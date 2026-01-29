Siu Black xin lỗi!

Mới đây, ca sĩ Siu Black chia sẻ trên trang cá, xin lỗi ban tổ chức lễ hội hoa mai anh đào tại Đà Lạt vì phải hủy show vào phút chót.

Nữ ca sĩ viết: “Siu Black xin gửi lời cám ơn đến tất cả quý khán giả & gửi lời xin lỗi đặc biệt đến ban tổ chức chương trình rất nhiều đã thông cảm và luôn yêu thương Siu Black.

Đáng lẽ ra ngày 29/01/2026 Siu Black sẽ có mặt tại Đà Lạt để gặp gỡ giao lưu và hát cùng quý khán giả thân thương của Siu Black nhưng vì sức khỏe của Siu Black nên Siu Black đành lỗi hẹn với quý vị rất nhiều”.

Cùng với lời cảm ơn và xin lỗi này, nữ ca sĩ cũng cho biết, sau khi sức khỏe tốt hơn, Siu Black sẽ gặp lại khán giả tại Đà Lạt sớm nhất để đáp lại những ân tình mà ban tổ chức cũng như khán giả đã dành cho mình.

Trả lời trên báo Thanh Niên, gia đình của Siu Black cho biết, hiện chưa tiện chia sẻ về tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ với truyền thông.

Tuy nhiên, mới đây nữ ca sĩ trả lời trên báo Ngôi Sao rằng, hiện tại chị phải hoãn công việc, nhập viện chạy thận theo chỉ định của bác sĩ từ hôm 27/1. Siu Black phải chạy thận hai lần mỗi tuần, trong vòng một tháng, tại bệnh viện địa phương.

Chị cho biết gần đây sức khỏe suy giảm, thường xuyên mệt mỏi và không thể cố gắng thêm nên mới quyết định nhập viện.

Hiện ca sĩ có chồng, cựu vận động viên bóng chuyền Nguyễn Đức Hùng, túc trực chăm sóc, trong khi các con trai và con dâu cũng thay phiên đến thăm nom, động viên nữ ca sĩ.

Trước đó, hồi đầu năm 2024, Siu Black phát hiện mắc tiểu đường và một số bệnh nền, mỡ máu cao, thiếu muối.... Do phải dùng thuốc hàng ngày nên cơ thể của nữ ca sĩ bị phù nề, chị cố gắng duy trì sinh hoạt, tìm niềm vui trong công việc chăn nuôi, ca hát và chăm cháu.

Hồi tháng 10/2025, Siu Black nhập viện khẩn cấp trong tình trạng sức khỏe bất ổn. Sau hai ngày theo dõi tại bệnh viện địa phương, chị được chồng làm thủ tục chuyển lên tuyến trên do tình trạng xấu đi, hôn mê, mất khả năng nói và không nhận ra người thân.

Lúc này, ca sĩ được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, kèm biến chứng tràn dịch tim, màng phổi, nằm điều trị tại phòng hồi sức tích cực.

Chồng Siu Black cho biết khi ấy tinh thần của chị rất hoảng loạn. Điều trị khoảng 10 ngày, tình trạng của ca sĩ dần ổn định, được chuyển từ khoa hồi sức tích cực sang phòng thường để gia đình tiện chăm sóc. Sau đó, chị xuất viện về nhà, uống thuốc kết hợp theo dõi sát sao.

Siu Black sinh năm 1967 ở Kon Tum, người dân tộc Ba Na. Chị trưởng thành từ các hoạt động ca hát quần chúng. Nữ ca sĩ theo đuổi dòng nhạc rock, nổi tiếng với phong cách trình diễn "máu lửa". Chị từng làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol, The Winner Is...