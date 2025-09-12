Mới đây, vụ việc một người đàn ông có tuổi ở Malaysia mất tích khi đang tắm sông, 1 ngày sau được tìm thấy trong tình trạng không ngờ đã khiến gia đình và những người chứng kiến đau đớn và sốc nặng.

Thông tin được đăng tải trên các tờ báo lớn như World Of Buzz, Mothership cho thấy vụ việc mới xảy ra vào ngày 9/9 vừa qua tại Lawas - một thị trấn thuộc bang Sarawak, Malaysia.

Theo Hãng thông tấn Quốc gia Malaysia Bernama, hôm đó, vào khoảng 5 rưỡi chiều, ông Tuah Lamat, 80 tuổi đã ra một con sông tại Kampung Siang-Siang Laut, Terusan, Lawas để tắm. Tuy nhiên, khi đang tắm tại một cây cầu nhỏ trên sông, nạn nhân đã đột nhiên mất tích.

Hoạt động tìm kiếm đã được triển khai ngay sau khi nạn nhân mất tích.

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đã hô hoán dân làng cùng tìm kiếm hộ nhưng họ đã không tìm thấy ông Tuah mặc dù đã đi dọc bờ sông bằng thuyền.

Sau đó, họ đã liên hệ với Sở Cứu hỏa và Cứu nạn để được hỗ trợ. Đến đêm ngày 10/9, cuối cùng người ta đã tìm thấy tung tích của nạn nhân ở cách nơi nhìn thấy lần cuối khoảng 500m. Theo báo cáo của Kosmo!, người phát ngôn của Trung tâm Điều hành Cứu hỏa và Cứu nạn Sarawak cho biết đầu của nạn nhân 80 tuổi đã được dân làng tìm thấy vào khoảng 23 giờ 20 phút. Họ cho rằng ông Tuah đã bị cá sấu tấn công khi đang tắm.

(Ảnh minh họa)

Sau khi nhận được xác nhận từ gia đình, đầu của nạn nhân đã được giao cho cảnh sát để tiếp tục điều tra. Do thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy nên hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp tục vào sáng ngày thứ Năm, 11 tháng 9, tập trung vào vị trí tìm thấy đầu nạn nhân.

Theo một bài báo trên nền tảng cơ sở dữ liệu khoa học ResearchGate, cá sấu là nguyên nhân gây tử vong của khá nhiều người dân địa phương ở Sarawak. Bài báo đã phân tích các vụ cá sấu tấn công trong hai thập kỷ từ năm 2000 đến năm 2020. Nghiên cứu phát hiện ra rằng 86,6% nạn nhân thường gặp ở Sarawak là nam giới.

Các phát hiện cũng lưu ý rằng thời gian cao điểm của các vụ cá sấu tấn công là từ 6 giờ chiều đến ngay trước nửa đêm. Ngoài ra, câu cá và tắm sông được phát hiện là những hoạt động khiến nạn nhân có nguy cơ bị cá sấu tấn công cao nhất. Bài báo cho biết điều này cho thấy cá sấu có nhiều khả năng tấn công hơn khi nạn nhân ở dưới nước.

Mothership & World Of Buzz