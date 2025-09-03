Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu được đánh giá là những người rất kiệm lời, khiêm tốn, không thích khoe mẽ về bản thân. Trong cuộc sống, nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực, con giáp thường có cuộc sống giàu có, dư dả. Tuổi Sửu cũng là những người rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác nên cũng được nhiều người yêu quý và sẵn lòng trợ giúp.

(Ảnh minh họa)

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Tử vi học có nói, từ giờ đến cuối năm, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp được cát tinh hỗ trợ, gặp nhiều thuận lợi trong sự nghiệp, nhất là tháng 8 âm và tháng 11 âm. Nếu chăm chỉ và biết phấn đấu, con giáp tuổi Sửu sẽ gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ, đảm bảo cuộc sống không những dư dả, sung túc, mà thậm chí giàu có viên mãn.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp được đánh giá cao bởi sự cầu thị, chăm chỉ và nỗ lực hết mình. Trong cuộc sống, họ được yêu quý bởi sự lương thiện và lòng nhân hậu, do đó thường có quý nhân trợ giúp. Tất cả những yếu tố này giúp đem lại thành công cho người tuổi Tuất.

(Ảnh minh họa)

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Bên cạnh đó, con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Chịu nhiều thử thách giai đoạn giữa năm, tuy nhiên sắp tới, chỉ cần vượt qua tháng 8 âm, tuổi Tuất sẽ có nhiều cơ hội lội ngược dòng viên mãn. Tử vi học có nói, càng về cuối năm con giáp tuổi Tuất lại càng được Thần tài trợ giúp. Đặc biệt tháng 11 âm, con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió, tài lộc vô cùng rực rỡ. Với tinh thần lao động nghiêm túc và chăm chỉ của mình, tuổi Tuất chỉ cần biết nắm bắt cơ hội thì không lo thiếu tiền tiêu.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp được đánh giá cao bởi sự hiền lành, lòng nhân hậu và tử tế. Chính những điều đó giúp họ luôn được người khác yêu quý, hỗ trợ và giúp đỡ hết mình. Với tinh thần vui vẻ, lạc quan, sự tích cực và chăm chỉ hết mình, con giáp này chính là những ông "Thần tài" trong cuộc sống của chính họ và người thân của họ.

(Ảnh minh họa)

Sự xuất hiện của cát tinh Dịch Mã cho thấy sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều bước thay đổi. Nó cũng nói lên rằng sự dịch chuyển sẽ mang lại nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp cho tuổi Hợi. Có thể họ sẽ tìm thấy công việc trong mơ khi đến một vùng đất mới. Vậy nên, để gặt hái nhiều thành tựu, tuổi Hợi đừng ngại đi xa và cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Ngoài ra, tuổi Hợi còn có sự hỗ trợ của cát tinh Quốc Ấn. Đây là một sao tốt chủ về quyền lực, địa vị. Theo lá số tử vi, người nào được sao này chiếu rọi thì sẽ dễ được quý nhân soi đường dẫn lối, sự nghiệp thăng tiến, có khả năng trở thành lãnh đạo.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, tuổi Hợi có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh con giáp này vẫn có những cát tinh tốt hỗ trợ như Dịch Mã, Quốc Ấn nên cần phải biết nắm bắt cơ hội thì sẽ vẫn gặt hái thành công.

Luôn nằm trong số những con giáp chăm chỉ bậc nhất, tuổi Hợi chỉ cần lưu ý vấn đề chi tiêu dịp cuối năm thì không còn gì phải lo lắng. Tử vi học có nói, càng về cuối năm, con giáp này sẽ càng có nhiều cơ hội kiếm tiền. Đặc biệt tháng 11 âm là lúc con giáp tuổi Hợi đạt được sự viên mãn khi vừa có sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào, chuyện tình cảm hòa hợp, hạnh phúc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.



