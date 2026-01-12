Hoàng Mập: “Tôi phấn đấu và quyết tâm không để chuyện buồn xảy ra nữa”

Bộ phim "Trà ma nữ" do Hoàng Mập sản xuất vừa thắng giải Ngôi Sao Xanh 2025 ở hạng mục Phim truyền hình được yêu thích nhất. Nhân dịp này, nam nghệ sĩ đã dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn nhanh khi nhận tin vui ở tuổi 55 cũng như cuộc sống hiện tại.

- Cảm xúc của anh hiện thế nào khi “Trà ma nữ” vừa thắng giải Phim truyền hình được yêu thích nhất Ngôi Sao Xanh 2025?

Đây là lần thứ 3 phim do tôi sản xuất đoạt giải. Phim đầu tiên là “Nhà ông Hoàng có ma” có Hà Trí Quang, Huy Khánh, Huỳnh Thảo Trang đoạt giải.

Phim thứ 2 là “Dương thế bao la sầu” đoạt giải phim hay nhất do hội đồng nghệ thuật bầu chọn và Việt Hương đoạt giải Diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất.

Phim "Trà ma nữ" do Hoàng Mập sản xuất vừa thắng giải Phim truyền hình được yêu thích nhất Ngôi Sao Xanh 2025.

Năm 2025, Hoàng Mập đón nhận nhiều tin vui (ảnh trong bài do NVCC)

Lần này, “Trà ma nữ” nhận giải Phim truyền hình được yêu thích nhất, cũng là phim nhận giải ít nhất. Một số người hỏi tôi là, phim chỉ nhận 1 giải thì có buồn không? Thật sự tôi không buồn. Năm nào giải thưởng Ngôi Sao Xanh cũng tổ chức và năm nào tôi cũng sản xuất phim.

Có phim để tham gia là vui rồi, còn được hay không được thì tùy duyên, tùy phim mình có phù hợp tinh thần của giải năm đó hay không. Cho nên cứ vui vẻ tham gia, không có gì phải vội vàng.

- Tại sao anh gần như chỉ tham gia tranh giải ở Ngôi Sao Xanh mà không đưa phim đi dự thi ở các giải thưởng khác?

Là nhà làm phim, nhà sản xuất, tôi cũng muốn phim mình tham gia nhiều giải nhưng ban tổ chức không có thư mời thì tôi đâu biết gì mà gửi phim đi.

Tất cả các cuộc thi đều là sân chơi. Chủ nhà phải mời hoặc có động thái thông báo mời mọi người tham gia thì tôi sẵn sàng tham gia thôi. Với tôi, tham gia là vui rồi nhưng chủ nhà không mở cửa đón tiếp thì làm sao mình vô.

- Thời gian gần đây, thấy anh khá im hơi lặng tiếng. Anh dành nhiều thời gian cho công việc khác hay là đang ấp ủ một dự án mới ? Cuộc sống hiện tại của anh ra sao?

Giai đoạn này là giai đoạn nước rút để tôi hoàn thiện nhà ở Di Linh, Lâm Đồng nên tôi không có thời gian làm gì khác. Tôi cũng tham gia vài dự án nhỏ, làm phim chiếu rạp cho một số công ty nhưng hiện tại chưa được tiết lộ.

Tôi cũng đang chỉnh sửa kịch bản hoàn thiện phim “Rừng tử thần” và bấm máy phim “Giọt thương vương giọt sầu”.Trong giai đoạn này, tôi dành hết thời gian cho nhà trên Di Linh cho xong, tôi không muốn kéo qua Tết. Tôi muốn nó hoàn thiện trong Tết. Nếu không có gì thay đổi thì 26/1/2026, tôi hoàn thiện nhà.

Hiện tại, anh đang dành thời gian để hoàn thiện resort 20.000m2 trên Di Linh.

Dự kiến hoàn thiện vào cuối năm nay.

- Nhìn lại 2025, anh thấy mình được mất những gì? Và kế hoạch trong năm 2026 của anh thế nào?

Nhìn lại thì tôi thấy mình được rất nhiều thứ. Từ chương trình hồi xuân, phim phát hành thì rating hơn mong đợi, lại có niềm vui vừa đoạt giải Ngôi Sao Xanh.

Sức khỏe của tôi tốt, số cân ổn định như mình mong muốn. Chỉ có một điều không vui nhưng tôi muốn giữ riêng cho mình để tôi phấn đấu và quyết tâm không để chuyện buồn xảy ra nữa.

Năm 2026, tôi đặt mục tiêu sản xuất 2 phim truyền hình là “Rừng tử thần” và “Giọt thương vương giọt sầu” chuyển thể từ truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư. Nếu không có gì thay đổi thì năm 2026, tôi cũng sản xuất 1 phim điện ảnh.

Song tôi cũng đang băn khoăn là, năm 2026 đã có khoảng 100 phim ra rạp thì mình có nên sản xuất không. 1 tuần mà chiếu 2-3 phim thì khán giả Việt Nam có sức ra rạp không. Chúng ta có nên làm ồ ạt vậy không. Hiện đã có 52 phim hoàn thành rồi.

Ngoài ra, trong năm 2026 tôi cũng đi học tiếp chương trình Nghiên cứu sinh Tiến sĩ nghệ thuật.

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!