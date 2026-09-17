Sinh viên bay máy bay đi học thay vì thuê nhà: Mỗi tháng tốn 22 triệu, tính cả năm vẫn tiết kiệm gần 290 triệu đồng

Thay vì thuê nhà gần trường, một nam sinh chọn bay máy bay hàng tuần để đi học và nhận ra cách này giúp tiết kiệm một khoản tiền đáng kể.

Với nhiều sinh viên, việc đi học thường chỉ xoay quanh vài lựa chọn quen thuộc như ở ký túc xá, thuê trọ gần trường hoặc đi lại bằng phương tiện công cộng. Thế nhưng Tim Chen, một sinh viên tại Canada, từng chọn một cách hoàn toàn khác. Hai lần mỗi tuần, nam sinh bay máy bay đến trường rồi trở về nhà trong ngày vì nhận ra tiền vé vẫn rẻ hơn đáng kể so với tiền thuê nhà.

Tim khi đó là sinh viên ngành Nghệ thuật tại Đại học British Columbia (UBC). Nhà của cậu ở Calgary, trong khi trường nằm tại Vancouver, cách nhau khoảng 1.000 km. Sau khi trả lại căn hộ ở Vancouver để về Calgary trong kỳ nghỉ, Tim bất ngờ khi nhận ra giá thuê nhà đã tăng mạnh. Thay vì thuê một căn hộ mới, cậu quyết định ở cùng bố mẹ tại Calgary và bay tới Vancouver vào những ngày có lớp.

Vào thời điểm câu chuyện được chia sẻ vào tháng 2/2024, Tim chỉ còn hai môn học có lịch học trực tiếp mỗi tuần, vào thứ Ba và thứ Năm. Vào những ngày này, nam sinh bay từ Calgary đến Vancouver vào buổi sáng, tới trường học khoảng 3 tiếng rồi quay trở lại sân bay để bay về nhà trong ngày.

Tim Chen từng bay từ Calgary đến Vancouver hai lần mỗi tuần để tham gia các buổi học tại Đại học British Columbia (Ảnh: CTV News)

Điều khiến lựa chọn này gây chú ý nằm ở bài toán tiền bạc. Tim cho biết mỗi chuyến bay khứ hồi có giá khoảng 150 CAD, tương đương khoảng 2,8 triệu đồng. Với hai chuyến mỗi tuần, chi phí đi lại của cậu vào khoảng 1.200 CAD mỗi tháng, tương đương khoảng 22 triệu đồng.

Nghe qua, đây rõ ràng không phải một cách đi học tiết kiệm nếu chỉ nhìn vào tiền vé máy bay. Tuy nhiên, Tim không so sánh khoản tiền này với xe buýt hay các phương tiện công cộng. Cậu đặt nó cạnh chi phí thuê một căn hộ tại Vancouver.

Thời điểm đó, Tim cho biết nếu thuê nhà ở Vancouver, cậu có thể phải trả khoảng 2.500 CAD mỗi tháng, tương đương khoảng 46 triệu đồng. Như vậy, tiền máy bay hàng tháng chỉ bằng chưa đến một nửa tiền thuê nhà.

Nếu lấy mức chênh lệch khoảng 1.300 CAD mỗi tháng, tương đương hơn 24 triệu đồng, thì trong một năm khoản tiết kiệm có thể lên tới khoảng 15.600 CAD, tương đương gần 290 triệu đồng. Đây là lý do Tim cho rằng việc bay máy bay đi học vẫn có thể hợp lý về mặt tài chính trong hoàn cảnh của mình.

Trước đó, Tim từng thuê nhà tại Vancouver trong thời gian học ở UBC. Sau khi về Calgary trong một kỳ nghỉ, cậu quyết định không tiếp tục giữ căn hộ cũ. Khi tìm chỗ ở mới để quay lại trường, nam sinh bất ngờ trước mức giá thuê khoảng 2.500 CAD mỗi tháng.

Tim chia sẻ với CTV News rằng cậu không nghĩ khoản tiền này là lựa chọn khả thi. Trong lúc tìm cách giải quyết, nam sinh nhìn thấy giá vé máy bay giữa Calgary và Vancouver và bắt đầu tính toán. Nếu có thể sống tại nhà bố mẹ, cậu chỉ cần trả tiền cho những ngày thực sự phải tới trường.

Mỗi chuyến bay khứ hồi của Tim có giá khoảng 150 CAD, trong khi tiền thuê một căn hộ tại Vancouver thời điểm đó được cậu ước tính khoảng 2.500 CAD mỗi tháng (Ảnh: CTV News)

Từ đó, Tim trở thành một “super commuter”, thuật ngữ dùng để chỉ những người di chuyển quãng đường rất xa để đi học hoặc đi làm thay vì chuyển đến sống gần nơi học tập, làm việc. Trong bài đăng trên Reddit được chia sẻ vào tháng 2/2024, Tim cho biết riêng trong tháng đầu tiên, cậu đã thực hiện 7 chuyến bay khứ hồi giữa Calgary và Vancouver.

Một yếu tố khiến cách đi học này khả thi là nhà Tim ở Calgary khá thuận tiện cho việc ra sân bay. Cậu cũng cho biết mình thường chỉ mang theo một chiếc balô khi tới trường. Với thời gian trên máy bay, nam sinh thậm chí có thể tranh thủ học bài.

Câu chuyện của Tim sau đó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một số người bất ngờ trước việc một sinh viên sẵn sàng bay qua lại giữa hai thành phố để tránh tiền thuê nhà. Tuy nhiên, cũng có ý kiến chỉ ra rằng phép tính này phụ thuộc rất lớn vào việc Tim có sẵn chỗ ở tại Calgary và không phải trả tiền thuê nhà tại đây.

Nếu đang cân nhắc thuê nhà khi đi học, nên tính thế nào?

Trường hợp của Tim cho thấy tiền thuê nhà chỉ là một phần trong tổng chi phí để duy trì việc học ở một thành phố khác. Với sinh viên đang đứng trước lựa chọn thuê trọ, ở ký túc xá hay tiếp tục đi lại từ nhà, có thể thử tính toàn bộ các khoản trong cùng một khoảng thời gian trước khi đưa ra quyết định.

1. Cộng tất cả chi phí thay vì chỉ nhìn tiền phòng

Một căn phòng 8 triệu đồng mỗi tháng không có nghĩa tổng chi phí chỗ ở chỉ là 8 triệu. Tiền điện, nước, Internet, phí dịch vụ, gửi xe và một số khoản sinh hoạt khác có thể khiến số tiền thực tế cao hơn đáng kể. Nên tính tổng chi phí cố định mỗi tháng rồi mới so sánh với các phương án khác.

2. Xem lịch học trước khi quyết định thuê nhà

Số ngày phải có mặt trực tiếp tại trường là một yếu tố đáng tính. Nếu lịch học chỉ tập trung vài ngày mỗi tuần, sinh viên có thể cân nhắc nhiều phương án khác nhau như ở nhà người thân, thuê chỗ ở ngắn hạn hoặc đi lại từ nơi ở hiện tại. Ngược lại, nếu phải tới trường gần như mỗi ngày, thời gian và chi phí di chuyển có thể khiến phương án này không còn phù hợp.

3. Tính cả tiền và thời gian di chuyển

Chi phí đi lại không chỉ nằm ở giá vé. Một hành trình dài còn tiêu tốn thời gian, công sức và có thể phát sinh thêm tiền ăn uống hoặc phương tiện kết nối. Khi so sánh với tiền thuê nhà, nên tính cả số giờ di chuyển mỗi tuần để tránh chọn một phương án rẻ hơn trên giấy nhưng quá tốn thời gian trong thực tế.

4. Đặt các phương án lên cùng một mốc thời gian

Cách dễ nhất để nhìn ra sự khác biệt là tính tổng chi phí trong 6 tháng hoặc một năm. Khi đó, tiền thuê nhà, chi phí đi lại, tiền điện nước và các khoản phát sinh đều được đặt lên cùng một mặt bằng. Đây cũng là cách Tim đã dùng khi so sánh chi phí bay hàng tháng với tiền thuê căn hộ tại Vancouver.

Theo CTV News