SM-6 không chỉ tấn công tàu chiến mà còn bắn hạ Iskander-M và Zircon

Với tính đa năng của tên lửa SM-6, Mỹ đang chi 24,4 tỷ USD để tăng cường sản xuất loại đạn dẫn đường đặc biệt này.

Tập đoàn Raytheon của Mỹ đã nhận được hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD từ Lầu Năm Góc để sản xuất tên lửa phòng không SM-6. Loại đạn dẫn đường này không chỉ có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo và siêu thanh như Iskander-M và Zircon của Nga, mà còn đủ sức tấn công các mục tiêu trên mặt biển, chẳng hạn như tàu chiến.

Theo một tuyên bố từ RTX (công ty mẹ của Raytheon), đây là hợp đồng 5 năm với tùy chọn gia hạn thêm 2 năm. Thương vụ này dựa trên một thỏa thuận khung nhằm tăng cường sản xuất các loại tên lửa khác nhau, được ký kết vào đầu năm 2026.

Với động thái trên, Mỹ tiếp tục từng bước khẳng định kế hoạch tăng cường sản xuất tên lửa. Điều này rất quan trọng bởi vì những đơn đặt hàng chính thức mới đảm bảo đạt được sản lượng lớn hơn. Gần đây, Raytheon cũng nhận được một hợp đồng tương tự cho tên lửa AIM-120 .

Đối với SM-6, theo thỏa thuận được ký kết vào đầu tháng 2/2026, phía Mỹ muốn đạt sản lượng 500 quả đạn mỗi năm trong vòng 7 năm. Hiện tại con số hàng năm chỉ khoảng 125 đơn vị, và lượng dự trữ đã giảm đáng kể do chiến tranh ở Iran.

Tên lửa SM-6 là một nền tảng đa năng rất lợi hại.

Hơn nữa, bản thân tên lửa cũng rất đắt tiền, giá khởi điểm từ 5 - 6 triệu USD và có thể lên tới 10 - 17 triệu USD, tùy thuộc vào khách hàng, các tính năng và năm ký hợp đồng. Khách hàng cũng sẽ phải chờ đợi rất lâu để nhận được, vì thời gian sản xuất các linh kiện có thể lên đến 36 tháng.

SM-6 rất quan trọng vì nó đóng vai trò là một trong những phương tiện chính để phòng không và chống tên lửa cho các tàu chiến của Hải quân Mỹ. Theo các nguồn tin công khai, nó có thể đánh chặn mục tiêu khí động học, đạn đạo và siêu thanh ở khoảng cách hơn 240km.

Ngoài ra SM-6 cũng có khả năng tấn công mục tiêu trên đất liền và trên mặt đất ở tầm bắn lên đến 460km, như đã được chứng minh gần đây trong các cuộc tập trận.

Hơn nữa loại tên lửa này còn có thể được sử dụng không chỉ từ bệ phóng thẳng đứng trên tàu mà còn từ hệ thống Typhon đặt trên mặt đất.

Tên lửa SM-6 cũng là cơ sở cho AIM-174B - một tên lửa không đối không tầm xa dành cho tiêm kích hạm của Hải quân Mỹ, đóng vai trò là "cầu nối" dẫn đến việc sử dụng rộng rãi loại AIM-424 Malice.