Nghệ sĩ Trung Dân: “Tôi phải chấp nhận dù có buồn và lưu luyến”

Chúng tôi gặp nghệ sĩ Trung Dân tại buổi công bố ra mắt phim điện ảnh Báu Vật Trời Cho của đạo diễn Thanh Sơn. Nhân dịp này, nam nghệ sĩ đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện xung quanh dự án mới cũng như công việc, cuộc sống hiện tại của mình.

Phải chấp nhận dù có buồn và lưu luyến

- Được biết nhân vật ông Vinh của anh trong phim Báu Vật Trời Cho có một cá tính rất đặc biệt?

Đúng vậy. Ông Vinh là một người thủ cựu đến khắc nghiệt. Tuy nhiên, nhân vật ông Vinh có điểm giống nhân vật Năm Ruộng, Bác Ba Phi ở điểm, quyết liệt gìn giữ bản sắc dân tộc.

Ông Vinh từng là ngư dân bám biển. Về sau, ông làm nghề sản xuất nước mắm gia truyền. Người Việt Nam thích nước mắm, ghiền nước mắm và đây là một nét văn hoá ẩm thực truyền thống nhiều ý nghĩa.

Ông Vinh muốn gìn giữ nét văn hoá tốt đẹp ấy và áp đặt tình yêu này lên con của mình. Nhìn lướt qua thì ông ấy sai, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu không có những con người như ông ấy thì các giá trị truyền thống bị nhạt phai và lãng quên.

Nghệ sĩ Trung Dân và Tuấn Trần trong phim Báu Vật Trời Cho.

- Thông điệp nào khiến anh tâm đắc nhất trong bộ phim này?

Khi nghề nước mắm cá cơm truyền thống được gìn giữ thì ngư dân tiếp tục ra khơi. Hình ảnh người ngư dân Việt hiện diện trên vùng biển Việt không chỉ đánh bắt mà còn gìn giữ vùng biển quốc gia.

Ông Vinh quyết liệt giữ nghề sản xuất nước mắm là gián tiếp giữ văn hoá và chủ quyền biển đảo. Tôi rất thích ẩn ý này. Một bộ phim nói về giá trị truyền thống ra mắt ngay dịp tết rất giá trị về giáo dục cho các bạn trẻ.

- Anh có nghĩ nội dung có vẻ hoài cổ, quay về giá trị xưa cũ như thế sẽ hợp với khán giả hiện đại không ?

Phim có sự tham gia của các thần tượng tuổi trẻ như Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan nên tôi nghĩ rất hút khán giả tuổi teen. Đặc biệt là chuyện tình yêu có nhiều yếu tố ly kỳ của hai nhân vật chính, và nhiều mảng miếng hài rất độc đáo cũng là điểm mạnh khiến khán giả thoả mãn. Tôi hy vọng phim sẽ thành công.

- Bên cạnh việc tham gia một dự án điện ảnh ra rạp dịp Tết nguyên đán thì một chương trình mà anh gắn bó lâu nay là “Bác ba Phi” lại ngừng phát sóng. Anh có tiếc nuối không?

Bác ba Phi là hình ảnh tiêu biểu của người nông dân Nam bộ. Thông qua hình tượng của ông, chương trình gửi gắm rất nhiều những bài học văn hoá truyền thống hay đẹp, và ý nghĩa giáo dục cao.

Tôi rất kính ngưỡng ông nên nhập vai cũng đầy cảm xúc. 6 năm qua, chúng tôi đã kể cho khán giả xem và nghe nhiều mẩu chuyện thâm thuý ẩn trong cái vỏ bình dân, chân chất của người nông dân.

Hình ảnh nghệ sĩ Trung Dân trong chương trình Bác ba Phi.

Tôi tiếc nuối phải chia tay với chương trình và hình ảnh Bác ba Phi. Cảm giác này tương tự như việc khép lại hình ảnh của nhân vật Năm Ruộng của đài truyền hình Bình Dương trước đây. Mỗi chương trình đều có sứ mệnh của nó, và đến lúc sứ mệnh ấy kết thúc, phải chấp nhận dù có buồn và lưu luyến.

Tôi cũng phá phách lắm

- Tết đang đến gần, vào dịp này, anh có hoạt động gì đặc biệt?

3 con gái tôi bây giờ, đứa thì lập gia đình và định cư, đứa thì đang du học ở nước ngoài. Tết nay chúng về thăm vợ chồng tôi. Dịp tết tôi sẽ tham gia cine tour với đoàn phim vài buổi, sau đó, dắt các con về quê. Tôi muốn giới thiệu đến con rể người nước ngoài của tôi các giá trị truyền thống Việt.

Tôi giải thích cho các con biết ý nghĩa việc trưng quả dưa hấu hình tròn trên bàn thờ có ý nghĩa cầu mong cả năm tròn vẹn, suông sẻ. Ý nghĩa " cầu vừa đủ xài" không phải là tư tưởng an phận mà là biết đủ sẽ bình an. Ngoài ra, còn nhiều điều hay mà tôi tuỳ nghi chia sẻ.

- Tết âm lịch năm nay là năm Bính ngọ. Anh có kỷ niệm gì thú vị về các chú ngựa không, thưa anh?

Ngày xưa, ông ngoại tôi thuộc dạng điền chủ ở Hóc Môn. Ông nuôi cô ngựa cái màu đen, gọi là ngựa ô. Ông dùng cô ngựa ấy để cưỡi đi thăm ruộng và thăm thú bạn bè. Cô ngựa ô đẻ ra chú ngựa bạch đặt tên là Kim. Ông ngoại nuôi chú ngựa lớn bộn thì vì quý một người bạn ở cách nhà 40 km nên tặng chú ngựa bạch.

Nghệ sĩ Trung Dân trong dự án điện ảnh sẽ ra rạp vào tết nay. (Ảnh trong bài do NVCC)

Một năm sau, lúc cả nhà đang quây quần thì nghe tiếng ngựa hí vang trời. Ông bà và má tôi chạy ra xem thì thấy chú ngựa bạch tự tìm đường trở về quấn quít bên ngựa mẹ. Cả nhà ông bà tôi cảm động rơi nước mắt vì tình mẫu tử ấy. Tôi có cảm tình với các chú ngựa từ đây.

Hồi nhỏ, tôi cũng phá phách lắm. Vùng Hóc Môn - Bà Điểm lúc ấy còn xe thổ mộ và nhiều người còn đi ngựa cho nhiều việc khác nhau. Họ hay buộc ngựa gần nhà tôi. Tôi thường len lén tháo móng sắt bịt dưới bàn chân ngựa. Tôi xem đó là trò vui dù khiến cho các nài ngựa dở khóc dở cười. Má tôi la rầy rất nhiều vì cái tật liến khỉ này.

- Cảm ơn anh và chúc anh cùng gia đình luôn hạnh phúc!