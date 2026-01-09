Nữ diễn viên ở nhà phố 5 tầng: “Một người con mà nói ra những lời như vậy thì quá bất hiếu”

Chương trình “Chị Em Gỡ Rối” tập 2 (VTV9) với khách mời là diễn viên Hồ Bích Trâm xoay quanh chủ đề “đích tôn”. Mở đầu chương trình, một nữ khán giả gửi câu chuyện gia đình mình đến chương trình. Chị cho biết gia đình có 4 anh em, trong đó anh trai là con trai duy nhất nên được gọi là “cháu đích tôn”. Tuy nhiên, anh không có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, chỉ lo cho vợ con riêng.

Vừa rồi, chị nghe loáng thoáng anh trai muốn mở rộng quán ăn nhưng thiếu vốn. Tháng vừa rồi, anh họp gia đình và tuyên bố: “Nhà có 4 anh em, 3 đứa em gái có chồng coi như theo chồng, tài sản của ba mẹ trước sau gì cũng là của anh”. Anh yêu cầu cha mẹ chia tài sản để lấy vốn làm ăn.

Nữ khán giả phản đối vì cha mẹ chị chỉ có một mảnh đất để lấy hoa lợi sinh sống. Nếu chia hết, cha mẹ sẽ không còn chỗ dựa. Anh trai tiếp tục khẳng định: “Chia xong thì ba mẹ lên sống với anh, anh nuôi”.

Hồ Bích Trâm lắng nghe câu chuyện của khán giả.

Không khí gia đình trở nên căng thẳng. Đỉnh điểm là khi anh trai buông lời: “Nếu không chia tài sản thì ba mẹ có mất, anh cũng không về để tang”.

Lo sợ cho tương lai của cha mẹ, ba chị em gái đã họp kín, tính đến phương án cùng nhau chăm sóc cha mẹ trong trường hợp tài sản bị bán nhưng anh trai không thực hiện lời hứa phụng dưỡng.

Sau khi nghe câu chuyện, MC Phương Uyên đặt câu hỏi cho diễn viên Hồ Bích Trâm về những trải nghiệm tương tự trong cuộc sống.

Diễn viên Hồ Bích Trâm chia sẻ: “Khi ông nội mất, các bác, các cô, các chú cũng họp và nói về vấn đề, ai là người thờ cúng ba má, ai sẽ là người ở nhà này và xem đó là nhà từ đường. Gia đình tôi, tất cả mọi người phân chia chú út ở nhà từ đường, thờ cúng ông bà.

Còn trong câu chuyện này, tôi thấy người anh trai rất kỳ. Khi có tiền thì không lo cho cha mẹ, đến lúc cần vốn lại quay về đòi chia tài sản”.

MC Phương Uyên nhấn mạnh chi tiết gây phẫn nộ nhất: “Kỳ nhất là chỗ “nếu không chia tài sản thì không để tang”. Diễn viên Hồ Bích Trâm thẳng thắn: “Một người con mà nói ra những lời như vậy thì quá bất hiếu”.

Và bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A phân tích: “Nguyên tắc đầu tiên là nguyên tắc pháp luật. Khi cha mẹ còn sống thì các con không có quyền chia tài sản”.

Nữ tiến sĩ cũng nhấn mạnh quan niệm “con trai là đích tôn, con gái phải gả đi” là sai lầm, mang tính trọng nam khinh nữ, và chính cha mẹ mới là người có toàn quyền quyết định tài sản của mình.

Khi được hỏi nếu ở trong hoàn cảnh nữ khán giả, Hồ Bích Trâm cho biết: “Tôi sẽ không đồng ý. Nếu không giải quyết được trong gia đình thì sẽ nhờ pháp luật can thiệp”.

Hồ Bích Trâm sinh năm 1991, từng lọt top 20 cuộc thi Miss Teen 2010 và được biết đến là một diễn viên nổi tiếng. Cô từng tham gia các phim: Hoàng tử xấu trai, Dây leo hạnh phúc, Hoa cúc xanh, Mật mã chuông gió...

Nữ diễn viên kết hôn vào tháng 6/2022. Sau kết hôn, cặp đôi sống trong căn nhà phố 5 tầng khang trang trị giá hơn chục tỉ đồng. Hiện tại, tổ ấm của nữ diễn viên đã có thêm 2 thành viên nhí.