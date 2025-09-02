Tuổi Tý

Với lợi thế là trí thông minh đỉnh cao, sự ứng biến nhanh nhẹn, linh hoạt, tuổi Tý có nhiều lợi thế để vươn lên và thành công. Giỏi quan sát, khôn khéo và thận trọng, con giáp này thường tránh được những rủi ro cả trong công việc lẫn cuộc sống. Nhờ những đặc điểm này, người tuổi Tý thường gặt hái những thành tựu rực rỡ. Ngoài ra, con giáp này còn biết quản lý tài chính hiệu quả nên cuộc sống của họ luôn đầy đủ, sung túc.

(Ảnh minh họa)

Bước vào năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý nằm trong số những con giáp có cuộc sống viên mãn bậc nhất, ngày càng thành công và đủ đầy.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ, được các cát tinh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, tuổi Tý sẽ thấy rõ sự may mắn trong cuộc sống nói chung và tài chính cá nhân nói riêng. Trong tử vi, sao Long Đức tượng trưng cho sự nhân ái, cao quý và đoan chính, có khả năng hóa giải tai ương hoặc bệnh tật.

Được sao Ngọc Quý tương trợ, con giáp tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Trong khi đó, sao Tử Vi còn được biết đến với tên gọi sao Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. Có sao Tử Vi chiếu rọi, con giáp này chỉ cần nỗ lực thì sự nghiệp luôn thuận lợi, việc có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian.

Từ giờ đến cuối năm, tuổi Tý là một trong số những con giáp được cát tinh hỗ trợ nhiều nhất với nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu. Đặc biệt, tử vi học có nói, tháng 12 âm, được lục hợp soi rọi, tuổi Tý làm gì hầu như cũng thành công rực rỡ. Thu nhập không ngừng tăng lên từ cả công việc chính lẫn những dự án phụ trợ, con giáp này có thể để ra được một khoản đáng kể, hoặc mua sắm được các tài sản có giá trị. Bên cạnh đó, tuổi Tý còn đón những tin vui khác trong cuộc sống, giúp những ngày cuối năm của họ ngập tràn trong sự viên mãn.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu đa phần là những người tài năng nhưng rất kiệm lời, khiêm tốn, không thích khoe mẽ về bản thân. Trong cuộc sống, nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực, con giáp thường có cuộc sống giàu có, dư dả. Tuổi Sửu hay giúp đỡ người khác nên cũng được nhiều người yêu quý và sẵn lòng trợ giúp.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Từ nay đến cuối năm cũng là khoảng thời gian nhiều lộc lá với tuổi Sửu, nhất là tháng 11 âm sắp tới. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, được lục hợp chiếu rọi, quý nhân đưa đường, con giáp này sẽ gặp may mắn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Đặc biệt, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ, tài lộc của tuổi Sửu sẽ vô cùng rực rỡ, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp được đánh giá rất cao khi vừa có trí thông minh, sự sắc sảo, bản lĩnh và sự quyết đoán. Trong những tình huống cấp bách, tuổi Dậu vô cùng bình tĩnh và thể hiện xuất sắc tố chất của người lãnh đạo. Ngoài ra, con giáp này còn đặc biệt giỏi trong việc quản lý tài chính nên cuộc sống luôn đủ đầy, dư dả. Trong công việc, với tư duy phân tích đỉnh cao, tuổi Dậu dễ gặt hái được những thành tựu nổi bật, được nhiều người ngưỡng mộ.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội.

Tuổi Dậu cũng nằm trong số những con giáp được cát tinh hỗ trợ nhiều nhất từ nay đến cuối năm. Ngay từ tháng 11 âm, tuổi Dậu đã liên tục đón các tin tức tốt lành trong chuyện tình cảm. Đặc biệt, tử vi học có nói, tháng 12 âm, được tam hợp chống lưng, con giáp này sẽ gặt hái nhiều lộc lá trong chuyện làm ăn, cuộc sống giàu sang, viên mãn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.