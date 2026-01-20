Đài TST (Nga) và tờ UA News (Ukraine) đưa tin, Ukraine đang đối mặt với làn sóng bất ổn nghiêm trọng trong nước, trong khi giới chức Kiev đồng thời phát đi thông điệp về việc chuẩn bị "cuộc phản công cuối cùng".

Nổi loạn ở Ukraine

Truyền thông Ukraine cho biết, trong những ngày gần đây, các hành động phản kháng nhằm vào hệ thống tổng động viên quân sự xuất hiện với tần suất ngày càng dày. Tại nhiều địa phương, đặc biệt ở miền Nam và các đô thị lớn, đã ghi nhận các vụ đốt xe, phá hoại tài sản và xô xát liên quan đến các trung tâm tuyển quân.

Truyền thông Ukraine cho biết, sự phản đối không chỉ đến từ người dân bình thường mà còn xuất hiện cả trong giới cựu binh. Các đoạn video và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cho thấy mức độ căng thẳng xã hội đang gia tăng.

Truyền thông Ukraine dẫn lời ông Syrsky cho biết, lệnh tổng động viên đã được hủy bỏ. Ảnh: TST

Giới quan sát nhận định, áp lực kéo dài từ chiến sự, tổn thất nhân lực và khó khăn kinh tế là những yếu tố chính khiến tâm lý xã hội tại Ukraine rơi vào trạng thái mệt mỏi. Trong bối cảnh đó, chính quyền Kiev được cho là buộc phải điều chỉnh thông điệp chính sách nhằm tránh làn sóng bất ổn vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Cuộc phản công cuối cùng" và tuyên bố hủy tổng động viên

Trong bối cảnh bất ổn nội bộ, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky, tuyên bố quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho các chiến dịch tấn công mới, với mục tiêu duy trì cái gọi là "thế chủ động chiến dịch" trên mặt trận.

Đáng chú ý, truyền thông Ukraine dẫn lời ông Syrsky cho biết, lệnh tổng động viên đã được hủy bỏ, đồng thời khẳng định mức độ tổn thất nhân lực đã giảm.

Tuy nhiên, tuyên bố này nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn, khi trước đó nhiều nguồn tin độc lập và truyền thông phương Tây từng đề cập đến tình trạng thiếu hụt binh lực nghiêm trọng của Ukraine, đặc biệt tại các đơn vị chiến đấu tuyến đầu.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng, việc Kiev đồng thời nhấn mạnh kế hoạch phản công và tuyên bố chấm dứt tổng động viên mang tính trấn an dư luận trong nước nhiều hơn là phản ánh một thay đổi căn bản về cục diện chiến trường.

Ngay trong nội bộ Ukraine, không ít ý kiến đặt câu hỏi về khả năng thực tế của các chiến dịch tấn công mới, khi lực lượng dự bị được cho là đang bị phân tán trên nhiều hướng.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục khẳng định lập trường không rút quân khỏi Donbass, coi đây là lựa chọn cần thiết trong chiến lược hiện tại. Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc kéo dài xung đột trong bối cảnh xã hội bất ổn có thể khiến Kiev đối mặt với những rủi ro lớn hơn cả về quân sự lẫn chính trị.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky. Ảnh: Kyiv Post

Bộ ba hạt nhân Nga sẵn sàng

Đáng lưu ý, trong lúc tình hình Ukraine rối ren, Nga cáo buộc Kiev vẫn tìm cách tấn công các mục tiêu được coi là nhạy cảm, bao gồm cả những thành phần liên quan tới lực lượng răn đe chiến lược của Nga.

Moscow tuyên bố, moàn bộ UAV tham gia các đòn tập kích này được cho là đã bị bắn hạ. Cùng thời điểm, các máy bay ném bom chiến lược của Nga – lực lượng trên không thuộc "bộ ba hạt nhân" – đã được đưa lên không trung và duy trì trạng thái sẵn sàng cao, phát đi thông điệp răn đe trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng.

Đồng hồ đếm ngược bắt đầu, Kiev sơ tán khẩn

Trong khi đó, lực lượng Nga tiếp tục đẩy mạnh tấn công trên nhiều khu vực mặt trận. Theo cập nhật mới nhất của UA News, tình hình tại Ukraine đang bước vào một giai đoạn đặc biệt căng thẳng khi hệ thống điện – sưởi chịu áp lực nặng nề, trong lúc an ninh tại thủ đô Kyiv diễn biến xấu đi rõ rệt.

Những gì từng bị xem là kịch bản khó xảy ra nay đang dần trở thành hiện thực: các mục tiêu hạ tầng trọng yếu liên tục bị tập kích, nguồn điện bị gián đoạn kéo dài, và chính quyền địa phương buộc phải phát đi khuyến cáo người dân rời khỏi thành phố để đảm bảo an toàn.

Theo các báo cáo gần đây, chuỗi đòn đánh nhằm vào hạ tầng năng lượng và logistics tại nhiều khu vực của Ukraine đã tạo ra tác động lan tỏa mạnh, đặc biệt đối với các đô thị lớn.

Nhiều trạm biến áp, tuyến đường sắt và đầu mối vận chuyển bị hư hại, khiến việc cung cấp điện, sưởi ấm cũng như lưu thông hàng hóa gặp khó khăn nghiêm trọng. Tại Kiev, tình trạng cắt điện luân phiên đã được đẩy lên mức cao, với nhiều khu vực có thể mất điện hơn nửa ngày trong điều kiện thời tiết mùa đông giá lạnh.

Giới chức năng lượng Ukraine thừa nhận hệ thống điện quốc gia đang ở trạng thái mong manh. Khi các nguồn cung liên tục bị gián đoạn, khả năng duy trì sinh hoạt bình thường tại thủ đô ngày càng hạn chế.

Trước thực tế đó, chính quyền buộc phải đưa ra các khuyến cáo chưa từng phổ biến trong thời gian gần đây: người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi, nên cân nhắc rời Kiev để tìm nơi có điều kiện sinh hoạt ổn định hơn trong mùa đông.

Không chỉ là vấn đề hạ tầng, tâm lý xã hội tại Kiev cũng đang chịu sức ép lớn. Niềm tin từng tồn tại rằng thủ đô là khu vực "an toàn tuyệt đối" đang dần bị xói mòn.

Những hình ảnh về các khu dân cư thiếu điện, thiếu nước và không có sưởi ấm tạo ra sự tương phản rõ rệt với một số khu vực giải trí vẫn sáng đèn, làm dấy lên nhiều câu hỏi trong dư luận về việc phân bổ nguồn lực và ưu tiên chính sách trong thời điểm khủng hoảng.

Ở bình diện quốc tế, các diễn biến này xảy ra trong bối cảnh sự quan tâm của phương Tây đối với vấn đề Ukraine có dấu hiệu phân tán. Truyền thông quốc tế ghi nhận rằng tại một số diễn đàn lớn gần đây, Ukraine không còn giữ vị trí trung tâm trong chương trình nghị sự, khi các vấn đề địa chính trị khác nổi lên và thu hút sự chú ý.

Điều này làm gia tăng lo ngại tại Kiev rằng các cam kết hỗ trợ dài hạn có thể bị trì hoãn, trong khi những thách thức trước mắt ngày càng cấp bách.