chơi game cạnh tranh, người dùng nên cân nhắc tai nghe gaming có dây hoặc tai nghe Bluetooth có chế độ độ trễ thấp được thiết kế riêng cho game.

WH-CH520 phù hợp để xem phim, nghe nhạc và giải trí nhẹ ở nhà sau giờ học. Ảnh: Sony

Pin tối đa 50 giờ, sạc nhanh 3 phút nghe được khoảng 1,5 giờ

WH-CH520 cho thời lượng nghe nhạc tối đa 50 giờ khi kết nối bằng codec AAC, sạc đầy mất khoảng 3 giờ và chỉ cần sạc nhanh 3 phút là có thêm khoảng 1,5 giờ nghe nhạc. Với sinh viên, con số này có ý nghĩa rất thực tế: không phải ngày nào cũng nhớ sạc. Một tuần học, làm bài, nghe nhạc rải rác vẫn có thể thoải mái hơn so với tai nghe pin ngắn.

Thiết kế on-ear với trọng lượng khoảng 147g giúp tai nghe gọn nhẹ hơn nhiều mẫu over-ear. Đổi lại, nó không ôm kín hoàn toàn quanh tai, nên khả năng cách âm thụ động và độ êm với từng người sẽ khác nhau. Người dễ đau vành tai nên thử đeo trước nếu có thể.

Trong nhóm tai nghe Sony, WH-CH520 là lựa chọn thiên về tính thực dụng: pin lâu, kết nối hai thiết bị, đủ dùng cho học tập và giải trí phổ thông. Người dùng có thể tham khảo WH-CH520 nếu muốn một mẫu tai nghe chụp tai gọn nhẹ. Còn khi muốn mở nhạc cho cả nhóm bạn cùng phòng nghe chung sau giờ học, một chiếc loa Sony nhỏ gọn sẽ phù hợp hơn tai nghe.

Riêng với học online, micro và sự ổn định khi kết nối cũng quan trọng như âm thanh. Người dùng nên vào phần cài đặt của Zoom, Teams hoặc Google Meet để chọn đúng đầu vào/đầu ra là WH-CH520. Bước nhỏ này tránh cảnh nghe bằng tai nghe nhưng micro lại lấy từ laptop ở xa.

Micro tích hợp giúp gọi rảnh tay khi học online, họp nhóm hoặc gọi video. Ảnh: Sony

Với xem phim, trải nghiệm còn phụ thuộc app và thiết bị phát. Điện thoại, máy tính bảng và laptop đời mới thường đồng bộ âm thanh tốt hơn. Nếu thấy lệch tiếng, hãy thử tắt mở lại Bluetooth, cập nhật ứng dụng hoặc đổi trình duyệt trước khi kết luận tai nghe không phù hợp.

Ở phân khúc này, sự thoải mái về thao tác thường quan trọng hơn vài thông số âm thanh. Một chiếc tai nghe pin lâu, ít phải sạc, tự chuyển giữa hai thiết bị và đủ nhẹ để đeo sau giờ học sẽ tạo giá trị rõ trong đời sống sinh viên. Những tiện ích này càng rõ khi dùng tai nghe mỗi ngày.

Nguồn: thegioididong.com