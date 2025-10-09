Skoda không ngại cạnh tranh xe Trung Quốc, sẽ làm điều ‘chưa hãng xe châu Âu nào làm được’, mang cả xe điện mới nhất cho người Việt

Ngày 6/10 (giờ địa phương) ở CH Séc, các lãnh đạo của Skoda Auto, bao gồm ông Klaus Zellmer (Chủ tịch), Martin Jahn (thành viên Ban Giám đốc phụ trách Bán hàng và Tiếp thị), Andreas Dick (thành viên Ban Giám đốc phụ trách Sản xuất và Logistics), và TS. Johannes Neft (thành viên Ban Giám đốc phụ trách Kỹ thuật), cùng nhiều quan chức cấp cao khác đã có buổi tiếp xúc với truyền thông Việt Nam.

Tại buổi tiếp xúc này, các lãnh đạo của Skoda Auto đã có những chia sẻ đáng chú ý về sự phát triển của thương hiệu trong tương lai, áp lực trước sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các hãng xe Trung Quốc cũng như chiến lược thích ứng với nhu cầu xe xanh đang lên ở thị trường quốc tế nói chung và thị trường Việt Nam nói riêng.

Lãnh đạo Skoda chia sẻ với truyền thông chiến lược phát triển của hãng ở Việt Nam trong một sự kiện diễn ra ở CH Séc. Ảnh: Skoda

Skoda không ngán xe Trung Quốc

Xe Trung Quốc đang nở rộ trên toàn cầu. Đặc biệt, thời gian vừa qua, rất nhiều hãng xe lớn của Trung Quốc đã bắt đầu hiện diện ở Việt Nam và ồ ạt ra mắt xe mới. Nhưng Skoda tin rằng việc tập trung vào chất lượng và kỹ thuật sẽ mang lại sự khác biệt.

Theo hãng xe đến từ CH Séc, thị trường ô tô cũng giống như một môn thể thao, cần có thời gian tinh luyện thì mới có thể đi được dài lâu và có sức bền. Ngoài ra, cạnh tranh trên thị trường sẽ khuyến khích được tất cả doanh nghiệp phát triển. Sự cạnh tranh ấy sẽ giúp cho các bên tiến lên và cuối cùng khách hàng là người được lợi nhất khi có thể tiếp cận được các sản phẩm tốt nhất với giá phải chăng nhất.

Ông Klaus Zellmer - Chủ tịch hãng xe Skoda Auto. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường xe điện, Skoda cho biết sẽ không chỉ cạnh tranh bằng giá bán hấp dẫn mà còn khẳng định chất lượng thông qua kỹ thuật và R&D châu Âu. Ảnh: Skoda

Skoda tôn trọng xe Trung Quốc nói chung và xe điện Trung Quốc nói riêng, nhưng hãng cũng tự tin vào xe điện của mình. Hãng cho biết sẽ dồn sức, chí, lực để tốt hơn mỗi ngày.

Minh chứng là, xe điện Skoda hiện giờ đang đứng top 2 thị trường châu Âu. Châu Âu là một thị trường rất khó tính, do đó cũng là lời khẳng định vào chất lượng xe Skoda.

Hiện có khoảng 100 thương hiệu xe điện Trung Quốc, nhưng không phải hãng nào cũng có thể tồn tại trong 5 - 10 năm nữa. Đây cũng sẽ là một cái mối lo không nhỏ đối với người mua xe, bởi ô tô vốn là tài sản có giá trị lớn với người Việt, nhưng lại không biết hạng sẽ "đem con bỏ chợ" lúc nào. Trong khi đó, Skoda có di sản kéo dài 130 năm, giúp khách hàng yên tâm hơn khi chọn mua xe Skoda nói chung và xe điện Skoda nói riêng.

Skoda sẽ sớm phân phối xe điện Enyaq ở Việt Nam

Với riêng thị trường ô tô Việt Nam, Skoda cho biết xe xanh đang là xu hướng, đặc biệt là xe điện sẽ nở rộ. Do đó, hãng cũng nghiêm túc xem xét đưa xe điện về Việt Nam bên cạnh các mẫu xe xăng truyền thống.

Skoda Enyaq sẽ sớm được đưa về Việt Nam. Ảnh: Skoda

Tuy nhiên, mỗi hãng sẽ có chiến lược kinh doanh khác nhau. Skoda thừa nhận chưa đủ nguồn lực để xây dựng hệ thống trạm sạc rộng khắp. Do đó, hãng kỳ vọng Chính phủ Việt Nam có thể xây dựng những mạng lưới hệ thống trạm sạc rộng khắp cả nước để khuyến khích các hãng xe bên ngoài có thể nhìn thấy tiềm năng và đầu tư vào thị trường Việt Nam, trong đó có Skoda.

Hiện tại, Skoda chưa thể công bố một kế hoạch rõ ràng, nhưng hãng cũng xác định thời gian tới có thể phân phối mẫu xe điện Enyaq ở Việt Nam. Mẫu xe này đã được giới thiệu tới người Việt thông qua Vietnam Motor Show 2024 cũng như được bắt gặp tại trung tâm kiểm định khí thải, song chưa mở bán chính thức. Ngoài ra, Skoda chuẩn bị giới thiệu một số mẫu xe điện hoàn toàn mới trên toàn cầu, trong đó sẽ có những mẫu xe được đưa về Việt Nam.

Skoda sẽ trở thành tên tuổi lớn ở Việt Nam

Mặc dù là thương hiệu châu Âu, trước đó, ông Zellmer từng chia sẻ với tạp chí Monocle của Anh rằng: "Tập trung hoàn toàn vào châu Âu không phải là một chiến lược thông minh. Nó giống như đứng trên một chân. Nếu cái chân đó bắt đầu rung chuyển, bạn có thể sẽ ngã. Là một thương hiệu toàn cầu, chúng tôi cần phải đứng trên hai chân".

Hãng đã mất một trong những thị trường lớn do những biến động quốc tế. Tuy nhiên, việc vào thị trường Việt Nam năm 2023, sản xuất ở Ấn Độ từ 2000 đã giúp hãng thu hồi tổn thất và đa dạng hóa. "Chúng tôi đang tập trung vào Đông Nam Á, Trung Đông và Ấn Độ. Chúng tôi thấy rằng có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ ở những nơi này", ông Zellmer cho hay.

Các lãnh đạo Skoda Auto cùng các đại diện truyền thông Việt Nam trong buổi gặp mặt. Tại đây, Skoda khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường rất quan trọng với hãng. Ảnh: Skoda

Do đó, Skoda đang có chiến lược đầu tư bài bản vào Việt Nam. Giờ có thể coi là thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa để hãng có thể bung hết sức tại Việt Nam, thậm chí coi đây là thị trường chiến lược để tiếp cận toàn bộ thị trường Đông Nam Á.

Lý do Skoda chọn Việt Nam để trở thành cánh cửa bước vào Đông Nam Á mà không phải một quốc gia nào có là bởi nhiều lý do. Thứ nhất, sự tương đồng giữa văn hóa Việt Nam - CH Séc từ quá khứ đến hiện tại. Hai bên đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025).

Thứ hai, thị trường Việt Nam có ưu thế về quy mô dân số song tỉ lệ sử dụng ô tô còn khá thấp. Do đó, có nhiều dư địa để tiếp nhận nhiều hãng xe khác nhau, không chỉ Skoda.

Thứ ba, trong 130 năm hình thành và phát triển, một bộ phận khách mua xe Skoda không nhỏ đến từ cộng đồng Việt kiều ở CH Séc. Theo hãng, cộng đồng người Việt là cộng đồng thiểu số thứ ba ở Séc, sau Slovakia và Ukraine, chiếm tới khoảng 9,9% dân số ở quốc gia này. Có thể nói, thương hiệu Skoda có độ nhận diện cao với cộng đồng Việt kiều, người Việt ở nước ngoài. Khi trở về Việt Nam, những người này sẽ trở thành nhóm khách tiềm năng của Skoda, khi họ đã quen và tin tưởng vào thương hiệu.

Giải "Xe được yêu thích của năm" của Car Choice Awards 2025 là một trong những minh chứng cho sự đón nhận của người tiêu dùng Việt với xe Skoda. Ảnh: BCA/CCA

Để chinh phục người Việt, Skoda cũng đã nghiên cứu thị trường khá kỹ và tập trung vào những yếu tố cốt lõi có thể thuyết phục người tiêu dùng. Đầu tiên là thiết kế, người Việt mua xe bằng mắt nên đây sẽ là yếu tố quyết định không nhỏ. Thứ hai là chất lượng châu Âu. Thứ ba là tính năng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Skoda tin rằng, khi hãng mang đến những chiếc xe châu Âu với giá dễ tiếp cận - điều chưa hãng xe châu Âu nào làm được ở Việt Nam, người Việt sẽ dễ dàng đón nhận.

Ngoài ra, một yếu tố khác khiến Skoda rất tin tưởng vào khả năng chinh phục thị trường Việt Nam là mối quan hệ hợp tác với Tập đoàn Thành Công. Với một tập đoàn đã quá hiểu người Việt, Skoda đang dần dần xây dựng một mạng lưới đại lý rộng khắp. Hiện tại, Skoda có 15 đại lý ở Việt Nam. Con số này sẽ tăng lên 20, tiến tới 50 đại lý trong tương lai gần.

Hệ thống đại lý này sẽ là bệ đỡ cho kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm của Skoda ở Việt Nam. Hãng cho biết, trong tương lai gần, Skoda sẽ nâng cấp những sản phẩm đã có mặt ở Việt Nam.

Showroom trải nghiệm Skoda Việt Nam ở phố Liễu Giai, Hà Nội. Quy mô showroom Skoda ở Việt Nam sẽ sớm lên tới 50 đại lý. Ảnh: Skoda

Đáng chú ý hơn cả, các lãnh đạo Skoda tự tin tuyên bố trong tương lai, người Việt có nhu cầu gì Skoda cũng sẽ có xe đáp ứng được điều đó. Trong đó, hai sản phẩm thế mạnh được sản xuất trong nước là Slavia và Kushaq, cũng sẽ là đòn bẩy để hãng xuất khẩu ra toàn khu vực.

Ngoài ra, hãng cũng phân phối những mẫu xe được nhập khẩu trực tiếp từ CH Séc như Kodiaq, Karoq, sắp tới sẽ bổ sung sedan Superb ở hạng D, mẫu hiệu năng cao Octavia và đặc biệt là mẫu xe điện Enyaq cùng một mẫu xe toàn cầu. Dù chưa tiết lộ đây là xe gì, nhưng xét với việc hãng muốn bán những chiếc xe châu Âu dễ tiếp cận với người Việt, không loại trừ khả năng đó là SUV điện cỡ A Epiq, được kỳ vọng sẽ là một trong những mẫu xe điện rẻ nhất ở châu Âu.

Hành trình "Từ Độc lập tới Thống nhất" đã chứng tỏ khả năng của những chiếc xe Skoda qua nhiều cung đường ở Việt Nam. "Đi bất kỳ kiểu đường nào cũng có chế độ phù hợp, tôi lái rất tự tin, coi chiếc xe như văn phòng di động, lái xe 500 - 600 km/ngày chỉ như đi uống cà phê ngoài phố", chuyên gia Dương Quang phát biểu trong chương trình Trên Ghế. Ảnh: AP Team

Mục tiêu của Skoda là trong 2025 là bán ra 1 triệu xe, sau khi đã cán qua cột mốc quan trọng là trở thành hãng xe bán chạy thứ ba của châu Âu. Điều này, kết hợp với thị trường Việt Nam và Đông Nam Á, Skoda tự tin có thể trở thành một trong những thương hiệu có doanh số và lợi nhuận tốt nhất trong tập đoàn Volkswagen.