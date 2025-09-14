Việt Nam từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt nhiều du khách quốc tế. Không chỉ nhờ cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nhịp sống sôi động hay con người thân thiện, Việt Nam còn khiến nhiều du khách chọn lưu lại lâu dài vì cảm giác gần gũi, thú vị mà họ tìm thấy ở từng góc phố, từng bữa ăn thường nhật.

Mới đây, một du khách nước ngoài đã chia sẻ trải nghiệm đặc biệt của mình sau 6 tháng sinh sống tại TP.HCM. Anh cho biết, dù đã quen dần với nhịp sống nơi đây, nhưng sự ngạc nhiên thì vẫn còn nguyên vẹn. Hóa ra, điều khiến anh ngày càng bất ngờ chính là… ẩm thực Việt Nam.

Anh chàng thẳng thắn chia sẻ: "Tôi đã ở TP.HCM được 6 tháng rồi nhưng tôi vẫn ngạc nhiên mỗi ngày bởi đồ ăn ở đây. Không bao giờ nhàm chán khi tìm những địa điểm mới". Theo anh, chính sự đa dạng, độc đáo và phong phú của ẩm thực đã biến những ngày ở Việt Nam thành hành trình đầy khám phá và tận hưởng.

Được biết, vị khách Tây này có tài khoản TikTok @phnaticc4, thường xuyên đăng tải video về cuộc sống ở Việt Nam. Trong đó, những clip đi ăn uống của anh đặc biệt gây chú ý. Không chỉ ghé qua các quán ăn nổi tiếng, anh còn len lỏi vào từng ngõ ngách, con hẻm nhỏ để tìm đến những hàng quán bình dân mà ngay cả dân địa phương cũng phải "gật gù" khen ngợi. Điều khiến cộng đồng mạng thích thú hơn cả là cách anh thưởng thức đồ ăn - đầy hào hứng, tôn trọng và tận hưởng, toát lên sự "enjoy" rất thật, không gượng ép.

Thực tế, ẩm thực Việt Nam vốn mang trong mình sự hấp dẫn khó cưỡng. Nó không chỉ nằm ở những cái tên đã nổi tiếng toàn cầu như phở, bún chả hay bánh mì, mà còn hiện diện trong vô vàn món ăn tưởng chừng rất bình dị: bát hủ tiếu đầu hẻm, đĩa cơm tấm buổi trưa, ổ bánh mì kẹp chả lụa vội vàng trước giờ đi làm… Mỗi món ăn đều gắn liền với câu chuyện, với thói quen và nếp sống thường ngày của người Việt. Có lẽ chính sự phong phú ấy đã khiến cho bất cứ ai, dù có sống ở Việt Nam bao lâu, cũng vẫn thấy còn nhiều điều để khám phá.

Ẩm thực Việt giống như một kho báu không có điểm dừng: càng tìm hiểu, càng thấy thêm nhiều bất ngờ. Với vị khách Tây này, nửa năm ở TP.HCM dường như mới chỉ là khởi đầu cho hành trình trải nghiệm bất tận. Và có lẽ, cũng chính từ những cảm nhận thật thà, đầy say mê ấy mà nhiều người Việt bỗng nhìn lại, để thấy tự hào hơn với nền ẩm thực quê hương mình.