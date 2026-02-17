Nàng dâu bị đuổi khỏi nhà mùng 2 Tết, vừa qua 3 ngày chồng đã gọi về cứu mẹ và cái kết không ai ngờ

Nàng dâu và trận đòn bằng chổi ngày mùng 2

Không khí Tết ở Tây An, Trung Quốc những ngày giáp năm mới vốn náo nhiệt, mùi thịt bò, thịt cừu ngâm bánh mì hòa lẫn tiếng pháo lác đác trong gió lạnh. Thế nhưng với nàng dâu Thục Quyên (tên nhân vật đã thay đổi), mùng 2 Tết năm ấy lại là một ký ức khó quên.

Nguyên nhân bắt đầu từ một chiếc áo len cashmere. Trước Tết, cô tăng ca nửa tháng, dùng tiền thưởng mua tặng mẹ ruột vốn đang bị viêm khớp, sống trong căn nhà cũ ẩm lạnh một chiếc áo ấm. Món quà chưa kịp cất đi thì bị mẹ chồng phát hiện.

Từ vài câu trách móc "chỉ biết lo cho nhà ngoại", cuộc tranh cãi nhanh chóng leo thang. Khi Thục Quyên buột miệng nói: "Tiền con kiếm, mua cho mẹ con cái áo thì sao?", mẹ chồng lập tức nổi giận, cầm cây chổi sau cửa lao tới đánh.

Điều khiến cô tổn thương hơn cả không phải vết thương ở cánh tay, mà là sự im lặng của chồng đang đứng ngay cạnh, môi mấp máy nhưng không thốt nổi một lời bênh vực.

Trong tiếng mắng "có giỏi thì đừng quay về", Thục Quyên khoác áo chạy ra khỏi nhà. Đêm ấy, cô co ro trong một khách sạn nhỏ gần ga tàu, nghĩ về sáu năm hôn nhân mà mình từng cố vun vén.

Nàng dâu bị đuổi khỏi nhà mùng 2 Tết vì mua quà tặng mẹ ruột. (Ảnh: Sohu)

Cuộc gọi cấp cứu và màn kịch trong phòng bệnh

Rạng sáng mùng 5, khi trời chưa kịp sáng rõ, điện thoại của cô đổ chuông liên hồi. Ở đầu dây bên kia, chồng cô hoảng loạn thông báo rằng mẹ bị bệnh tim tái phát, phải mổ gấp, cần đóng ngay 15 vạn tệ.

Trong túi xách của Thục Quyên có một tấm thẻ ngân hàng chứa 16,8 vạn là số tiền cô âm thầm dành dụm suốt nhiều năm, coi như "đường lui" cho mình. Câu hỏi "tại sao tôi phải đưa?" lởn vởn trong đầu, nhưng cuối cùng cô vẫn lên đường tới bệnh viện.

Thế nhưng khi đẩy cửa phòng bệnh, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ bởi mẹ chồng ngồi dựa trên giường, tay cầm bánh hồng khô ăn ngon lành, sắc mặt hồng hào. Bên cạnh, bác sĩ mặc áo blouse trắng nghiêm giọng cảnh cáo gia đình về hành vi "giả bệnh, gây rối trật tự y tế", thậm chí có thể bị báo công an.

Bị phát hiện, mẹ chồng lập tức quỳ xuống ôm chân con dâu khóc lóc, thừa nhận tất cả chỉ là màn kịch nhằm vay tiền. Số tiền 15 vạn ấy không phải để chữa bệnh, mà để đủ sính lễ 18,8 vạn cho em trai kết hôn.

Ở cuối hành lang, chồng cô đứng lặng, tay cầm xấp hóa đơn chưa thanh toán. Trên tivi treo tường, vở Tần kịch "Tam Nương dạy con" vang lên những câu hát về lòng mẹ và chữ hiếu.

Giữa khung cảnh ấy, Thục Quyên chậm rãi gỡ tay mẹ chồng khỏi chân mình, nhìn về phía người đàn ông từng hứa bảo vệ cô suốt đời. Sau tất cả, điều khiến cô lạnh lòng không chỉ là màn kịch vay tiền, mà là câu hỏi lớn hơn về niềm tin và ranh giới trong hôn nhân.

Câu chuyện khép lại bằng một câu hỏi cô dành cho chồng: "Vở kịch này… diễn đến hồi nào rồi?"

Theo Sohu