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Siu Black cảm ơn một đàn em ở Mỹ

Tùng Ninh
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"Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Thúy Nga ở Mỹ" – Siu Black nói.

Mới đây, ca sĩ Siu Black đã đăng tải video gửi lời cảm ơn đến danh hài Thúy Nga sau khi được đàn em ở Mỹ quan tâm, động viên và gửi quà chăm sóc sức khỏe.

Siu Black cảm ơn một đàn em ở Mỹ - Ảnh 1.

Siu Black

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, trước đó Thúy Nga đã gửi tặng cô một số sản phẩm hỗ trợ sức khỏe. Sau thời gian sử dụng, Siu Black cho biết bản thân cảm nhận được những thay đổi tích cực nên chủ động nhờ Thúy Nga mua thêm.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Thúy Nga ở Mỹ. Đợt trước Thúy Nga có gửi tặng tôi một hộp collagen để cải thiện da dẻ, sau đó tặng thêm một hộp hỗ trợ xương khớp. Tôi dùng xong thấy tốt nên có nói chuyện với Thúy Nga và nhờ mua thêm hai hộp để tiếp tục sử dụng.

Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là sức khỏe vì không còn được như ngày xưa nữa. Hồi trước không cần dùng gì vẫn khỏe, còn bây giờ phải nhờ thêm các sản phẩm hỗ trợ. Tôi thấy sức khỏe của mình có cải thiện", Siu Black chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho biết thời tiết lạnh ở Tây Nguyên khiến cô thường xuyên bị đau nhức xương khớp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng này đã giảm bớt, việc đi lại cũng thuận tiện hơn.

"Tôi sống ở Tây Nguyên, không khí lạnh nên nhiều lúc đau nhức xương khớp. Bây giờ tôi có thể lên xuống cầu thang bình thường, không còn đau nhức nhiều như trước. Da dẻ cũng cải thiện hơn. Nhiều người gặp còn hỏi tôi dùng loại kem gì, nhưng thật ra tôi rất ít bôi kem, chỉ muốn chăm sóc sức khỏe từ bên trong", cô nói.

Siu Black cảm ơn một đàn em ở Mỹ - Ảnh 2.

Hiện Siu Black sống bình yên tại quê nhà Kon Tum cùng gia đình. Từ đầu năm 2026, nữ ca sĩ phải điều trị suy thận và duy trì chạy thận định kỳ. Thể trạng của cô vẫn còn gầy, sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục. Trong cuộc sống hằng ngày, chồng là người luôn ở bên chăm sóc, chuẩn bị chế độ dinh dưỡng phù hợp để cô điều trị bệnh.

Dù gặp nhiều khó khăn về sức khỏe, Siu Black vẫn giữ tinh thần lạc quan. Thời gian gần đây, khi sức khỏe ổn định hơn, nữ ca sĩ đã dần trở lại với âm nhạc, tham gia một số chương trình và đêm diễn phù hợp với thể trạng. Mỗi lần xuất hiện, giọng ca Ly cà phê Ban Mê đều nhận được sự động viên, yêu mến từ khán giả và đồng nghiệp.

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Tags

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Siu Black

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