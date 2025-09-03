Loạt đại lý tung ưu đãi mua 1 xe tặng 1 xe: Có nơi tặng xe điện VinFast, có nơi tặng xe tay ga 30 triệu

Trong dịp lễ Quốc khánh, nhiều đơn vị đã tung ra chương trình ưu đãi mua 1 xe máy tặng 1 xe. Loại xe nằm trong chương trình ưu đãi khá đa dạng, từ xe máy phổ thông đến xe máy phiên bản đặc biệt.

Honda SH150 Vetro nhập khẩu từ Ý.

Mẫu xe đầu tiên cần được nhắc tới là Honda SH150 Vetro. Đây là mẫu xe tay ga phiên bản đặc biệt do Honda Italia phát triển, được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam. Điều thú vị là Honda SH150 Vetro chỉ được sản xuất với 500 chiếc toàn thế giới.

Honda SH150 Vetro khác biệt với lớp vỏ trong suốt màu xanh lam, có thể đi kèm với bộ phụ kiện được thiết kế cho xe, gồm bảo vệ tay lái, kính chắn gió, thùng đồ phụ điều khiển điện. Ngoài các điểm này, Honda SH150 Vetro vẫn mang những tính năng cao cấp như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, khóa Smartkey, màn hình kỹ thuật số...

Honda SH150 Vetro có giá tham khảo khoảng 170 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí ra biển. Trong khi đó, Honda Việt Nam đang bán chính hãng mẫu SH160i với giá khoảng 100 triệu đồng.

Xe máy điện Yadea Vekoo.

Trong chương trình khuyến mại, đơn vị nhập khẩu tặng kèm một chiếc xe máy điện Vekoo của Yadea. Đây là mẫu xe máy điện dành cho học sinh/sinh viên với tốc độ tối đa khoảng 38 km/h, không yêu cầu bằng lái.

Thông số kỹ thuật do Yadea công bố cho thấy Vekoo sử dụng 4 bình ắc quy, dung lượng đủ đi khoảng 65 km mỗi lần sạc; thời gian sạc từ 8 đến 10 tiếng. Điều thú vị là Yadea Vekoo có thể kết nối với điện thoại, cho phép mở khóa xe không cần chìa, bên cạnh các tính năng như theo dõi vị trí, lịch sử di chuyển.

Yadea Vekoo có giá bán tham khảo khoảng 15 triệu đồng.

Honda Super Cub 50 phiên bản Final Edition.

Cùng với Honda SH150 Vetro, đơn vị nhập khẩu này cũng tung chương trình ưu đãi mua 1 xe tặng 1 xe đối với mẫu Honda Super Cub 50 phiên bản Final Edition và phiên bản Hello Kitty.

Trong khi phiên bản Hello Kitty là sản phẩm giữa hợp tác của Honda và Sanrio nhằm kỷ niệm hai biểu tượng của Nhật Bản, phiên bản Final Edition là phiên bản kỷ niệm trước khi Honda khai tử mẫu xe huyền thoại này.

Honda Super Cub 50 phiên bản Hello Kitty.

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ 50 cc kèm kiểu dáng đặc trưng của dòng xe này. Tại Nhật Bản, quốc gia này sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới, khiến các mẫu xe này khó đạt tiêu chuẩn. Tuy phiên bản 50 cc dừng sản xuất, các phiên bản 110 cc vẫn sẽ được sản xuất.

Giá bán hai phiên bản đặc biệt của Super Cub 50 không được công bố cụ thể, song có một số thông tin không chính thức cho rằng giá bán của cả hai ở khoảng 150 triệu đồng.

Yamaha NVX Doxou.

Một đơn vị khác cũng đã tung chương trình mua 1 xe tặng 1 xe, áp dụng với mẫu Yamaha NVX Doxou. Khi mua, đơn vị này sẽ tặng kèm một chiếc Yamaha Gear 125. Đáng chú ý, chỉ tới ngày thứ 2 áp dụng ưu đãi, đơn vị này đã bán hết số xe trong chương trình.

Doxou là phiên bản màu đặc biệt Yamaha áp dụng cho Exciter 150 và NVX thế hệ thứ nhất. Phiên bản này sử dụng chủ đạo tông màu xanh dương, kết hợp với các chi tiết màu đồng và đen. Doxou trong tiếng Nhật có nghĩa là "đi trước xu hướng".

Một số thông tin cho rằng đơn vị này rao bán Yamaha NVX Doxou với giá 60 triệu đồng, nhưng mẫu xe tay ga Yamaha Gear 125 tặng kèm cũng được đơn vị này niêm yết mức giá 34,5 triệu đồng.