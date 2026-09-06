Sinh vật bí ẩn lao tới cắn người giữa trung tâm thành phố, cảnh sát dùng cả drone tìm kiếm nhưng vô vọng

Một người đàn ông tại Mỹ bị một động vật hoang dã chưa xác định tấn công tại bãi đỗ xe vào ngày 30/8.

Đoạn video cho thấy khoảnh khắc người đàn ông chạm trán một con vật có biểu hiện hung dữ tại bãi đỗ xe trong thành phố. Khi anh đang đứng bên ngoài một chiếc xe tải U-Haul thì con vật nhỏ bất ngờ lao tới rồi cắn chặt vào chân người đàn ông. Nạn nhân hoảng loạn tìm cách chống trả.

Giới chức địa phương cho biết, hiện chưa thể xác định chính xác loài động vật gây ra vụ việc. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng thủ phạm có thể là một con cáo xám hoặc chồn fisher.

Hình ảnh ghi lại sự việc

“Chúng tôi cho rằng nhiều khả năng đó là cáo xám hoặc chồn fisher”, Cảnh sát trưởng Phillip Roberts nói.

Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm con vật trên mặt đất và sử dụng cả máy bay không người lái (drone) để hỗ trợ. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng con vật có thể đã chết. Theo ông Roberts, cơ quan quản lý động vật hoang dã và thủy sản cảnh báo việc bẫy một con vật mắc bệnh dại là rất khó bởi chúng không bị thu hút bởi thức ăn như bình thường.

“Chúng không hành động một cách bình thường như những con vật khác. Chúng tôi đang chờ xem liệu con vật có xuất hiện trở lại hay không, nhưng cũng có khả năng nó đã chết vào thời điểm này”, ông Roberts nói.

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp duy nhất xảy ra trong khu vực. Cảnh sát cho biết đã ghi nhận tổng cộng 3 vụ việc liên quan đến động vật trong tuần này.

“Hai vụ còn lại xảy ra chỉ cách đó vài trăm mét, tại một khách sạn Marriott và bãi đỗ xe. Cả hai vụ đều xảy ra khi con vật bất ngờ xuất hiện từ khu vực có cây cối, tương tự vụ việc tại U-Haul”, Cảnh sát trưởng Roberts cho biết.

Theo cảnh sát, người đàn ông trong vụ việc đầu tiên không bị thương nghiêm trọng và đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Nguồn: 7News