Sở hữu 3 ngôi nhà triệu đô ở Mỹ, vài căn hộ tại Việt Nam, Quang Lê nói thẳng về thu nhập của mình

Quang Lê là giọng hát nổi tiếng từ trong nước tới hải ngoại, anh sở hữu lượng fan đông đảo và vô cùng đắt show. Chính vì vậy, nam ca sĩ cũng có mức thu nhập khủng khiến bao người mơ ước.

Bản thân Quang Lê cũng thẳng thắn chia sẻ về thu nhập của mình. Báo Ngôi Sao mới đây trích lời nam ca sĩ cho biết, chỉ tính riêng thu nhập từ kênh Youtube, mỗi tháng nam ca sĩ cũng đã thu về số tiền cực khủng.

Anh hiện có 2 kênh YouTube đăng nội dung về âm nhạc và cuộc sống, hoạt động hơn 10 năm, cho thu nhập bình quân 15.000 USD mỗi tháng.

Theo nam ca sĩ gốc Huế, kênh Quang Lê Official được lập từ tháng 3/2010, hiện có 1,51 triệu người theo dõi. Với nội dung ca hát đa dạng như bolero, nhạc xuân và các trích đoạn chương trình giải trí, kênh mang lại doanh thu ổn định, tăng mạnh vào các dịp Noel, năm mới và Tết Nguyên đán.

Ca sĩ cho biết riêng tháng 12 hàng năm, thu nhập từ kênh đạt khoảng 24.000 USD (hơn 600 triệu đồng), có thời điểm lên đến 27.000 USD (hơn 700 triệu đồng).

Bên cạnh đó, kênh Quang Lê Lifestyle, có khoảng 150.000 người theo dõi, khai thác đời sống thường nhật, ẩm thực và du lịch, do ít cập nhật nhưng vẫn mang về khoảng 200 USD (5 triệu đồng) mỗi tháng.

Thỉnh thoảng, kênh có video bất ngờ thu hút lượng xem lớn, như vlog "Quang Lê thăm nhà Lệ Quyên" đạt 400.000 lượt xem, mang lại khoản thu lên đến 1.500 USD (tương đương gần 40 triệu đồng).

Quang Lê cho biết cả hai kênh vẫn tạo doanh thu nhờ lượng người xem ổn định từ các video cũ nên anh không áp lực trong việc quay, dựng nội dung mới.

Quang Lê cũng là ca sĩ đắt show trong nước và hải ngoại, trung bình mỗi tháng nhận 5-8 show. Anh cho biết nếu tính theo mức cát-xê thấp nhất ở thị trường nước ngoài, mỗi tháng anh kiếm ít nhất 40.000 USD (tương đương hơn 927 triệu đồng), ngang với các ngôi sao như Lệ Quyên.

Tạp chí điện tử Saostar cũng viết, Quang Lê từng nhận cát xê nửa tỷ đồng khi biểu diễn tại một đám cưới. Có lần, anh và Lệ Quyên hát tại đám cưới của một người quen. Anh được gia đình cô dâu chú rể tặng đồng hồ khoảng 200 triệu đồng.

Báo Vietnamnet cũng đưa tin, hiện tại, mức cát-xê Quang Lê thuộc hàng cao trong nghề. Anh rất ít nhận show đám cưới ngay cả khi được trả rất nhiều tiền. Lần hiếm hoi, anh nhận lời diễn ở đám cưới nhà đại gia Hà Tĩnh mấy năm trước do quan hệ thân tình, không màng cát-xê.

"Số tiền nửa tỷ đồng là quản lý và gia chủ tặng quà. Đã là quà tặng thì sao mình từ chối tấm lòng đó được", ca sĩ phân trần.

Cát-xê để Quang Lê hát sự kiện doanh nghiệp hơn 10.000 USD vì đó là loại hình biểu diễn phục vụ nhóm riêng. Dĩ nhiên nếu hát phòng trà, chương trình nghệ thuật, anh vẫn lấy giá hợp lý, tạo điều kiện cho bầu show, nhà sản xuất.

Với thu nhập như vậy, Quang Lê luôn bị đồn là “đại gia ngầm”. Anh sở hữu nhiều tài sản giá trị. Ngoài 3 ngôi nhà triệu USD ở Mỹ và vài căn hộ tại TP HCM, anh có bộ sưu tập xe sang, đồng hồ và hàng hiệu xa xỉ.

Gần đây, nam ca sĩ tậu cơ ngơi hơn 1 triệu USD tại California, gần nhà Thúy Nga và Mai Thiên Vân, và từng tiết lộ phải nộp 12.000 USD (khoảng 300 triệu đồng) thuế đất mỗi năm.

Tuy nhiên, khi nói về chuyện có phải là đại gia hay không, Quang Lê từng khiêm tốn phủ nhận và cho rằng phải kinh doanh mới có khả năng trở thành đại gia.

“Tôi sống không có gì tham vọng. Nếu tôi có trúng số 100 triệu đô cũng không biết mình làm gì, có mua 10 biệt thự ngắm thì mình cũng chỉ ở một chỗ. Tôi suy nghĩ đơn giản lắm, nếu có số tiền lớn thì mình sẽ san sẻ cho những người khó khăn hơn", tạp chí điện tử Saostar trích lời nam ca sĩ bày tỏ.

Quang Lê sinh năm 1979, ở Huế, sang Mỹ định cư từ nhỏ. Anh nổi tiếng khi hát cho một trung tâm ca nhạc ở nước ngoài và ghi dấu ấn với các ca khúc Sương trắng miền quê ngoại (Đinh Miên Vũ), Cô hàng xóm (Lê Minh Bằng), Đập vỡ cây đàn (Lê Mộng Bảo), Đôi mắt người xưa (Ngân Giang).

Từ năm 2010, anh thường xuyên về Việt Nam biểu diễn, tổ chức liveshow, trở thành huấn luyện viên một số cuộc thi âm nhạc.