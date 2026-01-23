Nữ diễn viên lấy chồng kém 5 tuổi: "Cũng may là hai vợ chồng không sống chung"

Chương trình Chị Em Gỡ Rối (phát trên kênh VTV9) tập mới nhất xoay quanh những câu chuyện sui gia ghen tuông. Ngoài MC Phương Uyên và tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A thì tập này còn có sự tham gia của diễn viên Huỳnh Ngân.

MC Phương Uyên mở đầu chương trình bằng câu chuyện của chị X. Gia đình chị X và gia đình chồng vốn là hàng xóm của nhau. Cả hai gia đình dùng chung một khoảng sân nên mối quan hệ vô cùng gắn bó.

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu rạn nứt từ tiệc thôi nôi của con chị X. Hôm đó, gia đình bên ngoại tổ chức nhạc sống để góp vui. Trong lúc cao hứng, ba chồng và mẹ ruột của chị – ông sui, bà sui - đã cùng song ca và diễn xuất quá "nhập vai" bài Gõ cửa trái tim.

Diễn viên Huỳnh Ngân.

Sự việc tưởng chừng vô hại này lại khiến mẹ chồng của chị X không vui. Bà dần tỏ thái độ khó chịu, không trò chuyện với bà sui, tránh né khi chạm mặt.

Đỉnh điểm là việc mẹ chồng chị cho xây một bức tường ngăn cách hai nhà. Vì vợ chồng chị X đã ra ở riêng nhiều năm nên không biết phải đứng ra hòa giải thế nào.

Sau khi lắng nghe câu chuyện, diễn viên Huỳnh Ngân bày tỏ: "Câu chuyện này tôi thấy đáng ái ngại thực sự. Cũng may là hai vợ chồng không sống chung. Nếu ở chung nhà thì không biết mâu thuẫn còn căng thẳng đến mức nào".

MC Phương Uyên đặt vấn đề: "Mẹ chồng và mẹ vợ là hàng xóm từ xưa đến giờ rồi, vậy đây có phải là sự ghen tuông không?".

Phân tích câu chuyện dưới góc độ tâm lý, Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A cho rằng: " Đã làm sui thì không nên ghen. Việc xây tường cho thấy có thể đây là 'nước tràn ly' – những ấm ức đã tích tụ từ lâu, hoặc cũng có thể người trong cuộc không quen đối diện cảm xúc, nên đến lúc bùng nổ thì phản ứng rất mạnh".

Diễn viên Huỳnh Ngân chia sẻ thêm: "Nếu tiếp cận trực tiếp, đối đầu ngay thì rất dễ 'châm dầu vào lửa'. Đôi khi nên mượn lời những người xung quanh để xoa dịu trước".

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A nhấn mạnh vai trò của người con trong gia đình: "Điều quan trọng là hãy để phụ huynh được 'xả' cảm xúc. Hãy lắng nghe mẹ, tâm sự với mẹ. Dù mẹ không nói chuyện với thông gia hay với con rể, con dâu, thì mình vẫn cần là cầu nối để mọi việc không đi quá xa".

Khi MC Phương Uyên đặt câu hỏi về cách hàn gắn mối quan hệ sui gia – vốn rất nhạy cảm, diễn viên Huỳnh Ngân chia sẻ: "Em sẽ nói chuyện với mẹ để hiểu cảm nhận thật sự, sau đó trao đổi với ba. Quan trọng là cân nhắc xem có nên làm lớn chuyện hay không".

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đưa ra lời khuyên: "Hãy phá bỏ bức tường đó – nếu không thể bằng hành động thì bằng tinh thần. Thay vì rào chắn, hãy trồng một cái cây xanh để mọi thứ dịu lại và có cơ hội hồi sinh".

Huỳnh Ngân được biết đến là diễn viên, biên kịch, người dẫn chương trình đa tài tại TPHCM. Nữ diễn viên có chồng là Huỳnh Nhu, một diễn viên ảo thuật kém cô 5 tuổi.