Siêu xe giới hạn 399 chiếc của Ferrari lộ diện: Máy hybrid mạnh gần 1.200 mã lực, dáng mui trần như LaFerari Aperta, ra mắt vào năm sau

Hiếm hơn cả bản coupe, Ferrari F80 Aperta hứa hẹn sẽ được nhiều tay chơi siêu xe săn lùng khi mở bán.

Thương hiệu xe thể thao danh tiếng đến từ Ý đang ráo riết chuẩn bị cho một cột mốc lịch sử. Gần đây, siêu xe giới hạn 399 chiếc của Ferrari đã chính thức lộ diện trên đường thử nghiệm. Đây chính là phiên bản mui trần F80 Aperta. Chiếc siêu xe Ferrari này hứa hẹn mang đến cỗ máy hybrid mạnh gần 1.200 mã lực. Đặc biệt, dáng mui trần của xe gợi nhớ mạnh mẽ đến huyền thoại LaFerrari Aperta.

Theo dự kiến, siêu xe này sẽ ra mắt vào năm sau. Phiên bản mui trần mới nhất của hãng Ferrari sẽ trở nên cực kỳ khan hiếm, số lượng sản xuất toàn cầu được cho là chỉ giới hạn ở mức 399 chiếc. Do đó, cỗ máy Ferrari V6 tuyệt đẹp này thậm chí còn hiếm hơn cả phiên bản coupe F80.

Siêu xe Ferrari F80 Aperta lăn bánh trên đường phố. Ảnh: Carscoops

Thiết kế mui trần đậm chất Ferrari

Tháng 10/2024, Ferrari đã chính thức trình làng mẫu F80. Tuy nhiên, hãng xe Ý hoàn toàn không dừng lại ở đó. Mới đây, các nhiếp ảnh gia đã bắt gặp một nguyên mẫu Ferrari mới đang lăn bánh thử nghiệm tại Maranello. Nhiều nguồn tin xác nhận đây chính là Ferrari F80 Aperta.

Trước đó, tên gọi này đã được hãng đăng ký bản quyền vào năm 2023. Nhìn chung, thiết kế tổng thể của xe dường như giống hệt với bản coupe nguyên gốc.

Mặc dù vậy, phần mui xe hiện tại lại được ngụy trang vô cùng dày đặc. Điều này giúp Ferrari che giấu đi những bí mật thiết kế cốt lõi khỏi tầm mắt công chúng. Tuy nhiên, một điểm thú vị là xe vẫn giữ lại các cánh gió bên nằm phía sau cửa sổ. Dễ nhận ra phần mui có thể tháo rời dường như không kéo dài đến tận cuối khoang hành khách. Hơn nữa, cấu trúc phần mái có thể sẽ tương tự chiếc Ferrari LaFerrari Aperta. Mẫu xe huyền thoại đó từng được trang bị tấm mái sợi carbon có thể tháo rời. Đồng thời, nó cũng có thêm phần mui mềm dễ dàng cuộn lại.

Bên cạnh đó, F80 Aperta chắc chắn sẽ kế thừa những tinh chỉnh khí động học tiên tiến. Nhờ vậy, chiếc siêu xe Ferrari này vẫn đảm bảo độ cứng cáp hoàn hảo như bản coupe. Thêm vào đó, sự thoải mái trong cabin luôn được duy trì dù xe không có mui.

Ảnh mô phỏng Ferrari F80 Aperta. Ảnh dựng đồ họa: AP Team

Hệ truyền động hybrid gần 1.200 mã lực đáng chú ý của Ferrari

Sức mạnh vận hành cốt lõi của siêu xe Ferrari F80 Aperta dự kiến sẽ không thay đổi. Cụ thể, hệ thống truyền động hybrid ưu việt vẫn sẽ được giữ nguyên bản. Điều này có nghĩa là cỗ máy Ferrari vẫn sử dụng khối động cơ V6 dung tích 3.0L.

Động cơ đốt trong này sản sinh công suất 888 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 850 Nm. Hơn thế nữa, hệ thống còn kết hợp cùng các mô-tơ điện mạnh mẽ được bố trí ở cả trục trước và trục sau. Nhờ sự kết hợp này, tổng công suất của chiếc Ferrari đạt mức 1.184 mã lực.

Ngoài ra, xe được trang bị hộp số ly hợp kép tám cấp và một bộ pin dung lượng 2,28 kWh. Chiếc siêu xe Ferrari mui trần có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,15 giây. Sau đó, cỗ máy này sẽ nhanh chóng vút đi để đạt tốc độ tối đa lên tới 350 km/h.

Theo báo cáo, Ferrari F80 Aperta dự kiến sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào năm tới. Đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng nhằm kỷ niệm 80 năm thành lập thương hiệu Ferrari. Với số lượng giới hạn chỉ 399 chiếc, đây chắc chắn sẽ là một mẫu Ferrari cực kỳ được giới mộ điệu săn đón.