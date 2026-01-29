Siu Black: “Xong tôi ngất tiếp tới 5h sáng, được đưa về phòng mới biết mình đã sống”

Mới đây, Siu Black quay clip đăng trên kênh Youtube của mình, chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Trong clip Siu Black cũng giới thiệu từng thành viên trong gia đình bởi hôm đó là đám mừng thọ anh trai của cô tên Ba Đack (tiếng Ba na).

Siu Black nói: “ Lâu lắm rồi, Siu Black mới quay lại làm Youtube. Hôm nay, tiện thể gia đình làm sinh nhật cho anh Hai, nói đúng hơn là mừng thọ anh Hai 70 tuổi, cả nhà rất vui.

Cháu của Siu Black mừng thọ cho anh Hai là 2 con heo, 1 con bò. Cả nhà tập trung hết để làm cỗ, mỗi người đảm nhận 1 món nào đó. Tí nữa, gia đình cũng mời các cha tới dự.

Nay cũng là đám cưới của cháu Siu Black nên cả nhà, ai không đi được thì gửi phong bì mừng anh Hai. Mỗi lần làm cỗ như vậy là huy động bà con trong làng tới phụ giúp. Hôm nay sẽ có rất nhiều ca sĩ tới hát, chung vui cho anh Hai ”.

Siu Black

Cũng trong clip này, Siu Black kể lại hôm mình bị hôn mê, nằm viện cấp cứu. Chị kể: “Siu Black mở mắt ra thấy cha đang làm phép. Siu Black hỏi, cha ơi, con chết rồi hả?” Cha bảo, “Không có không có, em đang cầu nguyện cho chị khỏe hơn”.

Lúc đó mình đang hôn mê nên vớ được ai cũng nói chuyện vì nghĩ chuyện sống với mình nó xa vời quá rồi. Khi bác sĩ đem về cấp cứu ở Pleiku, tôi lại một lần nữa hỏi bác sĩ “ủa tôi chết rồi hả”? Bác sĩ bảo “chị chưa chết”. Xong tôi ngất tiếp tới 5h sáng, được đưa về phòng mới biết mình đã sống”.

Siu Black cũng kể, sau khi hồi phục được về nhà, nữ ca sĩ vẫn đi show. Cách đây vài ngày, Siu Black vừa đi hát. Chị tâm sự thêm: “Ngày hôm qua, đi lúc 5h sáng, tới được nghỉ ngơi, rồi làm mặt xong đi hát luôn. Tưởng hát không nổi, ai dè cũng OK”.

Cuối clip, Siu Black chia sẻ: “Nãy Siu Black giới thiệu phong tục tập quán trong lễ thượng thọ của anh Hai, mong mọi người ủng hộ kênh Youtube của Siu Black nhé. Sắp tới, Siu và cháu ruột sẽ cùng làm kênh Youtube này về đời sống của Siu và đồng bào Ba na ở đây”.

Trong clip, sau 1 hồi nói chuyện giới thiệu với khán giả, Siu Black dáng vẻ có phần mệt mỏi nhưng thần thái vẫn tươi tỉnh.

Nữ ca sĩ giới thiệu các thành viên trong gia đình.

Siu Black (sinh ngày 27/8/1967 tại Kon Tum) là ca sĩ, diễn viên người Ba Na nổi tiếng với biệt danh "Họa mi núi rừng". Nổi tiếng với giọng hát rock nội lực, "máu lửa", cô từng là giám khảo đình đám của Vietnam Idol. Sau biến cố nợ nần năm 2013 và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng (tim, tiểu đường), Siu Black hiện sống tại quê nhà.