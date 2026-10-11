So sánh lãi suất 11/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, MB, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

Theo bảng lãi suất huy động ngày 11/10/2026, Sacombank đang niêm yết mức cao nhất 7,5%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. LPBank và Saigonbank cùng niêm yết mức cao nhất ở mức 7,2%/năm, trong khi nhóm Big4 đồng loạt áp dụng lãi suất 6,8%/năm ở kỳ hạn này.

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 14/10 tại 35 ngân hàng trong nước, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng đang có sự chênh lệch đáng kể, dao động từ 3,7% đến 7,5%/năm.

Nhóm lãi suất cao nhất

Theo bảng lãi suất được cung cấp, Sacombank dẫn đầu ở kỳ hạn 12 tháng với mức 7,5%/năm. Ngân hàng này cũng niêm yết 7,5%/năm tại kỳ hạn 18 tháng.

Đứng sau Sacombank là LPBank và Saigonbank, cùng áp dụng lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Tiếp đó, VPBank và Bac A Bank cùng niêm yết 7,1%/năm.

Nhóm có lãi suất 7%/năm gồm MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB. Như vậy, có 10 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên tại kỳ hạn 12 tháng theo bảng số liệu.

Ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, Sacombank cũng có mức lãi suất cao nhất, cùng đạt 7,2%/năm. Tại kỳ hạn 18 tháng, LPBank niêm yết 7,15%/năm, VPBank ở mức 7,1%/năm; Saigonbank, MBV và VCBNeo cùng áp dụng mức 7%/năm.

Nhóm Big4 cùng giữ mức 6,8%/năm

Bốn ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết lãi suất 6,8%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, cả bốn ngân hàng đều áp dụng mức 6,6%/năm. Với kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiếp tục được giữ ở mức 6,8%/năm.

Ngoài nhóm Big4, MSB cũng niêm yết 6,8%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. Techcombank áp dụng mức 6,75%/năm, còn Nam A Bank ở mức 6,6%/năm.

Nhóm lãi suất từ 6,1-6,9%/năm

Trong nhóm này, BVBank niêm yết lãi suất 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. SHB và BaoVietBank cùng áp dụng mức 6,5%/năm.

NCB niêm yết 6,4%/năm, trong khi MB ở mức 6,35%/năm. ABBank và TPBank cùng áp dụng lãi suất 6,25%/năm.

Ở mức 6,1%/năm có Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank.

Nhóm có lãi suất dưới 6%/năm

Ở nhóm dưới 6%/năm, ACB niêm yết 5,7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. PVcomBank áp dụng mức 5,6%/năm, GPBank ở mức 5,55%/năm và KienlongBank là 5,5%/năm.

Eximbank và HDBank cùng niêm yết 5,3%/năm, còn SeABank áp dụng mức 5%/năm.

SCB có lãi suất kỳ hạn 12 tháng thấp nhất trong bảng, ở mức 3,7%/năm. Chênh lệch giữa mức cao nhất tại Sacombank và thấp nhất tại SCB là 3,8 điểm %.

Xét theo từng kỳ hạn, mức lãi suất cao nhất tại kỳ hạn 3 tháng là 4,75%/năm, được nhiều ngân hàng cùng niêm yết. Tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, Sacombank dẫn đầu với 7,2%/năm.

Ở hai kỳ hạn dài hơn, Sacombank tiếp tục có mức cao nhất, đạt 7,5%/năm tại kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được tổng hợp theo biểu lãi suất khảo sát ngày 11/10/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức gửi và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.



