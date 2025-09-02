Mới đây, một người đi xe máy đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi gặp tai nạn trên đường. Ngoài yếu tố may mắn thì việc trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn đã giúp cứu sống tài xế. Đây cũng là bài học cho những tài xế khác khi tham gia giao thông.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết vụ việc xảy ra vào gần 5h sáng ngày thứ Sáu, 22/8 vừa qua trên cây cầu Temerloh, bang Pahang của Malaysia vào ngày 22 tháng 8 vừa qua.

Tài xế xe mô tô đang đi thì leo lên dải phân cách rồi ngã ngay trước đầu ô tô.

Camera hành trình của một chiếc xe ô tô đang di chuyển với tốc độ khoảng 80 km/h đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ tai nạn. Theo đó, người đi xe máy được nhìn thấy đang đi thẳng thì không hiểu sao lại bất ngờ rời khỏi làn đường dành cho xe máy. Anh ta lạng lách qua dải phân cách giữa làn xe máy và làn xe ô tô.

Do không tránh kịp, tài xế đã va chạm với dải phân cách bằng xi măng, khiến chiếc xe bay lên không trung rồi rơi thẳng xuống đường, ngay trước đầu xe ô tô. Video từ camera hành trình cho thấy người đi xe máy mặc dù bị ngã bất ngờ nhưng đã cố hết sức bò vào bên trái làn đường để tránh bị tông phải.

May mắn là tài xế ô tô đã phanh kịp, tránh được hậu quả thảm khốc cho cả 2 bên.

May mắn thay, tài xế xe ô tô cũng đã phản ứng nhanh chóng, giảm tốc độ và phanh lại kịp thời để tránh một vụ va chạm nghiêm trọng.

Sau khi nhận ra sự việc, một số người đi xe máy khác đã dừng lại để giúp đưa chiếc xe máy bị nạn ra khỏi đường, cho phép chiếc ô tô tiếp tục di chuyển. Kể từ khi video này được đăng tải lên mạng, nó đã được chia sẻ liên tục và trở nên vô cùng viral.

Đa số người dùng mạng đều cho rằng tài xế xe mô tô đã rất may mắn khi đi với tốc độ cao, trên 80km/h và ngã ở tư thế nguy hiểm như vậy mà hầu như không hề hấn gì. Một số người cho rằng nếu không đội mũ bảo hiểm, anh ta có thể bị thương rất nặng.

Bên cạnh đó, nhiều netizen cho rằng vụ tai nạn một lần nữa là lời nhắc nhở cho các tài xế mô tô khác, đó là luôn đi đúng làn đường của mình và trong tốc độ cho phép. Ngoài ra, việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cũng sẽ giúp người tham gia giao thông giảm thiểu chấn thương khi không may gặp tai nạn.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)