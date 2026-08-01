Soi xe đầu kéo Foton Galaxus R5 vừa chào khách Việt: Lực kéo mạnh hơn cả siêu xe Koenigsegg Regera, tiện nghi như ô tô với camera 4 hướng, gương chỉnh điện

Sở hữu mô-men xoắn lên tới 2.200 Nm cùng khoang cabin tiện nghi không thua kém ô tô con, Foton Galaxus R5 vừa chào khách Việt hứa hẹn là

Trong khuôn khổ sự kiện Vietnam Logistics Expo 2026, thương hiệu Foton đã chính thức giới thiệu mẫu xe đầu kéo thế hệ mới. Dòng sản phẩm này mang tên Galaxus R5. Hiện tại, nhà sản xuất cung cấp hai phiên bản chính. Cụ thể, danh mục gồm phiên bản L350 và bản L470. Khác với quan niệm xe tải thường thiếu tiện nghi và công nghệ, Galaxus R5 được trang bị sẵn nhiều tiện nghi nhằm phục vụ cho người điều khiển.

Foton Galaxus R5 mở bán tại Việt Nam. Ảnh: Foton

Xe đầu kéo mới của Foton có gì đặc biệt?

Trên bảo cao nhất 6 bánh L470, kích thước tổng thể của xe đạt mức 6.985 x 2.500 x 3.290 mm (dài x rộng x cao). Trục cơ sở ở mức 3.300 cộng thêm 1.350 mm nhằm phân bổ trọng lượng.

Về truyền động, phiên bản Galaxus R5 L470 sử dụng động cơ Yuchai 11.7L. Nhờ đó, cỗ máy này sản sinh công suất 470 mã lực, mức mô-men xoắn cực đại 2.200 Nm tại dải vòng tua 950 đến 1.400 vòng/phút. Có thể thấy chiếc xe tạo ra sức mạnh kéo lớn từ dải vòng tua thấp. Từ đó, phương tiện đáp ứng hiệu quả điều kiện vận chuyển hàng tải nặng. Ngoài ra, phiên bản này sử dụng hệ thống hộp số sàn 12 cấp.

Mặt khác, phiên bản Galaxus R5 L350 dùng động cơ dung tích 6.9L. Cỗ máy này cho công suất tối đa 350 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.400 Nm. Phiên bản này được trang bị hộp số sàn 10 cấp.

Trang bị ngoại thất của Foton Galaxus R5. Ảnh: Vĩnh Phúc

Về thiết kế, kiểu dáng bên ngoài của Galaxus R5 tập trung vào đặc tính khí động học. Hãng xe Trung Quốc cho biết Galaxus R5 có hệ số cản gió đạt mức 0,476 Cd. Cùng với đó, các chi tiết ngoại thất thiết kế để tối ưu hóa luồng khí.

Tiện nghi và an toàn trên Foton Galaxus R5

Bên cạnh khả năng vận hành, hãng còn chú trọng vào hệ thống an toàn. Dòng xe đầu kéo này lắp đặt sẵn hệ thống camera quan sát 4 hướng. Thêm vào đó, cụm gương chiếu hậu có chức năng điều chỉnh điện, tích hợp thêm sấy mặt gương.

Bên trong khoang lái, Galaxus R5 sở hữu khoang cabin có thiết kế nóc cao, rộng 2.350 mm. Không chỉ vậy, khoang lái còn áp dụng cấu trúc mặt sàn phẳng. Kết cấu này cung cấp không gian rộng rãi cho tài xế trên các chuyến hành trình dài. Phía sau được trang bị 2 giường để tăng sự thoải mái khi di chuyển xa.

Bên cạnh đó, cabin sở hữu màn hình giải trí đa chức năng 10 inch. Màn hình hiển thị tốc độ của xe có kích thước 7 inch. Xe đầu kéo cũng được lắp đặt hệ thống âm thanh gồm 2 loa.

Không gian khoang lái Foton Galaxus R5. Ảnh: Vĩnh Phúc

ADCV - đơn vị phân phối thương hiệu Foton tại Việt Nam - cho biết dòng xe Galaxus R5 sẽ được bàn giao cho khách hàng từ tháng 10 năm nay. Xe áp dụng chính sách bảo hành không giới hạn số km trong 2 năm cho toàn bộ xe. Động cơ được bảo hành 3 năm hoặc 450.000 km.