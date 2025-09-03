Smart lại tiếp tục chế tạo xe điện 2 chỗ, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026

Hơn hai mươi năm sau khi Smart lần đầu tiên làm khuynh đảo thị trường ô tô toàn cầu với mẫu xe siêu nhỏ gọn Fortwo, một biểu tượng của sự tiện lợi và hiệu quả trong đô thị, hãng xe này đã chính thức xác nhận sự trở lại của mẫu xe hai chỗ.

Theo thông báo, một mẫu xe hoàn toàn mới mang tên #2 sẽ ra mắt vào cuối năm 2026, hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới cho thị trường xe điện siêu nhỏ.

Thông tin chi tiết về chiếc xe này vẫn còn rất hạn chế, nhưng những gì Smart tiết lộ đã đủ để khơi gợi sự tò mò. Mẫu xe #2 sẽ sở hữu một thiết kế hiện đại do đội ngũ của Mercedes-Benz Design đảm nhiệm và được xây dựng trên một kiến trúc hoàn toàn bằng điện mới.

Việc phát triển chiếc xe này hiện đang tiến gần đến giai đoạn cuối, sau đó sẽ bước vào giai đoạn kiểm tra tính khả thi trước khi đi vào sản xuất hàng loạt.

Cú bắt tay chiến lược và tầm nhìn tương lai

Quyết định sản xuất mẫu xe #2 của Smart là một bước đi chiến lược, đặc biệt khi thương hiệu này đã thuộc sở hữu chung của Mercedes-Benz và tập đoàn ô tô khổng lồ Geely của Trung Quốc từ năm 2019.

Với sự hợp tác này, việc sản xuất chiếc xe điện siêu nhỏ tại Trung Quốc là điều hoàn toàn dễ hiểu. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí mà còn mở ra cơ hội tiếp cận một thị trường rộng lớn và đầy tiềm năng.

Smart Fortwo, mẫu xe hai chỗ đầu tiên của hãng, đã được sản xuất từ năm 1998 với chiều dài chưa đến 2,7m. Mẫu xe này đã trải qua nhiều lần cải tiến về thiết kế và tính năng qua các năm. Phiên bản điện ra mắt năm 2007 và chiếc cuối cùng đã rời dây chuyền lắp ráp vào năm 2024.

Trong suốt 26 năm, Smart đã bán được tổng cộng hai triệu chiếc Fortwo trên toàn thế giới. Mặc dù mẫu xe này mang lại khả năng di chuyển linh hoạt trong các thành phố đông đúc và nội thất chất lượng, phạm vi hoạt động thấp luôn là một điểm yếu khiến nó chưa thực sự hoàn hảo.

Bài toán kinh tế và hy vọng về một "đối thủ" hấp dẫn

Sự ra đời của mẫu xe #2 sẽ hoàn thiện dòng sản phẩm hiện tại của Smart, bao gồm mẫu xe #1, #3 và #5, tất cả đều là xe SUV với nhiều hình dáng khác nhau. Điều này cho thấy Smart đang dần mở rộng danh mục sản phẩm của mình để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Mặc dù chưa có thông tin chính thức về giá, nhưng một trong những yếu tố quyết định sự thành công của mẫu xe #2 sẽ là bài toán kinh tế. Một mẫu xe Smart Fortwo đời 2022 đã được niêm yết với mức giá hơn 22.000 bảng Anh tại Anh, một con số khá cao đối với một chiếc xe siêu nhỏ.

Nếu Geely có thể kiểm soát giá thành sản xuất để đưa ra một mức giá cạnh tranh hơn, #2 có thể sẽ trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những người đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển hiệu quả trong đô thị.

Việc tái sinh dòng xe hai chỗ mang tính biểu tượng này không chỉ là một sự tri ân đối với di sản của Smart mà còn là một bước đi táo bạo để khẳng định vị thế của hãng trong kỷ nguyên xe điện.

Mẫu xe #2 sẽ rất thú vị để theo dõi, từ thiết kế cuối cùng, thông số kỹ thuật, cho đến mức giá bán chính thức. Liệu chiếc xe này có thể vượt qua cái bóng của người tiền nhiệm và trở thành một biểu tượng mới cho giao thông đô thị trong tương lai? Thời gian sẽ trả lời.