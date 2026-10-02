Chiếc móc quần áo đơn giản hóa ra nếu biết cách tận dụng lại có thể “biến hóa” thành vô số món đồ tiện ích, giúp việc nhà trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn.

Móc quần áo là món đồ quá đỗi quen thuộc trong mỗi gia đình, thường chỉ được biết đến với công dụng treo và giữ dáng quần áo. Song, nếu biết cách tận dụng, món đồ nhỏ bé này còn có thể “biến hóa” thành rất nhiều vật dụng hữu ích, từ giá phơi đồ, giá đỡ cho đến những món đồ hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt, trên thị trường có rất nhiều kiểu móc với thiết kế khác nhau, từ móc đơn, móc nhiều tầng đến loại có thêm rãnh, móc nhỏ đi kèm... Mỗi kiểu dáng lại có thể tận dụng theo một cách riêng. Dưới đây là những công dụng hay ho của móc quần áo mà bạn có thể lưu lại để áp dụng khi cần.

1. Giá treo tranh, ảnh

Móc quần áo ngoài công dụng treo đồ còn có thể biến thành một chiếc giá treo tranh, ảnh cực tiện. Chỉ cần chuẩn bị một chiếc móc và hai chiếc kẹp nhỏ, kẹp cố định hai đầu bức tranh hoặc ảnh rồi móc lên vị trí mong muốn. Nhờ phần đầu móc có sẵn, bạn có thể dễ dàng treo ở tường, cửa, thanh ngang hay nhiều vị trí khác mà không cần khoan đục, vừa gọn gàng vừa giúp không gian thêm sinh động.

2. Giá phơi thảm trải sàn

Thảm trải sàn sau khi giặt thường ngậm rất nhiều nước, trở nên nặng và mất khá nhiều thời gian để khô. Nếu không có chỗ phơi rộng, bạn có thể tận dụng ngay những chiếc móc quần áo để tạo thành một giá phơi gọn nhẹ. Với loại móc nhiều tầng, chỉ cần chụm hai chiếc móc lại với nhau và cố định phần đầu để tạo thành hình chữ V ngược, sau đó trải thảm lên trên. Cách này giúp thảm được dựng cao, thoáng cả hai mặt, nhanh khô hơn mà không chiếm quá nhiều diện tích phơi.

3. Giá phơi gối, thú bông

Phơi gối tưởng là việc đơn giản nhưng đôi khi cũng khá nan giải vì không phải gia đình nào cũng có một mặt phẳng đủ rộng và sạch để đặt gối. Trong khi đó, nếu phơi theo cách thông thường như quần áo, gối lại dễ bị rơi hoặc không được cố định chắc chắn. Nếu cần phơi gối, bạn có thể tận dụng ngay những chiếc móc quần áo để tạo thành một giá phơi đơn giản mà tiện lợi. Cách làm khá dễ, đầu tiên bạn sử dụng loại móc treo có 2 móc nhỏ đi kèm; sau đó ở mỗi đầu móc, móc thêm một chiếc móc quần áo loại thông thường. Như vậy chỉ với 3 chiếc móc, bạn đã có thể tạo thành một giá đỡ chắc chắn để treo gối lên phơi. Cách này giúp gối được cố định, không phải đặt trực tiếp xuống sàn hay bề mặt bẩn, đồng thời tận dụng tốt không gian phơi theo chiều dọc.

Để làm giá phơi thú bông, bạn cũng có thể áp dụng cách tương tự như giá phơi gối nếu kích thước phù hợp. Ngoài ra, còn một cách khác khá tiện lợi. Đầu tiên, sử dụng loại móc treo có rãnh lõm ở hai bên. Tại mỗi rãnh, móc thêm một chiếc móc quần áo, sau đó tiếp tục luồn thêm móc để cố định phần giữa và hai đầu. Sắp xếp các móc như hình minh họa sẽ tạo thành một giá treo chắc chắn, giúp cố định thú bông tốt hơn khi phơi. Cách này cũng phù hợp với những món đồ có kích thước lớn, hạn chế tình trạng bị trượt hoặc rơi khỏi móc trong quá trình phơi.

4. Giá đỡ laptop

Nếu đang làm việc tại nhà nhưng bất chợt cần một chiếc giá đỡ laptop mà không có sẵn, bạn có thể tận dụng ngay một chiếc móc quần áo để “chữa cháy”. Để sử dụng tiện lợi, bạn nên chọn loại móc treo có móc nhỏ đi kèm. Ở hai đầu móc, bạn uốn chỉnh sao cho có kích thước tương đương nhau, đồng thời bẻ phần móc hướng về phía sau để tạo điểm tựa. Sau đó chỉ cần lật ngược chiếc móc đã được tạo hình là có ngay một chiếc giá đỡ laptop tạm thời. Cách này khá tiện trong những lúc cần dùng gấp, giúp nâng laptop lên khỏi mặt bàn và tạo tư thế đặt máy phù hợp hơn. Tuy nhiên, đây chỉ nên được xem là giải pháp tạm thời, không thay thế hoàn toàn cho giá đỡ laptop chuyên dụng, đặc biệt khi sử dụng với máy nặng.

5. Tăng thêm độ chắc chắn cho cửa

Khi ở khách sạn hoặc lưu trú tại một nơi xa lạ, nhiều người thường muốn tăng thêm cảm giác an tâm khi nghỉ ngơi. Trong trường hợp cần một giải pháp tạm thời, bạn có thể tận dụng 2 móc treo quần áo để tạo thêm điểm chặn cho cửa. Một chiếc móc được luồn vào tay cầm cửa theo chiều thẳng, chiếc còn lại luồn vào phần cửa theo chiều ngang. Như vậy, hai chiếc móc đã được móc vào nhau và tạo thành điểm chặn, khiến tay cầm khó bị kéo xuống và cửa khó mở từ phía bên ngoài. Dù cách này hiệu quả nhưng vẫn chỉ nên được xem là biện pháp hỗ trợ, không thay thế khóa cửa, chốt an toàn hay các thiết bị bảo vệ chuyên dụng của khách sạn. Nếu cảm thấy khóa cửa có vấn đề hoặc không đảm bảo, cách an toàn nhất vẫn là báo ngay cho lễ tân để được kiểm tra và đổi phòng nếu cần.

Theo Toutiao