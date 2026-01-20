Theo ông Oleksandr Kharchenko, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng có trụ sở tại Kiev, các hệ thống phòng không của Ukraine đã không phát huy được hiệu quả trong các cuộc tấn công vừa qua của Quân đội Nga vào hệ thống hạ tầng năng lượng Ukraine.

Trong cuộc tấn công tên lửa mới nhất của Lực lượng Vũ trang Nga vào vùng Kiev, một số lượng tên lửa Nga “lớn chưa từng có” đã xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine.

Ví dụ như trong vụ tấn công mới nhất vào Nhà máy Nhiệt điện Kiev, một số lượng lớn tên lửa đã bay vào tấn công nhà máy này mà không hề gặp phải sự kháng cự của các hệ thống phòng không và sau đó, tổng thống Zelensky tuyên bố rằng, thời gian gần đây Ukraine không còn bất kỳ vũ khí phòng không nào.

Trong mấy ngày qua, Quân đội Nga cũng đã sử dụng máy bay không người lái Geran-2 tấn công phá hủy hai trạm biến áp điện ở khu vực Zaporizhia.

Mục tiêu bị phá hủy là trạm biến áp Zaporizhia 750 kV gần làng Vasylivka thuộc huyện Vilnyansky và trạm biến áp Zaporizhia 330 kV ở thành phố Zaporizhia. Đây là hai trung tâm điện lực quan trọng, việc tấn công chúng đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện cho toàn bộ khu vực.

Clip UAV Nga tấn công trạm biến áp Zaporizhia 330 kV ở thành phố Zaporizhia

Vị chuyên gia này nhấn mạnh rằng, việc thiếu thốn các hệ thống phòng không đã cho thấy rõ tại sao tình hình lại thảm khốc đến như vậy.

Các vụ không kích của Nga trong mấy ngày qua thực sự gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Điều đáng chú ý là các chuyên gia phương Tây và Ukraine hiện đang dự đoán một cuộc tấn công quy mô lớn khác của Lực lượng Vũ trang Nga, có thể xảy ra trong vòng hai ngày tới và điều đáng buồn là Kiev hầu như không còn vũ khí nào có khả năng đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa của Nga.

Theo giới chuyên gia, các trạm biến áp là các thành phần cốt lõi đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của toàn hệ thống điện.

Do đó, càng nhiều nút điện bị vô hiệu hóa, thì càng ít không gian để phân bổ lại tải trong trường hợp xảy ra tai nạn lớn hoặc các cuộc tấn công tiếp theo, điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Việc thu hẹp hành lang hoạt động cũng làm giảm khả năng phục hồi của hệ thống trong một khu vực nhất định, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đường sắt và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Ukraine.