Sau khi Son Heung Min, Lee Kang In và ĐT Hàn Quốc dừng bước tại bán kết Asian Cup 2023, báo giới xứ kim chi bất ngờ đưa tin đội tuyển nước này xảy ra lục đục nội bộ. Cụ thể, trong bữa tối trước trận bán kết gặp Jordan, Lee Kang In cùng một nhóm cầu thủ rời bàn ăn sớm và đi chơi bóng bàn. Son Heung Min không hài lòng và lên tiếng nhắc nhở. Hai bên xảy ra xô xát, Lee Kang In được cho biết đã vung nắm đấm khiến Son Heung Min bị trật khớp ngón tay.

Chưa đầy 1 ngày sau đó, ĐT Hàn Quốc chơi tệ hại trước Jordan và nhận thất bại với tỷ số 0-2, qua đó dừng bước tại Asian Cup.

Sau khi sự việc được tiết lộ, Lee Kang In bị người hâm mộ Hàn Quốc chỉ trích dữ dội. Cầu thủ đang khoác áo PSG bị một số đồng đội cũ tố "bệnh ngôi sao", kêu gọi ngừng thi đấu cho ĐT Hàn Quốc, cắt nhiều hợp đồng quảng cáo trong nước.

Mới nhất, Son Heung Min đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. Đội trưởng ĐT Hàn Quốc mong Lee Kang In nhận được sự tha thứ: “Lee Kang In đã xin lỗi mọi thành viên của ĐT Hàn Quốc, trong đó có tôi.

Son Heung Min mong người hâm mộ tha thứ cho Lee Kang In (Ảnh chụp màn hình)

Chúng tôi sẽ giúp đỡ để cậu ấy không tái phạm sai lầm này nữa. Lee Kang In đã có một khoảng thời gian khó khăn. Hãy tha thứ cho cậu ấy. Với tư cách là đội trưởng của ĐT Hàn Quốc, tôi muốn các bạn làm điều này.

Tôi xin lỗi vì câu chuyện đáng tiếc trên. Chúng tôi hứa sẽ giúp ĐT Hàn Quốc tiến lên trong tương lai”.