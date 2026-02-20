Sinh vật dài ngoằng bất ngờ trồi lên giữa bãi tắm đông nghịt, cơ quan chức năng nói: "Đây là việc hiếm"

Sinh vật dài ngoằng bất ngờ trồi lên từ biển giữa bãi tắm

Theo Line, sự xuất hiện của sinh vật này xảy ra vào sáng 13/2/2026 tại khu vực Na Jomtien, thuộc thành phố du lịch nổi tiếng Pattaya, tỉnh Chonburi, Thái Lan. Thời điểm này, bãi biển đón lượng lớn khách du lịch đang tắm và vui chơi sát mép nước.

Sự xuất hiện của sinh vật này xảy ra vào thời điểm bãi biển đón lượng lớn khách du lịch đang tắm và vui chơi sát mép nước. (Ảnh: Line)

Theo các nhân chứng được báo địa phương ghi nhận, một con trăn bất ngờ trồi lên khỏi mặt biển, phần thân dài nổi rõ trên làn nước trước khi di chuyển dần vào gần bờ. Cảnh tượng hiếm gặp khiến nhiều người ban đầu không tin vào mắt mình. Chỉ đến khi con vật tiến sát khu vực đông người, tiếng la hét mới đồng loạt vang lên.

Một số du khách vội vàng bế trẻ nhỏ chạy lên bãi cát, người khác bỏ lại dép và đồ đạc để tránh xa. Trong vài phút ngắn ngủi, bãi tắm vốn nhộn nhịp trở nên hỗn loạn.

May mắn, không có trường hợp nào bị thương.

Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc

Theo thông tin từ các báo địa phương như The Pattaya News và Pattaya Mail, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng khu vực Jomtien đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Khu vực xung quanh được phong tỏa tạm thời để đảm bảo an toàn cho du khách. Các cán bộ cứu hộ tiếp cận con trăn một cách thận trọng, sử dụng dụng cụ chuyên dụng để khống chế. Toàn bộ quá trình diễn ra trong sự giám sát chặt chẽ, nhằm tránh gây nguy hiểm cho người dân cũng như không làm tổn hại đến con vật.

Các cán bộ cứu hộ tiếp cận con trăn một cách thận trọng, sử dụng dụng cụ chuyên dụng để khống chế. (Ảnh: Line)

Hình ảnh được chia sẻ cho thấy con trăn có kích thước khá lớn, thân dài và khỏe. Sau khi được kiểm soát, con vật được đưa khỏi bãi biển và thả về môi trường tự nhiên phù hợp.

Trang Facebook chính thức của lực lượng thực thi pháp luật thành phố Pattaya cũng đăng tải hình ảnh vụ việc với dòng chú thích gây chú ý, thu hút hàng nghìn lượt bình luận chỉ sau thời gian ngắn.

Vì sao trăn có thể xuất hiện từ biển?

Đại diện cơ quan chức năng cho biết đây là tình huống hiếm gặp nhưng không hoàn toàn bất thường. Theo phân tích ban đầu được trích dẫn trên Pattaya Mail, động vật hoang dã đôi khi có thể di chuyển ra khu vực ven biển do biến động môi trường hoặc thay đổi dòng chảy.

Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng con vật có thể là trăn Miến Điện – loài phổ biến tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa đưa ra xác nhận chính thức về chủng loài.

Đại diện cơ quan chức năng cho biết đây là tình huống hiếm gặp nhưng không hoàn toàn bất thường. (Ảnh: Line)

Giới chức Pattaya nhấn mạnh rằng khi gặp các tình huống tương tự, du khách nên giữ bình tĩnh, không tự ý tiếp cận động vật hoang dã và nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ.

Chỉ ít phút sau khi con trăn được đưa đi, trật tự tại bãi biển được lập lại. Hoạt động du lịch nhanh chóng trở lại bình thường. Tuy nhiên, với nhiều người có mặt sáng hôm đó, khoảnh khắc "sinh vật dài ngoằng trồi lên giữa bãi tắm" có lẽ sẽ trở thành ký ức khó quên trong chuyến nghỉ dưỡng tại Pattaya.

Theo Line, The Pattaya News, Pattaya Mail