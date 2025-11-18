Sinh viên Phenikaa đã đang sử dụng xe điện, "hiến kế" để phủ xanh giao thông Việt Nam

Chương trình Green Voices 2025, do VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tổ chức với VinFast đồng hành trong vai trò đối tác giáo dục chiến lược, tiếp tục trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình truyền cảm hứng chuyển đổi xanh. Chủ đề năm nay tập trung vào câu hỏi đầy thách thức mà cũng rất đời thường: làm sao thuyết phục một người vẫn còn e ngại về xe điện.

Trong buổi hùng biện tiếp theo diễn ra tại Đại học Phenikaa, không khí tại hội trường trở nên náo nhiệt ngay từ những phút đầu, khi sinh viên từ nhiều khoa khác nhau, từ Dược, Du lịch đến các ngành khoa học xã hội, lần lượt bước lên sân khấu để chia sẻ góc nhìn về giao thông xanh. Những tiếng ho khan giữa dòng xe kẹt cứng, câu hỏi đầy day dứt về điều lãng phí nhất trong một ngày ở Hà Nội hay câu chuyện chiếc Nokia 1280 từng bị chê vì phải sạc liên tục đã mở đầu cho loạt bài hùng biện giàu cảm xúc.

Tám phần thi, gồm năm đội thi đôi và ba thí sinh thi đơn, đã mang đến tám cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau về những nỗi lo mà người dùng còn dành cho xe điện. Dù mỗi thí sinh chọn một cách kể chuyện riêng, điểm chung là tất cả đều dựa trên dữ liệu, trải nghiệm cá nhân và các phép so sánh trực quan để làm rõ lợi ích của phương tiện xanh.

Nhưng không chỉ 8 đội thi hùng biện mới có thể chia sẻ các góc nhìn về xe điện: những sinh viên Đại học Phenikaa theo dõi chương trình cũng mang tới những góc nhìn chân thực. “Với em, là một sinh vien, thì em thấy khả năng tiết kiệm chi phí của xe điện thực sự hữu ích”, bạn Nguyễn Minh Trung, đang theo học Luật Kinh tế tại Đại học Phenikaa, chia sẻ. “Với nguồn vốn có hạn, xe điện có thể giúp em sử dụng tiền nhiên liệu, tiền bảo dưỡng xe vào việc học hành”.

Bạn Nguyễn Minh Trung, đang theo học Luật Kinh tế tại Đại học Phenikaa - Ảnh: Phạm Hoàng.

Tận dụng kiến thức được học trên ghế nhà trường, bạn Nguyễn Minh Trung đưa ra một số phương án giúp “phủ xanh” đường phố. “Những chương trình hùng biện như thế này, và việc liên kết với doanh nghiệp xe điện có thể tạo ra những lợi ích truyền thông, hướng tới sinh viên chúng em”, bạn Trung nhận định. “Ngoài ra, các hãng có thể cung cấp những chương trình trợ giá, để giúp sinh viên đổi từ xe xăng sang xe điện”.

Nhưng trong số những bạn sinh viên chăm chú theo dõi màn hùng biện trên sân khấu, có người đã không cần phải thuyết phục nữa rồi: bạn Nguyễn Thành Trung, theo học ngành Công nghệ Thông tin đã đang sử dụng xe điện, song song với một chiếc xe xăng.

Bạn Nguyễn Thành Trung, theo học ngành Công nghệ Thông tin, Đại học Phenikaa - Ảnh: Phạm Hoàng.

Cùng lúc sử dụng cả hai loại xe, bạn Thành Trung có thể nhận thấy rõ những lợi ích mà xe điện mang lại. “Đầu tiên, phải nói tới khả năng tiết kiệm chi phí nhiên liệu. Thứ hai, với số cổng sạc dày như hiện tại, em không còn quá lo lắng về việc sạc xe”, Thành Trung chia sẻ.

“Có điều, em vẫn hơi lười sạc thôi”, em nói thêm. “Em nghĩ nếu có thể thay pin mà chạy được luôn, thì xe điện sẽ tiện hơn rất nhiều”. Và những gì em Thành Trung mong muốn sẽ sớm trở thành hiện thực: dự kiến, VinFast sẽ lắp đặt 1.000 trạm đổi pin đầu tiên vào tháng 10/2025, hướng tới mục tiêu 50.000 trạm vào cuối năm nay. Cơ sở hạ tầng đang từng bước đáp ứng cho quá trình chuyển đổi xanh đang diễn ra ngày một nhanh chóng.

Cuối sự kiện, khi các màn hùng biện kết thúc và những cái tên xuất sắc được xướng lên trên sân khấu. Giải thưởng giá trị đã được trao tới tay đội thi xuất sắc nhất: Giải nhất trị giá 2.000.000 VND đã được trao cho bạn Tàm Thu Diệu và Bòng Kim Thanh; Giải nhì trị giá 1.000.000 VND đã được trao cho hai bạn Nguyễn Đan Huy và Vũ Khánh Linh.

Quán quân của cuộc thi Green Voices tại Đại học Phenikaa - Ảnh: Phạm Hoàng.

Ngoài ra, cuộc thi còn dành ra những phần quà giá trị khác cho màn chung kết online: với 2 giải khuyến khích trị giá 2.000.000 VND, và giải nhất là một xe máy điện Xe máy điện Evo Grand Lite.

Cuộc thi Green Voices vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện tại một số điểm trường nữa, trước khi chính thức khép lại bằng một màn chung kết hoành tráng. Các bạn nhớ đón xem nhé!

