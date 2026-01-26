Nam diễn viên rơi từ trên cao xuống khi đang diễn, nói rõ 1 điều sau tai nạn

Là khách mời chương trình Chuyện Tối Cùng Sao (phát kênh THVL1), diễn viên Bảo Chu đã có những chia sẻ chân thành về hành trình theo đuổi đam mê, vượt qua định kiến gia đình và không ngừng làm mới chính mình trong nghệ thuật.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, Bảo Chu đã sớm được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật khi thường xuyên theo mẹ vào TPHCM mỗi dịp hè. Những đêm cùng mẹ đi xem kịch, tấu hài tại các sân khấu nổi tiếng như: Trống Đồng, 135 Hai Bà Trưng, Nam Quang… đã vô tình gieo vào cậu bé ngày ấy một tình yêu bền bỉ với sân khấu. “Gần như tất cả các vở diễn, các tiểu phẩm hài ngày xưa mình đều thuộc”, Bảo Chu nhớ lại.

Con đường đến với nghệ thuật của Bảo Chu không hề bằng phẳng. Xuất thân trong gia đình có truyền thống theo nghề y, anh là người duy nhất rẽ sang con đường nghệ sĩ - một lựa chọn từng vấp phải phản đối của gia đình.

Trong hành trình làm nghề, có những lúc Bảo Chu cũng hoài nghi chính mình, tự hỏi liệu đây có phải là con đường đúng đắn, nhưng sự “lì lợm” và tình yêu sân khấu đã giúp anh kiên trì bước tiếp.

Những thành quả đầu tiên, những lần xuất hiện trên truyền hình dần trở thành câu trả lời thuyết phục nhất để gia đình thay đổi góc nhìn.

Bước ngoặt lớn đến với Bảo Chu vào năm 2018 khi anh tham gia game show “Cặp đôi hài hước”. Từng lo lắng vì nghĩ mình “không đủ khả năng”, nhưng bằng sự nỗ lực và nhiệt huyết, anh đã tiến thẳng vào vòng chung kết.

Từ đó, Bảo Chu nhận được sự công nhận không chỉ từ khán giả, đồng nghiệp mà còn từ chính gia đình mình. Khi được hỏi về một kỷ niệm nhớ đời, Bảo Chu cho biết, đó là khi anh tự mình thực hiện những pha đu dây mạo hiểm trong vở Cướp biển Caribe.

“Tôi tự mình thực hiện toàn bộ các phân cảnh đu dây mạo hiểm mà không có kinh nghiệm nên một tai nạn bất ngờ xảy ra. Tôi rơi từ trên cao xuống sân khấu, cả khán phòng lặng đi. Nhưng chỉ vài giây sau, tôi buộc mình đứng dậy, tiếp tục hóa thân vào nhân vật Jack Sparrow và tiếp tục ca hát cũng như thực hiện các động tác vũ đạo của vai diễn.

Phải đến khi ánh đèn sân khấu tắt, trở về phía sau cánh gà, tôi mới gục xuống vì đau. Với tôi, đó là khoảnh khắc tôi cảm nhận rõ nhất bản lĩnh và sự hi sinh của người nghệ sĩ, khi vượt lên nỗi đau thể xác để sống trọn vẹn với cảm xúc và vai diễn mà mình đảm nhận”.

Sau khoảng 2 năm miệt mài với vai trò diễn viên, Bảo Chu nhận ra mình không còn tìm thấy niềm hứng khởi khi đứng trên sân khấu. Anh quyết định chuyển hướng sang công việc đạo diễn, nơi mang lại cho anh cảm giác trọn vẹn hơn khi được nhìn thấy tác phẩm và con người mình dìu dắt tỏa sáng.

Bảo Chu theo học đạo diễn điện ảnh và tiếp tục nâng cao chuyên môn ở bậc thạc sĩ. Với anh, đạo diễn là người phải có cái nhìn bao quát, thấu hiểu từng cá nhân trong ê-kíp để tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh.

Ở vai trò đạo diễn, Bảo Chu luôn tâm niệm phải trao cơ hội cho những bạn trẻ, những người từng giống anh ngày trước, thiếu niềm tin và cơ hội thể hiện.

Anh sẵn sàng chịu áp lực, thậm chí mang tiếng “khó tính”, “hung dữ” để bảo vệ chất lượng nghệ thuật và giúp các diễn viên trẻ trưởng thành hơn. “Đối với nghệ thuật không có đúng hay sai, chỉ có hay và hay hơn”, anh nhận định.

Trong thời gian tới, Bảo Chu dự định song hành giữa điện ảnh và sân khấu, đặc biệt là xây dựng sân khấu kịch dành cho thiếu nhi.

Xa hơn, anh mong muốn tạo ra những chương trình nghệ thuật mang đậm hơi thở văn hóa Việt, hướng đến phục vụ du lịch và khán giả quốc tế, nơi câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật sống động và giàu cảm xúc.