Theo chia sẻ của mẹ bé, chị Bai, con gái bắt đầu mua vàng từ năm 2023. Lý do rất đơn giản: cô bé lo bố mẹ sẽ tiêu mất tiền mừng tuổi nên quyết định tự “giữ tiền” theo cách riêng của mình. Thay vì cất tiền mặt, bé cho rằng vàng dễ bảo toàn giá trị hơn.

Tại Trung Quốc, vào dịp Tết Nguyên đán, người lớn thường tặng trẻ em hoặc người chưa kết hôn tiền mừng tuổi đựng trong phong bao đỏ, gọi là “hong bao” trong tiếng phổ thông hay “lai see” trong tiếng Quảng Đông, với lời chúc may mắn và sức khỏe cho năm mới.

Mỗi năm, bé gái nhận được khoảng 4.000 nhân dân tệ (khoảng 15 triệu đồng) tiền lì xì. Toàn bộ số tiền này đều được dùng để mua vàng.

Khi bắt đầu mua vàng vào năm 2023, giá vàng ở mức khoảng 460 nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu đồng) mỗi gram. Đến tháng 2 năm nay, con số này đã tăng vọt lên khoảng 1.100 nhân dân tệ (khoảng 4,1 triệu) mỗi gram.

Riêng trong năm qua, giá vàng tại Trung Quốc được cho là đã tăng khoảng 60%. Chỉ trong tháng đầu tiên của năm nay, giá tiếp tục tăng thêm gần 30%, tạo nên làn sóng quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư cá nhân.

Các nhà phân tích cho rằng đà tăng này đến từ nhiều yếu tố, bao gồm căng thẳng địa chính trị toàn cầu, những tuyên bố áp thuế từ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như việc nhiều ngân hàng trung ương tăng cường mua vàng dự trữ.

Tuy nhiên, thị trường cũng không thiếu biến động. Ngày 30/1, giá vàng từng lao dốc hơn 9% chỉ trong một ngày, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1983. Đợt sụt giảm này khiến nhiều người dân Trung Quốc đổ xô tới các cửa hàng vàng để tranh thủ bán ra chốt lời.

Theo mẹ bé, đến nay con gái đã tích lũy được khoảng 30 gram vàng. Dù giá tăng mạnh, cô bé vẫn chưa bán bất kỳ gram nào và dự định sẽ tiếp tục mua thêm trong những năm tới.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nơi bé gái được đặt nhiều biệt danh như “thiên tài”, “nhà đầu tư được phù hộ” hay “cô bé du hành thời gian”. Không ít người hài hước hỏi mẹ bé về “kế hoạch đầu tư tiếp theo”.

Đáp lại, chị Bai đùa rằng: “Để tôi hỏi con gái xem cháu có dự đoán được cơn sốt vàng tiếp theo không”.

Chị cũng thừa nhận con gái mình đầu tư giỏi hơn mẹ, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối vì đã không mua vàng theo lời con khi giá còn rẻ.

“Tôi đã nhìn thấy hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt trong tương lai”, một cư dân mạng bình luận.

Một người khác chia sẻ: “Con bé quá thông minh khi dùng tiền lì xì để mua vàng. Ai cũng nhớ hồi nhỏ tiền mừng tuổi của mình thường bị bố mẹ tiêu mất như thế nào”.

