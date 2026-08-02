Sinh con xong, con dâu nhất quyết đòi ở cữ với mẹ chồng, và đây là cái kết

Đến mẹ đẻ của cô còn bất ngờ trước quyết định này.

Giữa không ít câu chuyện về mẹ chồng - nàng dâu còn nhiều khoảng cách, chia sẻ của Phạm Trang (kênh Tiktok: Gia Đình Chang Anh) lại khiến nhiều người chú ý. Không hề dè dặt hay ngại ngùng trước mẹ chồng, Trang còn rất thoải mái khi làm dâu, sống chung với mẹ chồng và kể những câu chuyện thường nhật của gia đình.

Nhất là khi cô chia sẻ quyết định ở cữ với mẹ chồng sau khi sinh con đầu lòng. Lựa chọn này không chỉ khiến mẹ ruột bất ngờ mà còn mở ra những ngày ở cữ đầy ấm áp, nơi hai bà thông gia cùng nhau chăm cháu, tôn trọng sự khác biệt và dần trở nên thân thiết như chị em.

Quyết định ở cữ với mẹ chồng khiến mẹ đẻ cũng phải bất ngờ

Sau khi sinh con đầu lòng, Trang tiếp tục đưa ra một quyết định khiến nhiều người ngạc nhiên: Cô không về nhà ngoại ở cữ, mà chọn ở lại nhà mẹ chồng.

"Lúc ấy mình nói với mẹ đẻ là sinh bé xong sẽ về nhà chồng ở cữ, mẹ mình cũng ngạc nhiên. Mẹ bảo chưa thấy ai như con, người ta đẻ xong chỉ muốn về nhà mẹ đẻ, còn con lại đòi về nhà chồng".

Nhưng với Trang, đó là quyết định đã được cân nhắc rất kỹ. "Con hiểu gia đình chồng như thế nào, ở nhà chồng con thấy rất thoải mái".

Mẹ chồng của Trang

Trong thời gian ở cữ, mẹ chồng - mẹ đẻ thân nhau như hai chị em

Trong thời gian này, mẹ chồng đảm nhận việc cơm nước, còn mẹ đẻ của Trang cũng lên phụ chăm cháu. Hai bà thông gia nhanh chóng trở nên thân thiết.

Khi cháu cứng cáp hơn, bà ngoại về lại quê nhưng cũng nhắn gửi: "Lúc mới đầu, mà gia đình tôi gặp gia đình nhà trai, tôi thấy hai vợ chồng anh chị phúc hậu. Đầu tiên tôi chưa ưng nhưng khi thấy hai vợ chồng anh chị sui là ưng gả con gái luôn. Rồi khi lên đây ở để chăm cháu ngoại, sau đó về quê, mà tôi nhớ cháu một phần mà nhớ cả chị sui nữa".

Mẹ chồng và mẹ đẻ của Trang, hai bà thân thiết như hai chị em.

Trong thời gian ở cữ, mẹ đẻ và mẹ chồng của Trang có đôi chút khác biệt trong quan điểm chăm sóc mẹ bỉm sau sinh. Nếu mẹ đẻ vẫn giữ nếp kiêng cữ truyền thống, thì mẹ chồng lại có suy nghĩ hiện đại hơn, không ép con dâu phải kiêng khem quá nhiều. Dù vậy, cả hai luôn tôn trọng ý kiến của nhau để giữ không khí gia đình hòa thuận.

"Tôi không có bắt ép kiêng cữ, không gì hết trơn. Tự nó phải biết nó cần làm cái gì. Nhưng ví dụ tôi bảo nó cứ ăn cái, cái kia đi không sao đâu, cứ ăn đại đi thì chị sui nhìn nó một cái là nó không dám ăn. Thế là tôi cũng thôi luôn, chứ không nói gì, nên mọi chuyện cũng êm.

Chị sui cũng bảo nấu chân giò hầm, rồi canh rau ngót, thịt kho.... nhưng con bé ăn nhiều cũng ngán, thế là tôi cứ nấu nhiều món lên, nó ăn hay không tùy nó. Rồi cuối cùng cả nhà ăn theo bà đẻ luôn" - mẹ chồng cô kể lại.

Quyết định ở cữ nhà chồng từng khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng với Trang, đó là lựa chọn xuất phát từ sự tin tưởng và cảm giác an tâm khi sống trong một gia đình luôn yêu thương, tôn trọng nhau.

Không có những mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu hay cảnh "khác máu tanh lòng" giữa hai bên thông gia, câu chuyện của gia đình cô lại khép lại bằng hình ảnh hai bà sui cùng chăm cháu, cùng nhường nhịn những khác biệt trong quan điểm và dành cho nhau sự quý mến chân thành.

Có lẽ, chính sự thấu hiểu và bao dung ấy đã biến quãng thời gian ở cữ vốn nhiều áp lực trở thành một kỷ niệm đẹp, đồng thời cho thấy hạnh phúc trong gia đình đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị nhất: biết lắng nghe, biết tôn trọng và luôn nghĩ cho nhau.

(Nguồn: Mẹ Chồng - Nàng Dâu, Gia Đình Chang Anh)