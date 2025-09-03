Buổi sáng thức dậy: Hướng nhà ảnh hưởng đến cách bạn bắt đầu ngày mới

Chị Mai, 38 tuổi, từng ở căn hộ hướng Tây – nơi cả buổi sáng ánh sáng khá yếu. Chị kể:

"Mình thấy khó dậy sớm hơn hẳn. Cảm giác buổi sáng như chưa đến, cứ lờ đờ mãi đến 9h. Nhưng từ khi chuyển sang căn hộ hướng Đông Nam, ánh sáng len vào lúc 6h30, không cần chuông báo thức cũng tỉnh".

Các chuyên gia về nhịp sinh học cũng khẳng định:

- Ánh sáng buổi sáng có tác dụng đồng bộ đồng hồ sinh học, giúp con người thức dậy tự nhiên và tỉnh táo hơn.

- Thiếu ánh sáng vào buổi sáng dễ dẫn đến trạng thái uể oải, mệt mỏi cả ngày – nhất là với người làm việc văn phòng hoặc trẻ nhỏ phải đi học sớm.

Buổi chiều: Nhiệt độ tăng mạnh và cảm xúc có thay đổi?

Nếu hướng Đông cho cảm giác nhẹ nhàng buổi sớm, thì hướng Tây lại “áp đảo” vào buổi chiều.

Ở nhà hướng Tây, từ 14h–17h, nhiệt độ phòng có thể cao hơn 2–3 độ so với cùng căn hộ hướng Đông – dù cùng tòa nhà và tầng. Người sống ở nhà hướng Tây thường phải bật điều hòa sớm, tốn điện hơn vào mùa hè.

Tuy nhiên, vẫn có những người thích không khí rực rỡ của buổi chiều. Chị Huyền, 45 tuổi, sống ở căn hộ hướng Tây Nam chia sẻ:

"Mình thích nắng chiều. Sau 17h, nhà sáng bừng, chụp ảnh đẹp, cảm giác ấm cúng. Chỉ cần lắp thêm rèm cản nhiệt và trồng thêm cây cửa sổ là ổn".

So sánh tổng thể: Nắng sáng vs nắng chiều khác nhau thế nào?

Tiêu chí Hướng nắng sáng (Đông, Đông Nam) Hướng nắng chiều (Tây, Tây Nam) Ánh sáng buổi sáng Mềm, dịu, giúp tỉnh táo Ít sáng, dễ buồn ngủ Nhiệt độ buổi chiều Mát, không cần bật điều hòa sớm Nóng đỉnh điểm, cần cách nhiệt, điều hòa mạnh Tâm trạng người sống Thoải mái, ít cáu gắt, dễ dậy sớm Có thể nóng nực, uể oải nếu không xử lý nhiệt tốt Chi phí điều hòa mùa hè Thấp hơn (tiết kiệm từ 300.000–500.000đ/tháng) Cao hơn nếu không cách nhiệt tốt Trồng cây ban công Phù hợp cây ưa nắng nhẹ (sen đá, dương xỉ) Phù hợp cây chịu nắng (hoa giấy, mười giờ, rau thơm) Phù hợp với đối tượng Người dậy sớm, gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi Người sống về chiều tối, thích ánh sáng mạnh buổi chiều

Phong thủy có vai trò gì?

Theo phong thủy, hướng Đông và Đông Nam là thuộc Mộc, tượng trưng cho sinh khí, phát triển, tươi mới, rất hợp với người mệnh Mộc và Hỏa. Hướng Tây, Tây Bắc (thuộc Kim) lại hợp với người mệnh Kim hoặc Thổ, nhưng dễ mang cảm giác “áp lực” nếu không hóa giải tốt.

Nếu chọn nhà hướng Tây, nên sử dụng vật liệu Mộc, màu xanh lá, hoặc đặt thêm cây xanh lọc khí, rèm cửa sáng màu, bể cá nhỏ để điều hòa năng lượng.

Kết luận: Hướng tốt nhất là hướng phù hợp nhất với bạn

Không có câu trả lời đúng tuyệt đối. Chỉ có hướng nhà phù hợp với:

- Lối sống (người dậy sớm nên chọn hướng sáng sớm),

- Tài chính (hướng Tây có thể cần thêm chi phí làm mát),

- Sở thích cá nhân (nhiều người vẫn thích nắng chiều để… chill).

Nếu bạn đang phân vân chọn căn hộ, hãy đến xem vào buổi sáng và buổi chiều, cảm nhận ánh sáng, độ nóng, và tưởng tượng về cuộc sống hằng ngày tại đó. Sự lựa chọn dựa trên cảm giác thật sẽ không làm bạn hối tiếc.